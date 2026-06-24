ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΕΟΠΑΕ

Αγώνας για δημόσια, δωρεάν πρόληψη και απεξάρτηση, «για το όραμα ενός καλύτερου κόσμου»

Με μεγάλο ενδιαφέρον η πρόσφατη ημερίδα | Απεργία και συγκεντρώσεις την Παρασκευή, Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών

MotionTeam

Η ουσιοεξάρτηση είναι η απόλυτη παραίτηση από τη ζωή...

Πρόσφατα, σε πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας η ομάδα street work παρείχε σε ...22χρονο χρήστη κιτ «ασφαλούς χρήσης» (καινούρια σύριγγα κ.ά.), προκαλώντας την έντονη αντίδραση της οικογένειάς του και των τοπικών δημοτικών αρχών. Η συγκεκριμένη πράξη εντάσσεται στην πολιτική «μείωσης της βλάβης». Μία, σε βάθος, εξέταση αυτής της πολιτικής δείχνει το ζοφερό μέλλον. Αντί ενός ολοκληρωμένου προγράμματος απεξάρτησης στην τοπική κοινωνία, η πολιτεία ξεμπερδεύει με τη χορήγηση ενός κιτ «ασφαλούς» χρήσης. Κάτι που κάνει χαρούμενη τη διοίκηση του ΕΟΠΑΕ, να χορηγεί καθαρές σύριγγες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντί για ελεύθερο άνθρωπο, η εξουσία θέλει «λειτουργικούς χρήστες».

Ομως η ανοχή τελείωσε. «Είναι η ώρα να παραιτηθούμε από τις δικές μας παραιτήσεις, από το ηττοπαθές και βολικό αφήγημα ότι "τίποτα δεν αλλάζει"».

Απέναντι σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον άνθρωπο μέσα στον άνθρωπο, η μάχη που δίνουμε δεν είναι για τα ψίχουλα. Είναι αγώνας για το όραμα ενός καλύτερου κόσμου.

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Το παραπάνω μήνυμα εξέπεμψε η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, με τίτλο: «Η Πρόληψη και η Απεξάρτηση σε Κρίσιμη Καμπή: Απορρύθμιση ή Χειραφέτηση;» και συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ και το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, συντονίζοντας τις δυνάμεις τους στον αγώνα για δημόσια και δωρεάν πρόληψη και απεξάρτηση κόντρα στην εμπορευματοποίηση και το διαρκές έγκλημα κράτους και κυβερνήσεων.

Η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε συγκινητική: Εκατοντάδες άνθρωποι έδωσαν το «παρών» διά ζώσης και διαδικτυακά, αποδεικνύοντας ότι η διάλυση της δημόσιας απεξάρτησης και πρόληψης αποτελεί μείζον κοινωνικό, πολιτικό, ιδεολογικό ζήτημα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, τα δύο Σωματεία προχωρούν

Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησαν η βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα και η Ελένη Μητικάρη, υπεύθυνη του Τμήματος της ΚΕ του Κόμματος Κατά των Εξαρτήσεων.

Αξιοσημείωτες είναι οι παρεμβάσεις των πρώην διευθυντών του 18 ΑΝΩ Κ. Μάτσα και του ΚΕΘΕΑ Χαρ. Πουλόπουλου. Οι καταγγελίες των εργαζομένων στα πεδία της Πρόληψης και της Απεξάρτησης, των αποφοίτων από τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, είναι συγκλονιστικές.

«Πρόληψη - μαϊμού» και η διάλυση των δομών

Σταχυολογώντας τις δεκάδες παρεμβάσεις, αναδύεται ξεκάθαρο το πραγματικό δίλημμα: «Σήμερα το σύστημα θέλει τον "λειτουργικό", ναρκωμένο και υποταγμένο άνθρωπο, ενώ εμείς παλεύουμε και "χτίζουμε" τον ελεύθερο, ανυπότακτο άνθρωπο».

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αποκαλύπτουν το μέγεθος της κρατικής απαξίωσης αλλά και της κοινωνικής ανάγκης για ολοκληρωμένη πρόληψη, σ' ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα:

260.000 άνθρωποι ωφελήθηκαν από τα Κέντρα Πρόληψης (ΚΠ) μόνο το 2024.

Στην Αττική, μόλις 19 δήμοι καλύπτονται από Κέντρα Πρόληψης, αφήνοντας τεράστια κενά.

Το παράδειγμα της Δυτικής Αθήνας: Στο ΚΠ «Φαέθων», μόλις 2 εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες 30.000 μαθητών και 53 σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης!

Η κυβέρνηση προωθεί μια «πρόληψη - μαϊμού» μέσω αποσπασματικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ - για λίγους και για λίγο - επειδή θέλει να εξαφανίσει κάθε πειστήριο για το τι σημαίνει πραγματική, δημόσια και δωρεάν πρόληψη, κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι των Κέντρων Πρόληψης. Οπως τόνισε η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης, Βαγγελιώ Αμπαζή, οι κυβερνητικές «προθέσεις» για παράταση του θεσμού μετά το 2027 δεν αποτελούν δέσμευση. Τα Κέντρα Πρόληψης πρέπει να κατοχυρωθούν θεσμικά και να αναβαθμιστούν τώρα, βάζοντας τέλος στη διαχρονική τους ομηρία.

Ξήλωμα των κοινοτήτων σε μια νύχτα, βίαιη διακοπή της θεραπείας

Δεκάδες εργαζόμενοι στο πεδίο της απεξάρτησης πήραν τον λόγο, καταγγέλλοντας τη διοίκηση του ΕΟΠΑΕ, για εργοδοτικό αυταρχισμό, καταπάτηση εργασιακών και θεραπευτικών δικαιωμάτων, κατασπατάληση οικονομικών πόρων, της οποίας - όπως επισήμαναν - η «έγνοια» εξαντλείται στο να βγαίνουν οι βάρδιες, μετατρέποντας τους θεραπευτές σε νυχτοφύλακες και ανθρωποφύλακες.

Στον αντίποδα των παραπάνω, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ, Γιώργος Παπαϊωάννου, θύμισε τους σκληρούς αγώνες που δόθηκαν από την εποχή της «Ιθάκης» για να χτιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Σήμερα, αυτό το ιστορικό κεκτημένο με πολύ κόπο και δουλειά θεραπευτών, θεραπευόμενων και των οικογενειών τους ισοπεδώνεται, όπως είπε. Ενδεικτικά της βίαιης και στοχευμένης αποδόμησης είναι και τα στοιχεία που παρουσίασε: Από τους 120 υπεύθυνους θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, οι 97 ξηλώθηκαν, την ώρα που τα περιστατικά βίας και τα προβλήματα ασφάλειας στους χώρους αυξάνονται ραγδαία.

«Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που λαμβάναμε από τα στεγνά προγράμματα. Ενάμιση χρόνο μετά την εφαρμογή του νέου νόμου για την "ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης" δεν υπάρχουν πλέον ΚΕΘΕΑ όπως και κανένα από τα εγκεκριμένα στεγνά προγράμματα απεξάρτησης», σημείωσε η Αννα Λεωτσάκου εκ μέρους της ΟΣΟΚΕΘΕΑ, η οποία εκπροσωπεί πανελλαδικά 13 Συλλόγους Οικογένειας με εγγεγραμμένα χιλιάδες μέλη, μεταφέροντας την πάγια θέση τους: Απεξάρτηση δεν είναι η διαχείριση και η συντήρηση της χρήσης. Είναι οι αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες για όλους όσους την έχουν ανάγκη, με επαρκή μόνιμη στελέχωση και κρατική χρηματοδότηση.

Η Σοφία Σκλαβενίτη εκ μέρους του ΕΣΥΝ ανέδειξε τη διαχρονική νομοθετική διαδρομή όλων των κυβερνήσεων, που ακολουθώντας τη στρατηγική της ΕΕ, επιχειρούν να «ξεμπερδέψουν» με τα στεγνά προγράμματα και την πρόληψη επειδή θεωρούνται «κόστος». Στόχος τους είναι η ιδιωτικοποίηση της απεξάρτησης, ο διαχωρισμός της χρήσης σε «λειτουργική», και τελικά το νόμιμο εμπόριο ναρκωτικών για τη διασφάλιση των κερδών και την καταστολή των συνειδήσεων.

«Δεν είμαστε ασθενείς!» - Το παρασκήνιο του αποκλεισμού των αποφοίτων του ΚΕΘΕΑ

Συγκλονιστική ήταν και η καταγγελία του Γιάννη Παπαθανασίου, εκπροσώπου του Συλλόγου Αποφοίτων του ΚΕΘΕΑ, ο οποίος αποκάλυψε ότι η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ τους πέταξε έξω από τα προγράμματα, παρά τη διάθεσή τους «να στηρίξουν όσους δίνουν τώρα τη μάχη της απεξάρτησης». Η δικαιολογία της διοίκησης; Οτι ο Σύλλογος Αποφοίτων δεν ανήκει στην... «Ενωση Ασθενών».

«Γιατί να συμπεριλαμβανόμαστε; Δεν είμαστε ασθενείς!», ήταν η αποστομωτική απάντηση των αποφοίτων, ξεσκεπάζοντας τη διαχρονική προσπάθεια όλων των κυβερνήσεων να ιατρικοποιήσουν ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα και να τους αφαιρέσει την ιδιότητα του αγωνιζόμενου, κοινωνικά ενεργού. Με τους εργαζόμενους του ΕΟΠΑΕ να απαντούν στην επίκληση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: «Είναι μια επιλεκτική βιτρίνα χειραγώγησης. Για εμάς, η πρόληψη και η απεξάρτηση δεν είναι απλά ένα επάγγελμα, είναι στάση ζωής».

Οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη

Τον λόγο πήραν επίσης γονείς, εκπαιδευτικοί και άλλοι άνθρωποι που στηρίχτηκαν «στην πρώτη γραμμή άμυνας της τοπικής κοινωνίας, τα Κέντρα Πρόληψης» και βρήκαν «αποκούμπι στα "στεγνά" προγράμματα».

Το δικό του, σημαντικό μήνυμα έστειλε ο πρωταθλητής μαραθωνοδρόμος Παναγιώτης Καραΐσκος, απόφοιτος του ΚΕΘΕΑ, άλλο ένα ζωντανό παράδειγμα της ανθρώπινης θέλησης και της σπουδαίας δουλειάς στα προγράμματα απεξάρτησης:

«Οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη να αλλάξουν, να σταθούν στα πόδια τους και να έχουν τη ζωή που αξίζουν. Η διαδρομή απαιτεί υπομονή, επιμονή και ανθρώπους δίπλα. Πίσω από κάθε πολιτική απόφαση υπάρχουν ανθρώπινες ζωές. Η απεξάρτηση χρειάζεται ολοκληρωμένες, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες».