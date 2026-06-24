SUPER LEAGUE

Στον Παναθηναϊκό ο Ινιάκι Πένια

Σε άλλη μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας σεζόν προχώρησε χθες ο Παναθηναϊκός, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ισπανού Ινιάκι Πένια μέχρι το 2029. Ο 27χρονος πορτιέρο ανήκε στην Μπαρτσελόνα, προερχόμενος από την περίφημη ακαδημία του συλλόγου, «Μασία», και έχοντας κατακτήσει με τους «Μπλαουγκράνα» ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ, ενώ έγραψε συμμετοχές και στο Champions League. Παράλληλα έχει αγωνιστεί ως δανεικός στη Γαλατασαράι και στην Ελτσε. Ο Παναθηναϊκός φέρεται επίσης να είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του έμπειρου Ολλανδού αμυντικού Στέφαν Ντε Φράι.

ΠΑΟΚ: Τις σκέψεις του για τον ΠΑΟΚ της νέας σεζόν ανέλυσε ο νέος τεχνικός του «Δικεφάλου του Βορρά», Ιταλός Αλέσιο Λίσι, ο οποίος προχθές ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ως αντικαταστάτης του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Λίσι τόνισε ότι τα πλάνα της διοίκησης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να αποδεχτεί την πρόταση, ενώ σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική φιλοσοφία του εξήγησε πως θέλει να φτιάξει μια ομάδα με αυτοπεποίθηση, που θα μπορεί να διαχειριστεί όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού.