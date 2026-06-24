Τετάρτη 24 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Διπλή αποχώρηση στο «Τριφύλλι»

Basket League: Στον απόηχο της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και όσων την ακολούθησαν, ξεκίνησε ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας στο «Τριφύλλι», με δύο αποχωρήσεις παικτών που δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα της νέας τεχνικής ηγεσίας. Ετσι, παρελθόν από την ομάδα αποτελούν από χθες οι Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας και να ευχαριστεί τους δύο παίκτες για την προσφορά τους στην ομάδα.

Εlite League: Την πρόταση για αύξηση των ομάδων της δεύτερης κατηγορίας, της Εlite League, σε 18, απέρριψε με χθεσινή της απόφαση η Ομοσπονδία Μπάσκετ. Ετσι, η νέα σεζόν θα διεξαχθεί με 16 ομάδες, με την ΕΟΚ να δίνει τελικά μία wild card προκειμένου να καλυφθεί η θέση που απομένει, την οποία διεκδικούν ο Απόλλων Πάτρας, ο Σπόρτιγκ και η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ηχηρή αντίδραση για την Πορτογαλία
 Ντέρμπι κορυφής στο Τορόντο
Ξεμπέρδεψαν Γαλλία και Νορβηγία
 Oριστικά στην κατηγορία ο Πύργος
 Στον Παναθηναϊκό ο Ινιάκι Πένια
 Τελευταίο «χαρτί» για Κροατία και Παναμά
 Το σημερινό πρόγραμμα
 Κράτησε τις ελπίδες της η Αλγερία
 Οι βαθμολογίες
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ