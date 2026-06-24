ΜΠΑΣΚΕΤ

Διπλή αποχώρηση στο «Τριφύλλι»

Basket League: Στον απόηχο της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και όσων την ακολούθησαν, ξεκίνησε ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας στο «Τριφύλλι», με δύο αποχωρήσεις παικτών που δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα της νέας τεχνικής ηγεσίας. Ετσι, παρελθόν από την ομάδα αποτελούν από χθες οι Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας και να ευχαριστεί τους δύο παίκτες για την προσφορά τους στην ομάδα.

Εlite League: Την πρόταση για αύξηση των ομάδων της δεύτερης κατηγορίας, της Εlite League, σε 18, απέρριψε με χθεσινή της απόφαση η Ομοσπονδία Μπάσκετ. Ετσι, η νέα σεζόν θα διεξαχθεί με 16 ομάδες, με την ΕΟΚ να δίνει τελικά μία wild card προκειμένου να καλυφθεί η θέση που απομένει, την οποία διεκδικούν ο Απόλλων Πάτρας, ο Σπόρτιγκ και η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου.