Τετάρτη 24 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
SUPER LEAGUE 2
Oριστικά στην κατηγορία ο Πύργος

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την έφεση του Αρη Πετρούπολης ενάντια στην πρωτόδικη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ να τιμωρήσει τον Πύργο μόνο με πρόστιμο και μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, για τα επεισόδια στο μπαράζ ανόδου του Πύργου με τη Ζάκυνθο. Αυτό είχε προκαλέσει την αντίδραση του άμεσα ενδιαφερόμενου Αρη Πετρούπολης, που διεκδικούσε θέση προερχόμενος από την Γ' Εθνική. Με βάση την απόφαση, η ομάδα της Ηλείας οριστικά θα αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία τη νέα σεζόν.

Θυμίζουμε ότι τη νέα σεζόν η Super League 2 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 16 ομάδων επιστρέφοντας στην παλιά ενιαία μορφή της, χωρίς ομίλους.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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