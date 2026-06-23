ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Οξύνεται η αντιπαράθεση ΗΠΑ - Ιταλίας

Ανεβαίνει η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιταλίας, αντικατοπτρίζοντας την ευρύτερη αντιπαράθεση μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα και τα αντικρουόμενα συμφέροντα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

Τις τελευταίες μέρες είναι συνεχείς οι επιθέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, με επίκεντρο τη στάση της Ρώμης - όπως και άλλων Ευρωπαίων «συμμάχων» - στον πόλεμο στο Ιράν, και βρίσκεται σε εξέλιξη ένα «πινγκ πονγκ» δηλώσεων.

Χθες ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Μελόνι, αφήνοντας παράλληλα αιχμές και για το ΝΑΤΟ. «Αφού ξοδέψαμε τρισεκατομμύρια δολάρια για το ΝΑΤΟ, η Ιταλία και η πρωθυπουργός της δεν θα έπρεπε καν να σκέφτονται να μην εμπλακούν απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και στην πολύ σοβαρή πυρηνική απειλή που αυτή συνιστά. Εδώ και δεκαετίες τούς υπερασπιζόμαστε, αλλά όταν έρχεται η στιγμή της δοκιμασίας δεν είναι εκεί για να υπερασπιστούν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο», έγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον «ικέτευε» να βγάλουν μια κοινή φωτογραφία στη Σύνοδο Κορυφής του G7, ενώ στη συνέχεια επανήλθε γράφοντας: «Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξανανέβει στα γκάλοπ. Οχι, ευχαριστώ».

Οι επιθέσεις του Τραμπ προς την Μελόνι, αλλά και προηγουμένως στον Γάλλο Πρόεδρο Εμ. Μακρόν, στον Γερμανό καγκελάριο Φρ. Μερτς, στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και σε άλλους ηγέτες χωρών - μελών του ΝΑΤΟ, μπορούν να «επισκιάσουν» τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιούλη στην Αγκυρα, επιδεινώνοντας το έτσι κι αλλιώς «βαρύ κλίμα» και τη διάσπαση μέσα στην ιμπεριαλιστική «συμμαχία».

Μάλιστα ο γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον αύριο Τετάρτη για να συναντηθεί με τον Τραμπ, σε μια προσπάθεια να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του και να διαμορφώσει ένα κλίμα «ενότητας».

Αντιπαράθεση για τη χρήση των αμερικανικών βάσεων στην Ιταλία

Στην επίθεσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η δημοτικότητα της Ιταλίδας πρωθυπουργού βρίσκεται σε πτώση, «ίσως επειδή γύρισε την πλάτη στις ΗΠΑ - μια χώρα που αγαπά και προστατεύει πραγματικά την Ιταλία - αρνούμενη να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικά όπλα (κάτι που έκανε βέβαια και το ΝΑΤΟ)».

Σχολίασε ότι «δεν μας επέτρεψε ούτε να χρησιμοποιήσουμε τους ιταλικούς διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, προκαλώντας μεγάλο οργανωτικό πρόβλημα, παρότι οι ΗΠΑ συμβάλλουν με εκατοντάδες δισεκατομμύρια τον χρόνο στην άμυνα της Ιταλίας και των άλλων λεγόμενων συμμάχων του ΝΑΤΟ. Τώρα που οι ΗΠΑ κέρδισαν στρατιωτικά το Ιράν, εκείνη θέλει να γίνει και πάλι φίλη».

Η Μελόνι απάντησε ότι η φιλία της με τον Τραμπ «δεν βοήθησε τη δημοτικότητά μου», ενώ ξεκαθάρισε ότι πάντα θα υπερασπίζεται «τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας».

Για τις αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία σημείωσε πως «η χρήση τους ρυθμίζεται από Συνθήκες τις οποίες σεβαστήκαμε πάντα, κάτι που δεν θα παραβιαστεί όσο είμαι πρωθυπουργός. Η Ιταλία παραμένει κυρίαρχη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η δημοτικότητά μου δεν σας αφορά. Σας συμβουλεύω να επικεντρωθείτε στη δική σας».

Επίσης η Μελόνι κατηγόρησε τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι συμπεριφέρεται άσχημα προς «συμμάχους» του και «δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης και των ΗΠΑ, τους ηγέτες των οποίων αντιμετωπίζει αντιθέτως με πολύ μεγαλύτερη επιείκια». Και πρόσθεσε: «Υπάρχει ένα πράγμα που θα πρέπει να θυμάται: Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ».

Στο μεταξύ, ο Ιταλός ΥΠΕΞ Αντ. Ταγιάνι ακύρωσε μέσω ανάρτησης την επίσκεψη που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στις 21 και 22 Ιούνη στις ΗΠΑ, καταγγέλλοντας τις «σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις» του Αμερικανού Προέδρου.