ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Εκδήλωση αλληλεγγύης με αφορμή τα γενέθλια του Ραούλ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες στον κινηματογράφο «Studio New Star Art Cinema» η εκδήλωση αλληλεγγύης που διοργάνωσε η πρεσβεία της Κούβας στη χώρα μας με αφορμή τα 95 γενέθλια του ηγέτη και στρατηγού της Επανάστασης Ραούλ Κάστρο Ρους.

Ο πρέσβης της Κούβας, Αραμίς Φουέντε Ερνάντες, αναφέρθηκε αρχικά στην απώλεια του διοικητή της Κουβανικής Επανάστασης Ραμίρο Βαλντές Μενέντες, ο οποίος «έφυγε» τα ξημερώματα της Κυριακής σε ηλικία 95 ετών. Μίλησε για τον ήρωα του Νησιού της Επανάστασης, που συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στον αγώνα κατά της δικτατορίας του Μπατίστα με επικεφαλής τον Φιντέλ Κάστρο, στις επιθέσεις στους στρατώνες Μονκάδα στις 26/7/1953, φυλακίστηκε, βρέθηκε εξόριστος στο Μεξικό και στη συνέχεια στο πλοιάριο «Γκράνμα», μαζί με τους άλλους επαναστάτες ηγέτες, διατέλεσε μέλος του ΠΓ του ΚΚ Κούβας, υπουργός Εσωτερικών, βουλευτής, ανάμεσα στα πολλά μετερίζια του υπηρέτησε την Επανάσταση.

Ο πρέσβης της Κούβας αναφέρθηκε εκτενώς στο πλούσιο βιογραφικό του Ραούλ Κάστρο, ηγετικού στελέχους της Επανάστασης, συνοδοιπόρου του Φιντέλ, του Τσε, του Καμίλο, υπογραμμίζοντας ότι «στα 95 γενέθλιά του τιμάμε την προσφορά του και το έργο του, συνεχίζοντας τον αγώνα ενάντια στην επιθετικότητα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, που προσπαθεί να προκαλέσει ασφυξία στην Κούβα και στον λαό της, για το παράδειγμά της».

Εκανε αναλυτική αναφορά στην κλιμάκωση του βάρβαρου αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και στα τελευταία μέτρα του ενεργειακού εμπάργκο, που όπως είπε αποτελεί αυθαίρετη και επαίσχυντη συλλογική τιμωρία του λαού, με σοβαρές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής, στην ηλεκτρική ενέργεια, στις ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα, στις δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία της υγειονομικής περίθαλψης και τόσα άλλα. Ευχαρίστησε τέλος για την αλληλεγγύη που εκφράζουν οι λαοί στην Κούβα, κάτι που αποδεικνύει στην πράξη ότι δεν είναι μόνη της.

Στην εκδήλωση - που περιλάμβανε και προβολή βίντεο από τη ζωή και δράση του Ραούλ - παρευρέθηκαν ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ο Αρης Ευαγγελίδης, μέλος της ΚΕ και του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ, ο Νίκος Καρανδρέας, πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης, και πλήθος φίλων της Κούβας.