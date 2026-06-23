Κλίμα ξεσηκωμού στους χώρους δουλειάς για τις ΣΣΕ, την Ασφάλιση, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα | Από σήμερα «νεκρώνει» το εργοτάξιο του Ελληνικού

«Στο πόδι» είναι τα συνδικάτα σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους της οικονομίας, στις Κατασκευές, στα Τρόφιμα - Ποτά και τον Επισιτισμό - Τουρισμό (βλ. σελ. 14) για τις αυριανές τους απεργίες και τις συγκεντρώσεις που οργανώνονται σε όλη τη χώρα. Την ίδια μέρα μάλιστα απεργούν και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της χώρας με οργανωτή την Ομοσπονδία τους (ΟΣΥΑΠΕ), ενώ κινητοποιήσεις οργανώνονται και από άλλους κλάδους με συγκεντρώσεις, στάσεις εργασίας κ.α. (βλ. και δίπλα).

Η πολύμορφη αυτή δράση εξελίσσεται σε σταθμό κλιμάκωσης των αγώνων του επόμενου διαστήματος, που θα κορυφωθούν με το μεγάλο παλλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη φετινή ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη.

Από σήμερα η απεργία στο Ελληνικό, αύριο απλώνεται η μάχη σε όλα τα εργοτάξια

Η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα των Οικοδόμων καλούν σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στη μάχη για να σταματήσει η μεγάλη κλοπή των ενσήμων, για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου, κάτι που αρνείται να κάνει η κυβέρνηση, δίνοντας το ελεύθερο στους κατασκευαστικούς ομίλους να ξεσαλώνουν στους χώρους δουλειάς.

Τα αιτήματα έχουν κοινή αιτία και απαντούν σε προβλήματα που το ένα θρέφει το άλλο. Η κλοπή των ενσήμων, που φτάνει σχεδόν στο 50%, αναγκάζει τους οικοδόμους να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα και να είναι τα συχνότερα θύματα ανάμεσα σε αυτούς που χάνουν τη ζωή τους, αφού συνεχίζουν να εργάζονται άνθρωποι άνω των 65, 70 χρόνων. Η αντιμετώπιση της κλοπής των ενσήμων συνδέεται άμεσα με την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη σύνταξη. Τα αφεντικά κερδίζουν από τη μη επικόλληση των ενσήμων, οι οικοδόμοι χάνουν εισόδημα αλλά και τη ζωή τους.

Μαζί με τους οικοδόμους απεργούν οι ηλεκτρολόγοι και μισθωτοί τεχνικοί, με αποφάσεις του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων Αττικής και του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, με βασικά αιτήματα που αφορούν την υπογραφή ΣΣΕ.

Μάλιστα, από σήμερα ξεκινά η απεργία σε μία από τις πιο πολυδιαφημισμένες επενδύσεις, στο εργοτάξιο του Ελληνικού, με το εργοταξιακό σωματείο να οργανώνει 48ωρο απεργιακό αγώνα. Στο πλαίσιο της απεργίας, σήμερα θα γίνει απεργιακή συγκέντρωση στις 9.30 π.μ., στην πύλη του «Riviera Tower».

Και, αύριο Τετάρτη, η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στις Κατασκευές από όλη την Αττική πραγματοποιείται στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος.

Απεργιακές συγκεντρώσεις θα γίνουν:

Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., ΕΦΚΑ, Αγρίνιο, 10.30 π.μ., πεζόδρομο «Παπαστράτου», Αίγιο, 10.30 π.μ., ΕΦΚΑ, Ηράκλειο, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο, Καβάλα, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας, Καρδίτσα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία, Κοζάνη, 10 π.μ. ΕΦΚΑ, Ρέθυμνο, 10.30 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας, Σάμο, 10 π.μ., στα γραφεία Σωματείου Γοργύρας, Χανιά, 10 π.μ. σε ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας.

Σε εργοτάξια στα Γιάννενα με το απεργιακό κάλεσμα

Μπροστά στην απεργία, κάλεσμα ξεσηκωμού απηύθυνε το Συνδικάτο Οικοδόμων Ιωαννίνων που πραγματοποίησε περιοδεία στις εγκαταστάσεις του ομίλου AVAX στη Ζωοδόχο.

Η εταιρεία έχει αναλάβει την κατασκευή του οδικού τμήματος «Ιωάννινα - Κακαβιά» της Εγνατίας Οδού, όπου απασχολούνται περισσότεροι από 70 εργαζόμενοι, με το Συνδικάτο να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η επιτυχία της απεργίας είναι υπόθεση του κάθε οικοδόμου απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία και την κυβερνητική πολιτική.

Σε σύντομη ομιλία του, ο Θανάσης Νάκος, πρόεδρος του σωματείου, θύμισε ότι το Σωματείο προχώρησε σε έκτακτη απεργιακή κινητοποίηση με αφορμή την τραγική απώλεια εργάτη λόγω έλλειψης μέτρων ασφάλειας, τονίζοντας ότι αν δεν υπήρχε η παρέμβαση του συνδικάτου και του Εργατικού Κέντρου, το εργοδοτικό έγκλημα θα είχε θαφτεί.

Αναφέρθηκε στα οξυμένα προβλήματα των οικοδόμων που τους βγάζουν στην απεργία, τονίζοντας π.χ. για τα κλεμμένα ένσημα ότι ο μέσος όρος Ασφάλισης έχει καθηλωθεί στα 13,5 ένσημα τον μήνα - νούμερο ίδιο με την περίοδο της βαθιάς κρίσης του 2013!

«Μέσα στο 2026 μετράμε ήδη 12 νεκρούς συναδέλφους», ανέφερε, αναδεικνύοντας τα «κατά συρροή εργοδοτικά εγκλήματα». Και εξήγησε ότι τα «ατυχήματα» πληθαίνουν λόγω της ασφυκτικής πίεσης των εργοδοτών για γρήγορη παράδοση των έργων, ενώ πρόβαλε το αίτημα της Ομοσπονδίας για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, καταγγέλλοντας τις προσπάθειες για ωράρια - λάστιχο, αλλά και τη συνεχή αύξηση των ορίων ηλικίας κάθε τρία χρόνια.

«Η εργοδοσία βάζει εμπόδια, αλλά εμείς θα τα καταφέρουμε. Στις 24 του μήνα πρέπει να νεκρώσουν τα εργοτάξια και τα γιαπιά».

Παίρνοντας τον λόγο, ο Νίκος Εξαρχος, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, τόνισε ότι «αυτοί μετρούν δισεκατομμύρια, εμείς αν θα βγάλουμε τον μήνα», επισημαίνοντας ότι οι 4 μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας καταγράφουν 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη, την ώρα που οι εργάτες παλεύουν με την ακρίβεια που εξανεμίζει το μεροκάματο. «Δεν γυρνάμε πίσω στο 1950. Δεν νοείται συνάδελφοι στα 60 τους χρόνια να πέφτουν από τις σκαλωσιές για τα κέρδη τους», υπογράμμισε. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η εργοδοσία θα επιδιώξει να φέρει ανειδίκευτους εργάτες, αξιοποιώντας «κατατρεγμένους συναδέλφους», με σκοπό να χτυπήσει τα μεροκάματα και τα σταθερά ωράρια. Επίσης ζήτησε να σταματάνε αμέσως οι εργασίες σε συνθήκες καύσωνα, να παρέχεται επαρκές νερό, καθώς και να υπάρχουν μόνιμα γιατροί και νοσηλευτές στα μεγάλα έργα. Τέλος, απαίτησε η υπερωριακή απασχόληση να πληρώνεται κανονικά από την 8η ώρα.

Ο Θανάσης Κονταξής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, σε σύντομη παρέμβασή του ανέδειξε ότι ενώ κράτος και εργοδοσία βιάζονται να πιάσουν τα χρονοδιαγράμματα στα κερδοφόρα έργα, κανείς δεν βιάζεται να φτιάξει υποδομές για τον λαό, όπως νοσοκομεία και φοιτητικές εστίες. Κατήγγειλε ότι «στήνεται ένας προεκλογικός αγώνας στην πλάτη μας, πάνω στους δικούς μας νεκρούς και τα σακατεμένα κορμιά», και πρόσθεσε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για κλαδική Συλλογική Σύμβαση: «Η Ομοσπονδία θα διαπραγματευτεί, αλλά το ζήτημα είναι σε τι έδαφος θα γίνει αυτό. Για να κερδίσουμε εμείς, πρέπει να χάσουν αυτοί. Δεν μας χαρίζουν τίποτα».

Στα Τρόφιμα - Ποτά

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών με μπροστάρη την Ομοσπονδία τους απεργούν δηλώνοντας την αντίθεσή τους στην αξίωση των βιομηχάνων να εξαιρεθεί από την υπό διαπραγμάτευση κλαδική ΣΣΕ ένα μεγάλο τμήμα εργαζομένων. Παράλληλα διεκδικούν υπογραφή ΣΣΕ που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στα Τρόφιμα - Ποτά, κατώτατο κλαδικό μισθό 1.100 ευρώ, καθορισμό ειδικοτήτων και ένταξη - επίδομα ειδικότητας, όχι στην εργολαβική εργασία, επαναφορά των τριετιών της περιόδου 2012 - 2024 κ.ά.

Στην Αθήνα απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 11 π.μ. στα γραφεία του ΣΕΒ και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Εργασίας στις 12 το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη, στις 10.30 π.μ., στα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα.

Επίσης συγκεντρώσεις θα γίνουν: Καβάλα, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας. Δράμα, το Σωματείο της «Arivia» καλεί στις 5.30 π.μ. έξω από την πύλη του εργοστασίου. Χανιά, 10 π.μ. στον ΟΑΕΔ και στη συνέχεια στην Επιθεώρηση Εργασίας. Γαστούνη, 9 π.μ., εργοστάσιο «Λαβδάς».

Στη Λάρισα τα κλαδικά Συνδικάτα Οικοδόμων, Τροφίμων - Γάλακτος - Ποτών και Επισιτισμού - Τουρισμού και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Θεσσαλίας καλούν σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην πλ. Ταχυδρομείου.

Στα Τρίκαλα, το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών και το Συνδικάτο Οικοδόμων καλούν στις 10 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων. Στην Καρδίτσα, το Συνδικάτο Οικοδόμων καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10 πμ., στην κεντρική πλατεία (Alpha Bank).

ΒΙΠΕ Πάτρας: Στη μάχη Εργατικό Κέντρο και συνδικάτα για την επιτυχία της απεργίας

Μάχη για την επιτυχία της αυριανής 24ωρης απεργίας για όλη τη ΒΙΠΕ, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις κλαδικές απεργίες, δίνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, από κοινού με κλαδικά και επιχειρησιακά συνδικάτα, με τις περιοδείες σε χώρους δουλειάς να συνεχίζονται έως την τελευταία στιγμή.

Στο κάλεσμα του ΕΚΠ, που απαιτεί μεταξύ άλλων μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία, όπως και για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη ΒΙΠΕ για χιλιάδες εργαζόμενους, έχουν ανταποκριθεί κλαδικά συνδικάτα (Τροφίμων - Ποτών, Μετάλλου), αλλά και επιχειρησιακά («EL Pack», «AVRAMAR»), καλώντας σε συμμετοχή και στην αυριανή απεργιακή συγκέντρωση στην είσοδο της ΒΙΠΕ στις 9 π.μ. (μπροστά από τη ΝΟΥΝΟΥ).

«Στη ΒΙΠΕ Πατρών με ευθύνη της ΕΤΒΑ και του ΣΕΒΙΠΑ η προστασία των εργαζομένων μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, αφού συνεχίζει να υπάρχει μόνο ένας δρόμος - έξοδος διαφυγής και σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς ή βιομηχανικού ατυχήματος, υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού χιλιάδων εργαζομένων», σημειώνει ανάμεσα σε άλλα στο κάλεσμά του το Συνδικάτο Ποτών - Τροφίμων Αχαΐας, που καλώντας τους εργαζόμενους να μην δείξουν καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τους υπόλοιπους μνηστήρες που ευθύνονται για την κατάσταση που επικρατεί, στα ψεύτικα λόγια για δήθεν υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων κυβέρνησης και ΣΕΒ με «ελεγχόμενο εκατομμυριούχο εργατοπατέρα Παναγόπουλο!» τονίζει: «Η πραγματική δύναμη των εργαζομένων είναι η οργάνωσή τους στα ταξικά συνδικάτα και η συμμετοχή τους στις ζωντανές διαδικασίες!».

Στην Εύβοια

Μέχρι την τελευταία στιγμή τα συνδικάτα στους κλάδους Τροφίμων και Ποτών, οικοδομών και Επισιτισμού - Τουρισμού και στην Εύβοια δίνουν τη μάχη για την οργάνωση και επιτυχία της απεργίας της Τετάρτης, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους για υπογραφή ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα.

Καλούν παράλληλα σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση, που οργανώνουν από κοινού, στις 10 π.μ., στην πλατεία Δικαστηρίων της Χαλκίδας.

Στο πλευρό των συνδικάτων, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις τους και συμβάλλοντας στην οργάνωση της απεργίας και της απεργιακής συγκέντρωσης, βρίσκεται το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, συνεχίζοντας με τη δράση του να στέκεται δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων και των σωματείων τους.

«Οδηγός» στην κλιμάκωση της πάλης για τα συνδικάτα στους κλάδους Τροφίμων και Ποτών, οικοδομών και Επισιτισμού - Τουρισμού, είναι οι κατακτήσεις που έχουν αποσπαστεί από τον αγώνα και την πίεση που αυτός ασκεί σε μία σειρά χώρους δουλειάς. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από γενικές συνελεύσεις, συσκέψεις, περιοδείες και εξορμήσεις σε εργοστάσια, ξενοδοχεία, γιαπιά και εργοτάξια σε κάθε γωνιά της Εύβοιας, με αφίσες και πανό, ντουντούκες και κλίμα απεργιακού ξεσηκωμού προετοιμάζουν τη μεγάλη απεργία, αύριο Τετάρτη και καλούν τους συναδέλφους τους να στείλουν ένα δυναμικό μήνυμα σε εργοδοσία και κυβέρνηση.

Παράλληλα με την προετοιμασία της απεργίας, τα συνδικάτα των παραπάνω κλάδων, αλλά και από μια σειρά ακόμα κλάδους και χώρους δουλειάς, προετοιμάζονται για το κρίσιμο έκτακτο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, κάνοντας με τη δράση τους δική τους υπόθεση την υπεράσπισή του από την επίθεση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και του εκατομμυριούχου Παναγόπουλου.

Στις Περιφέρειες

Με κύρια αιτήματα τη στελέχωση των υπηρεσιών, αύξηση 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και υπογραφή ΣΣΕ για τους υπαλλήλους των Περιφερειών απεργούν στις 24 Ιούνη και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής θέτει, μπροστά στην απεργία, και το ζήτημα των συμβασιούχων, απαιτώντας την τροποποίηση του άρθρου 731 στο σχέδιο του νέου «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή και μεταξύ άλλων «πετάει έξω τη συντριπτική πλειοψηφία των συμβασιούχων που εργάζονται στις Περιφέρειες. Στην Περιφέρεια Αττικής αν δεν αλλάξει η συγκεκριμένη διάταξη, ζήτημα είναι να εξαιρεθούν 20-30 συμβασιούχοι συνάδελφοι». Ο ΣΥΠΑ απαιτεί μεταξύ άλλων να συμπεριληφθούν και οι υπηρεσίες των Περιφερειών στις υπηρεσίες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η διάταξη Βορίδη.

Την Πέμπτη η στάση εργασίας στο υπουργείο Τουρισμού

Τρίωρη στάση εργασίας (11 π.μ. - 2 μ.μ.) θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη 25 Ιούνη οι εργαζόμενοι στο υπουργείο Τουρισμού με ομόφωνη απόφαση που πήραν την περασμένη βδομάδα, στην έκτακτη Γενική τους Συνέλευση, υπερψηφίζοντας την πρόταση του ΔΣ του Συλλόγου τους. Στη διάρκεια της στάσης εργασίας θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν αύξηση των αποδοχών και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της εντατικοποίησης της εργασίας, η οποία προκαλείται από την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επίσης, άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και ενίσχυση όλων των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των υπηρεσιών κ.ά.