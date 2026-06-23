Τρίτη 23 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΔΙΕΘΝΗ
ΙΣΠΑΝΙΑ
Καταδικάστηκαν σε πολυετή φυλάκιση στενοί συνεργάτες του Σάντσεθ

Ενώ η σύζυγος του πρωθυπουργού πρόκειται να δικαστεί και της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα

Σε κάθειρξη 24 ετών για διαφθορά καταδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης ο Χοσέ Λουίς Αμπαλος, πρώην υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, πρώην σημαίνον στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Η υπόθεση, που αφορούσε υποψίες για παράτυπα συμβόλαια πώλησης μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αποτελεί μία ακόμα υπόθεση «σκανδάλου» στο περιβάλλον του Σάντσεθ, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ισπανία μια σφοδρή διαπάλη ανάμεσα σε τμήματα του κεφαλαίου.

Παράλληλα το Ανώτατο Δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην σύμβουλο του Αμπαλος, Κόλδο Γκαρθία, σε κάθειρξη 19 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για διαφθορά, για υπεξαίρεση δημοσίων πόρων και για αθέμιτη άσκηση επιρροής. Οι δύο καταδικασθέντες τελούν υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης.

Το τρίτο πρόσωπο που δικαζόταν μαζί τους, ο επιχειρηματίας Βίκτορ ντε Αλντάμα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών και 6 μηνών, ανακοίνωσε το δικαστήριο. Η εκτέλεση της ποινής του έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, εξαιτίας της συμβολής του στην έρευνα. Ο Αλντάμα δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Σάντσεθ ήταν ο επικεφαλής της «συμμορίας» και ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), ηγέτης του οποίου είναι από το 2017 ο Ισπανός πρωθυπουργός, είχε επωφεληθεί από παράνομη χρηματοδότηση μέσω αυτών των αθέμιτων προμηθειών.

Στο μεταξύ, στην σύζυγο του Σάντσεθ, Μπεγκόνια Γκόμεθ, που πρόκειται να δικαστεί για διαφθορά μετά από δύο χρόνια ερευνών, απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.

    

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