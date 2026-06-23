Στάση εργασίας και στο Εμπόριο αύριο στην Αθήνα

Σε στάση εργασίας (10 π.μ. - 2 μ.μ.) αύριο Τετάρτη προχωρά ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, διεκδικώντας την υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Παράλληλα οργανώνει κινητοποίηση στις 11 π.μ. στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου (ΕΣΕΕ), ενώ στέκεται και στο πλευρό των εργαζομένων στα «Notos», που την ίδια μέρα συναντιούνται ξανά με την εργοδοσία, απαιτώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων τους.

«Δεν περιμένουμε λύσεις από κυβερνητικούς σωτήρες, ξέρουμε πως κράτος, εργοδοσία και κυβερνήσεις όποιας απόχρωσης από κοινού δουλεύουν για να μην πλήττονται η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των ομίλων, τσακίζοντας τα δικά μας δικαιώματα. Δεν χωράει καμία αναμονή για λύσεις από τα πάνω. Για να κερδίσουμε εμείς πρέπει να χάσει η εργοδοσία. Δεν ανεχόμαστε να δουλεύουμε άλλο Κυριακές, εξαήμερα, σπαστά, σε δύο και τρία πόστα. Δεν ανεχόμαστε ο μισθός μας να μη φτάνει ούτε για τα βασικά, να μετράμε συνεχώς σακατεμένους συναδέλφους από την εντατικοποίηση και την έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας», τονίζει ο ΣΕΑ στο κάλεσμά του.

Η πλούσια αυτή δράση αποτελεί βήμα κλιμάκωσης μπροστά στην πανελλαδική απεργία στον κλάδο του Εμπορίου την Κυριακή 19 Ιούλη, αλλά και στην οργάνωση του πανελλαδικού συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καλεί σε σύσκεψη την Κυριακή 28 Ιούνη στις 7 μ.μ. στα γραφεία του, για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της απεργιακής απάντησης.