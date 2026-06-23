ΣΕΤΗΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαδηλώνει έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ για την υπογραφή Κλαδικής ΣΣΕ

Την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον κλάδο διεκδικούν οι εργαζόμενοι σε Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική και στο πλαίσιο αυτό προχωρούν σε κινητοποίηση έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων αύριο Τετάρτη στις 7 μ.μ.

Το ΣΕΤΗΠ, απευθύνοντας κάλεσμα μαζικής συμμετοχής, τονίζει ότι «η εντατικοποίηση της εργασίας, η απλήρωτη υπερεργασία, οι απολύσεις και η εργασιακή ανασφάλεια δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά τη "νέα κανονικότητα" που διαμορφώνεται συνολικά στον κλάδο». Προσθέτει ότι είναι τεράστιες οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, που έχουν εξασφαλίσει στους μονοπωλιακούς ομίλους όλα τα εργαλεία για το ξεζούμισμα.

Τονίζει δε πως στον κλάδο η εμπλοκή σε κρίσιμες υποδομές και έργα που συνδέονται με πολεμικούς σχεδιασμούς, όπως έργα εταιρειών για το ΝΑΤΟ, δείχνει ότι η τεχνολογία και η εργασία αξιοποιούνται σε κατευθύνσεις που δεν έχουν σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού.

«Το 2025 ήταν χρονιά - ορόσημο για τους εισηγμένους ομίλους στο χρηματιστήριο, με τα καθαρά κέρδη να ξεπερνούν τα 12 δισ. ευρώ, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν πραγματικό μέσο μισθό 18% μικρότερο απ' ό,τι πριν 14 χρόνια», επισημαίνει το ΣΕΤΗΠ ως στοιχείο ενδεικτικό της κατάστασης που βιώνουν οι εργαζόμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό καταγγέλλει τις προσπάθειες που γίνονται από ομίλους του κλάδου, όπως ο ΟΤΕ, που επιχειρεί να φέρει πέντε νέους τρόπους «διευθέτησης» του εργάσιμου χρόνου, «που περιλαμβάνουν 4ήμερα, 10ωρα, έως και 48 ώρες δουλειάς την εβδομάδα, εναλλαγές ωραρίων, που παρουσιάζονται ως "σύγχρονα μοντέλα" αλλά στην πράξη σημαίνουν εντατικοποίηση, αστάθεια και προσαρμογή της ζωής του εργαζόμενου στις ανάγκες της εταιρείας», τονίζει το Σωματείο.

«Η απάντηση βρίσκεται στη συλλογική μας δράση», συμπληρώνει το ΣΕΤΗΠ και καλεί σε οργάνωση του αγώνα και συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.