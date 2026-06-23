Τρίτη 23 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Παλάτια για τους τουρίστες, «φαβέλες» για τους εργάτες

Εικόνες αθλιότητας στη σκιά του «τουριστικού θαύματος»
Εικόνες αθλιότητας στη σκιά του «τουριστικού θαύματος»
Σε συνθήκες «φαβέλας» ζουν οι οικοδόμοι που χτίζουν τα παλάτια του «τουριστικού θαύματος», με τις εικόνες από την Κέρκυρα να είναι αποκαλυπτικές. Προέρχονται από το εργοτάξιο του ξενοδοχείου «Attica» στη Λευκίμμη, με εκατοντάδες οικοδόμους να στοιβάζονται σε κοντέινερ που έχουν στηθεί σε οικόπεδο.

Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας καταγγέλλει μάλιστα ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, υπενθυμίζοντας και την πρόσφατη προσπάθεια στέγασης εργατών από την Κίνα στον Μπαρμπάτη σε άθλια παραπήγματα. Οπως τονίζει χαρακτηριστικά, πίσω από το πολυδιαφημισμένο «τουριστικό θαύμα», τα 5άστερα resorts και τα συνεχή ρεκόρ αφίξεων και κερδών κρύβεται η σκληρή πραγματικότητα των εξαντλητικών ωραρίων, των χαμηλών μισθών και της ακρίβειας που τσακίζει την καθημερινότητα των εργαζομένων. Κέρδη για τους ομίλους του Τουρισμού και των Κατασκευών συνεπάγονται βάσανα γι' αυτούς που χωρίς τον ιδρώτα και τον κόπο τους τα ξενοδοχεία θα ήταν ντουβάρια, συνεχίζει το ΕΚ, υπογραμμίζοντας πως «οι εικόνες με τα κοντέινερ στη Λευκίμμη είναι η πιο ειλικρινής εικόνα της ανάπτυξής τους».

Το Εργατικό Κέντρο ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με την εικόνα του εργαζόμενου που δουλεύει ασταμάτητα και στοιβάζεται σε παράγκες για να σπάνε οι επιχειρηματικοί όμιλοι το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, απαιτεί την άμεση διενέργεια αυστηρών ελέγχων και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην αυριανή απεργία και στη συγκέντρωση στις 11 π.μ. στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου.


    
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