ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Προχωράνε οι διαπραγματεύσεις, με κομβικά ζητήματα ανοιχτά

Η ρευστότητα των εξελίξεων γύρω από τις σύνθετες διαπραγματεύσειςστη Λουκέρνη της Ελβετίας παραμένει, παρά τη διαπίστωση των πλευρών ότι στις συνομιλίες (διάρκειας 18 ωρών) που ξεκίνησαν την Κυριακή και συνεχίστηκαν έως τα ξημερώματα της Δευτέραςκαθώς και ο λεγόμενος οδικός χάρτης 60 ημερών.

Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Οχι μόνο γιατί τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζουν να «ανοιγοκλείνουν» ανάλογα με τις εξελίξεις, ούτε μόνο γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στον Λίβανο, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση του Ιράν. Αλλά και επειδή σοβαρά ζητήματα, που αποτέλεσαν και την αιτία της επίθεσης στο Ιράν, ο έλεγχος των Στενών, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια από τις κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα συνεχίζουν να είναι η «καύσιμη ύλη» για τις επόμενες αντιπαραθέσεις, τη διαπάλη μονοπωλιακών ομίλων για μοίρασμα αγορών, ενεργειακών πόρων, σφαιρών επιρροής και την ανεπίστρεπτη πορεία σύγκρουσης για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα.

Τα πισωγυρίσματα στις συζητήσεις των 18 ωρών ήταν μόνιμο χαρακτηριστικό, καταδεικνύοντας και τη στρατηγική ήττα που έχουν υποστεί αντικειμενικά οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, που οδηγήθηκαν σε διαπραγματεύσεις αφού δεν κατάφεραν να πετύχουν τους διακηρυγμένους στόχους τους. Δεν έλειψαν δε ούτε αυτήν τη φορά οι κυνικές απειλές του Τραμπ. «Κλείνεις τα Στενά και δεν θα έχεις χώρα», ανέφερε με το γνωστό ύφος του απευθυνόμενος στον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος ετοιμάζεται σήμερα Τρίτη να μεταβεί στο Πακιστάν. Ωστόσο η απειλή έμεινε μετέωρη, παρά την αποχώρηση των επικεφαλής Ιρανών διαπραγματευτών, του προέδρου της ιρανικής Βουλής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που χτες το απόγευμα μετέβησαν στο σουλτανάτο του Ομάν για να συζητήσουν θέματα που αφορούν τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ. Στην Ελβετία παρέμειναν άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι, που θα αναλάβουν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, που είχε μαζί του τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, κάνοντας μια συνολική εκτίμηση των διαπραγματεύσεων εκτίμησε ότι σημειώθηκε «πολύ καλή πρόοδος» και χαρακτήρισε τις συνομιλίες «ιστορικές».

Λίγες ώρες αργότερα το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τη χορήγηση «γενικής άδειας» στο Ιράν, επιτρέποντας την παραγωγή, παράδοση και πώληση ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων «έως τις 21 Αυγούστου». Στη συνέχεια το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι σήμερα Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν για να συζητήσει «το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν».

Πρόοδο βλέπουν και στην Τεχεράνη

Με την εκτίμηση Βανς συμφώνησε νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που δήλωσε ότι οι συνομιλίες επέφεραν «σημαντική πρόοδο».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαεΐ επιβεβαίωσε χτες ότι η ανώτατη αντιπροσωπεία της χώρας επιστρέφει στην Τεχεράνη μετά από «εντατικές συζητήσεις» στην Ελβετία και ότι στις συνομιλίες συμφωνήθηκε πως «οι συζητήσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και τεχνικών θα συνεχιστούν, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία θα κριθούν από τα ακόλουθα τρία βασικά σημεία: Το τέλος των συγκρούσεων στον Λίβανο, την εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων και την αποδέσμευση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν.

Στο Πεκίνο ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, κάλεσε το Ιράν και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δυναμική στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας και να εργαστούν για την επίτευξη «περαιτέρω προόδου».

Τι συμφωνήθηκε για τον Λίβανο

Στις συγκρούσεις στον Λίβανο επικεντρώθηκε μεγάλο μέρος των πολύωρων διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, παρά την τελευταία «εκεχειρία» που ανακοινώθηκε στις 19 Ιούνη.

Για τον Λίβανο συμφωνήθηκε η δημιουργία «πυρήνα αποκλιμάκωσης» συγκρούσεων (de-confliction cell) μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν, Λιβάνου και των μεσολαβητών Κατάρ και Πακιστάν.

Ξεπέρασαν τους 4.100 οι νεκροί

Η επιδεικτική αθέτηση της εκεχειρίας Ισραήλ - Χεζμπολάχ που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, μέσα σε ένα τριήμερο, έως και το βράδυ της Κυριακής, αύξησε κατά εκατοντάδες τους νεκρούς και τα θύματα του πολέμου σε νότιο και ανατολικό Λίβανο. Κατά τις ισραηλινές επιθέσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου σκοτώθηκαν 105 άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλοι 150. Συνολικά οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μάρτη μέχρι σήμερα έχουν ξεπέρασαν τους 4.106 και οι τραυματίες τους 12.153.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι αν και δεν επιβουλεύεται το έδαφος του Λιβάνου, τα ισραηλινά στρατεύματα δεν πρόκειται να μετακινηθούν από τη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο. Ωστόσο, χτες κυβερνητική πηγή είπε στην εφημερίδα «Haaretz» ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος θα καθορίσουν «πιλοτικές ζώνες», όπου «η ευθύνη θα μεταφερθεί» στον στρατό του Λιβάνου μέσω των υπό αμερικανική μεσολάβηση συνομιλιών στην Ουάσιγκτον, που αναμένεται να ξαναρχίσουν σήμερα Τρίτη και να διαρκέσουν έως την Πέμπτη 25 Ιούνη.

Επίσης χτες ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς. Ανακοίνωση της λιβανέζικης προεδρίας ανέφερε ότι «η συζήτηση ασχολήθηκε με το ζήτημα της εδραίωσης της εκεχειρίας στον Λίβανο, την ανάσχεση της ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης και τα βήματα που πρέπει να ληφθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας σχηματισμού ενός πυρήνα γι' αυτόν τον σκοπό».

Στο μεταξύ ο Σύρος τζιχαντιστής Πρόεδρος Αχμεντ Αλ Σαράα, απαντώντας στο πρόσφατο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ «να βοηθήσει» στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, απέρριψε την πρόταση της Ουάσιγκτον. Μιλώντας στο αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο «Al Mashhad», ο Σαράα εξήγησε ότι η κυβέρνησή του επιθυμεί να ανοίξει «οικονομικά κανάλια μεταξύ Λιβάνου και Συρίας και όχι στρατιωτικά».

Αυξημένες κινήσεις πλοίων στο Ορμούζ

Παρά τις αντικρουόμενες ανακοινώσεις ΗΠΑ και Ιράν, ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ αυξάνεται, αν και παραμένει χαμηλότερος από τα προπολεμικά επίπεδα. Σύμφωνα με το βρετανικό Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO), την Κυριακή καταγράφηκαν 32 διελεύσεις με τη διευκόλυνση των ΗΠΑ.

Διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν παράλληλα ότι οι πωλητές ιρανικού αργού πετρελαίου προς την Κίνα μείωσαν σημαντικά τις τιμές του «μαύρου χρυσού», για να αυξήσουν τις πωλήσεις στην Κίνα.