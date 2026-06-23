ΚΟΛΟΜΒΙΑ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Πρώτος ο ακροδεξιός Εσπριέγια

2026 The Associated Press. All

Mε πολύ οριακή διαφορά κρίθηκε η προεδρία στον β' γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία που έγιναν την Κυριακή 21 Ιούνη. Ο «ανεξάρτητος» ακροδεξιός μεγαλοδικηγόρος (συνήγορος και των μεγάλων ναρκεμπόρων της χώρας) Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια, με το προσωνύμιο «τίγρης», του συνδυασμού «Υπερασπιστές της Πατρίδας», με βάση το τελευταίο ανακοινωθέν της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής πήρε 49,66% και 12.959.542 ψήφους και ο σοσιαλδημοκράτης Ιβάν Σεπέδα, του σημερινού κυβερνητικού συνασπισμού «Ιστορική Συμφωνία», πήρε 48,70% και 12.708.712, τα λευκά ήταν στο 1,63% και τα άκυρα στο 0,94% με τη συμμετοχή να φτάνει το 63,60%.

Από την πλευρά του Ι. Σεπέδα, έγιναν αρκετές καταγγελίες για παραβίαση εκλογικών κανονισμών, ενώ αμφισβητούνται τα αποτελέσματα σε 33.000 εκλογικά τμήματα (σε σύνολο 122.000) που πέρασαν στο ηλεκτρονικό σύστημα χωρίς τις υπογραφές των δικαστικών αντιπροσώπων. Ετσι στις πρώτες δηλώσεις του αναγνώρισε τα αποτελέσματα ως προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί η επανακαταμέτρηση σε αυτά τα εκλογικά τμήματα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι το αποτέλεσμα δεν θα διαφοροποιηθεί, ενώ ο Πρόεδρος που ορίζει και την κυβέρνηση αναλαμβάνει καθήκοντα στις 7 Αυγούστου.

Από την άλλη ο Εσπριέγια (που έχει και την αμερικανική υπηκοότητα) με τα πρώτα αποτελέσματα της λεγόμενης «γρήγορης καταμέτρησης» έσπευσε να δηλώσει νικητής, ενώ δεν άργησε και το συγχαρητήριο τηλεφώνημα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ, που επευφήμησε για τα «καλύτερα στις διμερείς σχέσεις που έρχονται».

Αλλωστε οι ΗΠΑ, στον σφοδρό ανταγωνισμό και σε αυτή την περιοχή πρωτίστως με την Κίνα, είχαν ενισχύσει και προεκλογικά τον «τίγρη» και χτίζουν τις συμμαχίες τους στο πλαίσιο του δόγματος Μονρόε για την κυριαρχία στο δυτικό ημισφαίριο. Σε αυτό το πλαίσιο έχει δημιουργηθεί με τις δεξιές - ακροδεξιές κυβερνήσεις της περιοχής η λεγόμενη «Ασπίδα της Αμερικής». Σε κάποιες από τις χώρες, όπως στην Αργεντινή, στη Χιλή, στον Ισημερινό, στη Βολιβία οι δυνάμεις αυτές πάτησαν πάνω στη λαϊκή δυσαρέσκεια από τη χρόνια σοσιαλδημοκρατική διαχείριση, που λόγω έλλειψης επαναστατικών Κομμουνιστικών Κομμάτων οδήγησε σε μεγαλύτερη συντηρητικοποίηση.

Στην Κολομβία η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο, που προχώρησε σε κάποιες αστικές μεταρρυθμίσεις και επιδοματική πολιτική, εξυπηρέτησε επίσης τους μονοπωλιακούς ομίλους ενώ δεν έλειψαν και σκάνδαλα διαφθοράς, ζητήματα που αξιοποιήθηκαν από τον ακροδεξιό Εσπριέγια, που επιστράτευσε και τον ωμό αντικομμουνισμό.

Στις πρώτες δηλώσεις του ο Εσπριέγια πέρα από τους πανηγυρισμούς υποσχέθηκε ότι θα είναι «Πρόεδρος όλων των πολιτών, στο πλαίσιο του Συντάγματος» και δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι», σε αντίθεση με τις εμπρηστικές δηλώσεις του προεκλογικά ότι θα εξοντώσει τους αντιπάλους του. Επίσης ο Σεπέδα δήλωσε ότι ο συνασπισμός που εκπροσωπεί εκφράζει τη «μισή χώρα» και απαίτησε να γίνουν σεβαστά τα όσα δικαιώματα έχουν κατακτηθεί και να υπάρξει συνεννόηση μέσω του διάλογου χωρίς βία. Είναι πάντως φανερό ότι η πόλωση στη χώρα θα συνεχιστεί, ενώ η νέα αστική κυβέρνηση θα έχει δυσκολίες στη χειραγώγηση των λαϊκών στρωμάτων.