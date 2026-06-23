ΚΡΑΤΟΣ - ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΙΣΡΑΗΛ

Επιχειρεί να φιμώσει κάθε φωνή αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό

Την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης καταγγέλλει το ΚΚΕ

Το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος και «στρατηγικός εταίρος» της ελληνικής κυβέρνησης απαγόρευσε την είσοδο και αποφάσισε να απελάσει έξι Ελληνες συνδικαλιστές, οι οποίοι ταξίδεψαν με προορισμό τη Ραμάλα της Δυτικής Οχθης, ύστερα από πρόσκληση παλαιστινιακών οργανώσεων. Το δε ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αρκέστηκε σε μια ...ανακοινωσούλα 58 λέξεων για να εκφράσει τη «δυσαρέσκειά» του προς τις ισραηλινές Αρχές.

Το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ κατήγγειλε την απέλασή τους, σημειώνοντας σε σχετική ανακοίνωση:

«Η απέλαση από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ των Ελλήνων συνδικαλιστών που στόχο είχαν να φτάσουν στη Ραμάλα, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον πολύπαθο παλαιστινιακό λαό, είναι απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα. Καταδικαστέα όμως είναι και η στάση της κυβέρνησης της ΝΔ, που δεν προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες διαμαρτυρίας απέναντι στον στρατηγικό της σύμμαχο Ισραήλ, που συνεχίζει τη γενοκτονία, τους επoικισμούς, την καταπάτηση των παλαιστινιακών εδαφών.

Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, η απαίτηση να διακοπεί κάθε συνεργασία με το Ισραήλ, να αναγνωριστεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Βουλής».

Ανάλογη ανακοίνωση καταδίκης εξέδωσαν το ΠΑΜΕ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και η Ενωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ). Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ καταγγέλλει πως «το κράτος - δολοφόνος του Ισραήλ, την ώρα που σφαγιάζει και ξεριζώνει τον παλαιστινιακό λαό από τη γη του, επιχειρεί να φιμώσει και κάθε φωνή αλληλεγγύης, να εμποδίσει τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους, τους λαούς να σταθούν στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και όλες οι προηγούμενες ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, έχουν τεράστιες ευθύνες. Με τις στρατιωτικές, οικονομικές και πολιτικές συμφωνίες με το Ισραήλ, με τη στήριξη των σχεδιασμών ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στην περιοχή, αποθρασύνουν και δίνουν κάλυψη στα εγκλήματα του κράτους - κατακτητή που συνεχίζει τη σφαγή στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο.

Να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε στήριξη και οικονομική, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος - τρομοκράτη του Ισραήλ.

Να εφαρμοστεί εδώ και τώρα η ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!».