ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Φονικές επιδρομές από τον στρατό κατοχής

Το περασμένο Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός κατοχής πυροβόλησε και σκότωσε τρεις νεαρούς Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων ένας 25χρονος οπερατέρ του καταριανού τηλεοπτικού σταθμού «Al Jazeera». Πρόκειται για τον 12ο εργαζόμενο του συγκεκριμένου σταθμού που σκοτώνεται από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα από το φθινόπωρο του 2023. Πάνω από 260 άλλοι δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και ο οπερατέρ έχουν δολοφονηθεί από τον ισραηλινό στρατό.

Στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη χτες ανακοινώθηκε η δολοφονία δύο Παλαιστινίων εφήβων από τις κατοχικές δυνάμεις πολύ νωρίς το πρωί κοντά στον εβραϊκό εποικισμό Καρμέι Τζουρ. Οι δύο έφηβοι ήταν ηλικίας 15 και 19 ετών και αφού τραυματίστηκαν αφέθηκαν να πεθάνουν από αιμορραγία, καθώς οι κατοχικές δυνάμεις εμπόδισαν τα ασθενοφόρα να πλησιάσουν.

Αίσθηση προκάλεσε στις 18 Ιούνη άρθρο γνώμης του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, Εχούντ Ολμέρτ, στην ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz» όπου υποστήριξε πως το Ισραήλ «διεξάγει συστηματική εκστρατεία εθνοκάθαρσης και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Δυτική Οχθη». Κατήγγειλε ευθέως την κυβέρνηση Νετανιάχου για «διαχείριση, ενθάρρυνση και υποστήριξη της καθημερινής τρομοκρατίας», κάτι που δείχνει ότι και μέσα στην αστική τάξη υπάρχουν αντιδράσεις για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων και κινήσεις αμφισβήτησης του Νετανιάχου.

Επίσης είναι ενδεικτική η καταγγελία του Ορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για κατοχή γης που του ανήκει στο Σιλωάμ της Ιερουσαλήμ από τον ισραηλινό στρατό. Το Σάββατο το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας εξέδωσε μία ανακοίνωση που καταδικάζει «απερίφραστα» την αρπαγή γης του Πατριαρχείου, χωρίς την παραμικρή διπλωματική κίνηση απέναντι στο ισραηλινό κράτος - τρομοκράτη.