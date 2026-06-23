ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα σε 24 ώρες

Μέσα σε ένα 24ωρο σημειώθηκαν δύο συγκρούσεις τρένων με θύματα και τραυματίες σεκαι, την Παρασκευή και το Σάββατο αντίστοιχα, αποδεικνύοντας ότι η απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, η λειτουργία τους με σκοπό το κέρδος είτε από το καπιταλιστικό κράτος, είτε από επιχειρηματικούς ομίλους οδηγεί σε τραγικές ελλείψεις και υποχρηματοδότηση στην ασφάλεια, αυξάνοντας τους κινδύνους για επιβάτες και εργαζόμενους.

Ο τραγικός απολογισμός από τη σύγκρουση τρένων στη γραμμή μεταξύ Μπέντφορντ και Λούτον της Μεγάλης Βρετανίας είναι ένας νεκρός και συνολικά 89 τραυματίες (11 πολύ σοβαρά). Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ένα τρένο σταμάτησε λόγω προβλήματος στο σύστημα ασφαλείας και το δεύτερο που κινούνταν στην ίδια γραμμή έπεσε με ορμή πίσω του, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 60χρονος μηχανοδηγός και να υπάρξουν οι τραυματισμοί δεκάδων επιβατών.

Η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, Χάιντι Αλεξάντερ, δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες», προσθέτοντας ότι «θα διασφαλίσουμε ότι θα διεξαχθεί διεξοδική έρευνα για να διαπιστωθεί πώς συνέβη αυτή η σύγκρουση και να διασφαλιστεί ότι θα αντληθούν διδάγματα, ώστε να μην έχουμε ξανά ένα παρόμοιο περιστατικό». Στην προσπάθεια πάντως να υπερασπιστεί την πολιτική ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων που πρωτοστάτησαν ήδη από τη δεκαετία του '90 οι βρετανικές κυβερνήσεις, η υπουργός ισχυρίστηκε χωρίς αιδώ ότι οι βρετανικοί σιδηρόδρομοι «είναι από τους ασφαλέστερους στον κόσμο» και πως «είναι πολύ ασυνήθιστο να συμβαίνει αυτό στο δίκτυο». Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο, καθώς διαχρονικά στη Βρετανία έχουν σημειωθεί πολλά πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα.

Ανακοίνωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Μ. Βρετανία εξέδωσε και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατο του μηχανοδηγού και τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών και εργαζομένων και σημειώνει:

«Το τραγικό αυτό γεγονός αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα εγκληματικά αποτελέσματα της πολιτικής του κέρδους, της απελευθέρωσης και εμπορευματοποίησης των σιδηροδρομικών μεταφορών και τις τραγικές συνέπειές τους για τη ζωή εργαζομένων και επιβατών, αφού η ασφάλεια λογίζεται ως "κόστος", κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην Ελλάδα στο έγκλημα των Τεμπών.

Απαιτούμε να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της σύγκρουσης. Δυναμώνουμε παντού τον αγώνα ενάντια στην πολιτική της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης των σιδηροδρόμων που προωθείται από όλες τις κυβερνήσεις εντός και εκτός της ΕΕ στο όνομα της κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας.

Παλεύουμε για σύγχρονες, ασφαλείς, τακτικές, φτηνές, αποκλειστικά δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές, με επαρκές προσωπικό, υποδομές και όλα τα αναγκαία συστήματα προστασίας της ζωής και της ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συναδέλφους του νεκρού μηχανοδηγού, καθώς και την αλληλεγγύη μας στα συνδικάτα RMT και ASLEF. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες».

Σιδηροδρομικό δυστύχημα με έναν νεκρό και στη Γερμανία

Στη Γερμανία τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο Μόναχο δύο εμπορευματικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα δύο βαγόνια να εκτροχιαστούν και να πέσουν από γέφυρα στο έδαφος, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά και στη συνέχεια κατέληξε.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι εργασίες απομάκρυνσης των βαγονιών και αποκατάστασης των ζημιών εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Το τι μεταφέρει ο συρμός δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής, ωστόσο η αστυνομία διαβεβαίωσε πως στο φορτίο δεν περιέχονταν επικίνδυνα υλικά και δεν θεωρεί πως διατρέχει κίνδυνο ο γενικός πληθυσμός.

Το ατύχημα έγινε σε τμήμα σιδηροτροχιών που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εμπορευματικούς συρμούς, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της Deutsche Bahn, της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής εταιρείας της Γερμανίας.