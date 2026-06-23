1ος όμιλος (2 αγώνες): Μεξικό 6, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1, Νότια Αφρική 1.
2ος όμιλος (2 αγ.): Ελβετία 4, Καναδάς 4, Κατάρ 1, Βοσνία - Ερζεγοβίνη 1.
3ος όμιλος (2 αγ.): Βραζιλία 4, Μαρόκο 4, Σκωτία 3, Αϊτή 0.
4ος όμιλος (2 αγ.) : ΗΠΑ 6, Αυστραλία 3, Παραγουάη 3, Τουρκία 0.
5ος όμιλος (2 αγ.): Γερμανία 6, Ακτή Ελεφαντοστού 3, Εκουαδόρ 1, Κουρασάο 1.
6ος όμιλος (2 αγ.): Ολλανδία 4, Ιαπωνία 4, Σουηδία 3, Τυνησία 0.
7ος όμιλος (2 αγ.): Αίγυπτος 4, Βέλγιο 2, Ιράν 2, Νέα Ζηλανδία 1.
8ος όμιλος (2 αγ.): Ισπανία 4, Ουρουγουάη 2, Πράσινο Ακρωτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1.
9ος όμιλος (1 αγ.): Νορβηγία 3, Γαλλία 3, Σενεγάλη 0, Ιράκ 0.
10ος όμιλος: Αργεντινή (2 αγ.) 6, Αυστρία (2 αγ.) 6, Ιορδανία 0, Αλγερία 0.
11ος όμιλος (1 αγ.): Κολομβία 3, ΛΔ Κονγκό 1, Πορτογαλία 1, Ουζμπεκιστάν 0.
12ος όμιλος (1 αγ.): Αγγλία 3, Γκάνα 3, Παναμάς 0, Κροατία 0.