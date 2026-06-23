Τρίτη 23 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Οι βαθμολογίες

1ος όμιλος (2 αγώνες): Μεξικό 6, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1, Νότια Αφρική 1.

2ος όμιλος (2 αγ.): Ελβετία 4, Καναδάς 4, Κατάρ 1, Βοσνία - Ερζεγοβίνη 1.

3ος όμιλος (2 αγ.): Βραζιλία 4, Μαρόκο 4, Σκωτία 3, Αϊτή 0.

4ος όμιλος (2 αγ.) : ΗΠΑ 6, Αυστραλία 3, Παραγουάη 3, Τουρκία 0.

5ος όμιλος (2 αγ.): Γερμανία 6, Ακτή Ελεφαντοστού 3, Εκουαδόρ 1, Κουρασάο 1.

6ος όμιλος (2 αγ.): Ολλανδία 4, Ιαπωνία 4, Σουηδία 3, Τυνησία 0.

7ος όμιλος (2 αγ.): Αίγυπτος 4, Βέλγιο 2, Ιράν 2, Νέα Ζηλανδία 1.

8ος όμιλος (2 αγ.): Ισπανία 4, Ουρουγουάη 2, Πράσινο Ακρωτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1.

9ος όμιλος (1 αγ.): Νορβηγία 3, Γαλλία 3, Σενεγάλη 0, Ιράκ 0.

10ος όμιλος: Αργεντινή (2 αγ.) 6, Αυστρία (2 αγ.) 6, Ιορδανία 0, Αλγερία 0.

11ος όμιλος (1 αγ.): Κολομβία 3, ΛΔ Κονγκό 1, Πορτογαλία 1, Ουζμπεκιστάν 0.

12ος όμιλος (1 αγ.): Αγγλία 3, Γκάνα 3, Παναμάς 0, Κροατία 0.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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