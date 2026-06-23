ΣΚΟΠΕΛΟΣ

48χρονος πέθανε αβοήθητος κοντά στο άδειο από προσωπικό Περιφερειακό Ιατρείο

Eurokinissi

Το έγκλημα διαρκείας με την υποστελέχωση του δημόσιου συστήματος Υγείας και την επιχειρηματική δράση φέρνει στην επιφάνεια ο τραγικός θάνατος 48χρονου άνδρα στη Γλώσσα Σκοπέλου. Ο άνδρας έφυγε από τη ζωή αβοήθητος όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία, ενώ βρισκόταν μάλιστα μια ανάσα από το Περιφερειακό Ιατρείο της περιοχής.

Μέσα στην αγωνία του ο άτυχος άνδρας φώναξε για βοήθεια στον οικισμό, όμως στο Ιατρείο δεν υπήρχε γιατρός για να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα να καταλήξει αβοήθητος. Το δε πλήρωμα του ασθενοφόρου έφτασε λίγο αργότερα από τη Χώρα Σκοπέλου και ούτε αυτό πρόλαβε να προσφέρει βοήθεια, παρά τις προσπάθειες.

«Με τον πιο τραγικό τρόπο έγινε θρύψαλα στη Γλώσσα της Σκοπέλου η προπαγάνδα του υπουργού Εμπορίου της Υγείας ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΚΟΒ Σκοπέλου του ΚΚΕ. Προσθέτει πως «όταν σε λίγα δευτερόλεπτα κρίνεται η τύχη μιας ζωής, όλοι καταλαβαίνουν τη σημασία που έχει να είναι πλήρως στελεχωμένο το Κέντρο Υγείας του νησιού, ώστε να καλύπτονται οι απουσίες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού λόγω υπηρεσιακών αναγκών (συνοδείες διακομιδής, άδειες κ.λπ.)».

Με δεδομένο ότι η Γλώσσα είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό οικισμός του νησιού, με εκατοντάδες μόνιμους κατοίκους, που πολλαπλασιάζονται το καλοκαίρι, αφού είναι δημοφιλής προορισμός για ξένους και ντόπιους επισκέπτες, η Οργάνωση του Κόμματος τονίζει ότι «έχουν τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση της ΝΔ και η διοίκηση της 5ης ΥΠΕ, που έχουν αφήσει χωρίς μόνιμους γιατρούς το Κέντρο Υγείας Σκοπέλου και τα Περιφερειακά Ιατρεία, καλύπτοντας τα κενά με μετακινήσεις από τη χερσαία Θεσσαλία, οι οποίες φυσικά και δεν λύνουν τα οξυμένα προβλήματα».

Τονίζει πως αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της εμπορευματοποίησης της σημερινής όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων και της ΕΕ, αφού «έχει απογειώσει την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών Υγείας, μετατρέποντας τα νοσοκομεία σε κατώφλια των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων, αναγκάζοντας τον λαό να βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Εχει μετατρέψει τα Κέντρα Υγείας των νησιών σε τροχονόμους πανάκριβων διακομιδών, σε μια εποχή που υπάρχουν όλες οι επιστημονικές δυνατότητες και το υγειονομικό προσωπικό που θα μπορούσε να τα μετατρέψει σε κυψέλες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αποσυμφορώντας τα νοσοκομεία, αλλά και να μπορούν να αντιμετωπίσουν σε επαρκή πρώτο βαθμό επείγοντα περιστατικά».

Αναδεικνύει επίσης ότι «μεγάλη ευθύνη φέρει και η τοπική δημοτική αρχή, προνομιακός συνομιλητής του Γεωργιάδη, που αναπαράγει τα φληναφήματα περί νέων υποδομών και καλλιεργεί τον εφησυχασμό και νέες αυταπάτες για βελτίωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς την ψυχή της, το αναγκαίο για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες υγειονομικό προσωπικό».

Η ΚΟ Σκοπέλου καλεί τον λαό του νησιού να ενισχύσει αποφασιστικά την πάλη για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους, πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας με προκήρυξη όλων των θέσεων Γενικής Ιατρικής, τακτική κάλυψη με γιατρούς ειδικοτήτων, πλήρη λειτουργία όλων των εργαστηρίων με όλες τις ειδικότητες, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Με τον συλλογικά οργανωμένο αγώνα τους να δώσουν ηχηρό ράπισμα σε όσους προσπαθήσουν να μετατρέψουν τα «εγκαίνια» της αποκατάστασης του ΚΥ, το οποίο άφησαν ασυντήρητο για δεκαετίες, σε προεκλογική φιέστα κάλυψης της εγκληματικής πολιτικής της ΝΔ στην Υγεία.

Λήμνος: Λείπουν γιατροί από το νοσοκομείο, αλλά η διοίκηση διαφημίζει «δωρεάν εξετάσεις» σε ιδιώτες

Σε ένα ακόμα νησί, στη Λήμνο, μπορεί το Νοσοκομείο να έχει μόλις 18 από τους 40 μόνιμους γιατρούς που προβλέπει ακόμα και ο ανεπαρκής οργανισμός του, όμως η διοίκηση διαφημίζει στους ασφαλισμένους τις «δωρεάν εξετάσεις» ιδιωτικού ομίλου. Την καταγγελία κάνει η Εκτελεστική Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος Λήμνου της ΑΔΕΔΥ, σημειώνοντας ότι «οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της Λήμνου πληρώνουν κάθε μήνα αδρά για την ασφαλιστική τους κάλυψη και δικαιούνται δημόσια, δωρεάν και ποιοτική Υγεία. Θέλουμε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στο νησί μας, όχι για 2 μέρες τον χρόνο αλλά 365 μέρες τον χρόνο! Η υγεία και η ζωή μας δεν καλύπτονται με "καταδρομικές" διήμερες εθελοντικές δράσεις που λειτουργούν ως προπέτασμα καπνού για τις εγκληματικές ελλείψεις του ΕΣΥ. Δεν υποχωρούμε, δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα».