«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ»

«Συμβολικό» το νομοσχέδιο για τα ΒΑΕ, ετοιμάζουν δουλειά έως τα 70

Στην τρίτη κατά σειρά κινητοποίηση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία για την ένταξη στα ΒΑΕ, μετά τον εμπαιγμό τους και το πήγαινε - έλα μεταξύ των υπουργείων Υγείας και Εργασίας, «εδέησε» ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας Αδ. Γεωργιάδης να συναντηθεί με εκπροσώπους των σωματείων και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ.

Η συνάντηση έγινε την περασμένη βδομάδα, μέρα μίας ακόμα κινητοποίησης και στάσης εργασίας των υγειονομικών, με τον εκπρόσωπο της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης» να θέτει στον υπουργό όλα τα αιτήματα των εργαζομένων: Να ενταχθεί στα ΒΑΕ το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας, και να πληρώσει το κράτος την αναγνώριση των ενσήμων αναδρομικά, ώστε να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 5 έτη νωρίτερα με πλήρη σύνταξη.

Η κυνική απάντηση του υπουργού ήταν ότι θα νομοθετήσει την «εθελοντική» παραμονή των νοσηλευτών στη δουλειά μέχρι τα 70 έτη! «Η υποκρισία δηλαδή σε όλο της το μεγαλείο!», σχολιάζει η «Αγωνιστική Συσπείρωση», αφού από τη μία ο Αδ. Γεωργιάδης καυχιέται για τη δήθεν «καλύτερη κυβέρνηση», που «ικανοποίησε ένα αίτημα 25 χρόνων», αναγνωρίζοντας έστω στα λόγια ότι οι νοσηλευτές δικαιούνται να ενταχθούν στα ΒΑΕ (αναγνωρίζοντας δηλαδή επιβαρυντικές συνθήκες για την υγεία και την ασφάλεια στον συγκεκριμένο κλάδο) και από την άλλη θέλει αυτοί ακριβώς οι εργαζόμενοι να δουλεύουν μέχρι τα 70.

Ο υπουργός Υγείας ομολόγησε μάλιστα ότι το νομοσχέδιο «είναι συμβολικό»! Συγκεκριμένα, παραδέχτηκε πως είναι σε γνώση της κυβέρνησης ότι οι περισσότεροι νοσηλευτές δεν θα κάνουν χρήση των ΒΑΕ, αφού με βάση τις προβλέψεις τους οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στα ΒΑΕ μετά από δεκάδες χρόνια εργασίας θα κληθούν να εξαγοράσουν μόνοι τους ένσημα προηγούμενων ετών, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα.

Οσο για τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων που η κυβέρνηση αρνείται να εντάξει στα ΒΑΕ, παρότι ακόμα και το γνωστό πόρισμα Μπεχράκη το οποίο εκδόθηκε το 2020 εισηγείται την ένταξή τους, ο υπουργός Υγείας παρέπεμψε την ένταξή τους στις ελληνικές καλένδες...

«Η κυβέρνηση λοιπόν όχι απλά δεν έχει στόχο να προστατέψει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στα νοσοκομεία, μειώνοντας τα όρια συνταξιοδότησης, αλλά σκοπεύει να τους καταδικάσει σε δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, αφού οι συντάξιμες αποδοχές δεν είναι ικανές να καλύψουν τις ανάγκες τους», σχολιάζει η «Αγωνιστική Συσπείρωση» και προσθέτει: «Ο δρόμος έχει ανοίξει ήδη από τα περιβόητα προγράμματα της ΔΥΠΑ, με βάση τα οποία προσλαμβάνονται ως τραυματιοφορείς στα δημόσια νοσοκομεία εργαζόμενοι έως και 72 ετών! Είναι άλλωστε ενιαία η πολιτική όλων των έως τώρα κυβερνήσεων, ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, που έβαλαν η καθεμιά το λιθαράκι της στο ξεχείλωμα των ορίων συνταξιοδότησης».

Τέλος η «Αγωνιστική Συσπείρωση» καταγγέλλει την πλειοψηφία της διοίκησης της ΠΟΕΔΗΝ, «που ήταν παρόντες στη συνάντηση και στη δήλωση του υπουργού για εργασία των νοσηλευτών μέχρι τα 70» και «δεν είπαν κουβέντα! Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ "κατάπιε τη γλώσσα του" και μέχρι σήμερα δεν έχει βγάλει ούτε καν μία ανακοίνωση.

Συνεχίζουμε τον αγώνα! Θα μας βρουν μπροστά τους!».