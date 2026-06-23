Τρίτη 23 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Σε κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι της Διώρυγας της Κορίνθου
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Την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων στη Διώρυγα της Κορίνθου απαιτεί η ΔΑΣ στο Εργατικό Κέντρο της πόλης. Οι 57 εργαζόμενοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις παλεύοντας για τις θέσεις εργασίας τους, κόντρα στη σταδιακή ιδιωτικοποίηση του χώρου και στην εργολαβοποίηση.

Οπως σημειώνει η ΔΑΣ, στον χώρο κυριαρχούν η υποστελέχωση, η υποβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών και η παράδοσή τους σε εργολάβους. Οι θέσεις εργασίας δεν κατοχυρώνονται και η διοίκηση της εταιρείας τις αντικαθιστά με συμβάσεις - «μπαλώματα» και «εξωτερικούς συνεργάτες». Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υπηρεσία οδηγών, που έχει σχεδόν διαλυθεί, και η τεχνική υπηρεσία, που στον νέο κανονισμό δεν κατοχυρώνεται η ύπαρξή της ενώ περιλαμβάνει κρίσιμες ειδικότητες, όπως μηχανικοί σκαφών, συντηρητές κ.λπ.

Μάλιστα ο νέος κανονισμός, στη λογική «αποφασίζω και διατάζω», επιτρέπει στη διοίκηση της εταιρείας να μεταφέρει εργαζομένους σε διαφορετικά πόστα. Επιπλέον, δεν προβλέπει συνομιλία με το σωματείο για τέτοιες δράσεις, αφού αυτές λαμβάνονται με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου!

Το νέο οργανόγραμμα δεν περιλαμβάνει και δεν εξασφαλίζει την ύπαρξη των διαφόρων υπηρεσιών, ανοίγοντας τον δρόμο στο να μην αντικαθίστανται οι εργαζόμενοι που παίρνουν σύνταξη, αλλά να καταργούνται οι θέσεις μέχρι να μην υπάρχουν οι υπηρεσίες.

Στην προσπάθειά της μάλιστα η διοίκηση της εταιρείας να ανοίξει τον δρόμο για την πλήρη υποβάθμιση της Διώρυγας, έχει προχωρήσει ακόμα και στην ηλεκτρονική επιτήρηση του προσωπικού!

Η ΔΑΣ καλεί τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, όλα τα σωματεία και τους φορείς «να στηρίξουν τον αγώνα των εργαζομένων στη Διώρυγα, γιατί μας αφορά όλους! Αφορά την ασφαλή λειτουργία της Διώρυγας, το να μην περάσει η πολιτική διάλυσης και υποβάθμισης, ακόμα περισσότερο να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση, που θα καταλήξει να πληρώνει ακριβά ο λαός της Κορινθίας!».

Καλεί τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν στο σωματείο τους, δυναμώνοντάς το, να ενταθεί η αλληλεγγύη των εργατικών - λαϊκών φορέων της περιοχής, και απαιτεί: «Σταθερή δουλειά με δικαιώματα! Να αποσυρθούν ο νέος κανονισμός και το οργανόγραμμα που υπονομεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Να διασφαλιστούν οι οργανικές θέσεις και η πλήρης στελέχωση όλων των κρίσιμων υπηρεσιών. Να ενισχυθεί η Διώρυγα Κορίνθου με μόνιμο προσωπικό, σύγχρονα μέσα και όρους ασφαλούς λειτουργίας».

Στελέχωση με βάση τις «συνθήκες»

Για το θέμα το ΚΚΕ κατέθεσε στη Βουλή τα αιτήματα των εργαζομένων του χώρου ως Αναφορά προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας, που απροκάλυπτα υιοθετούν τα επιχειρήματα της εργοδοσίας. Ως απάντηση παρουσιάστηκε αυτή της επιχείρησης που διαχειρίζεται τον χώρο. Μάλιστα, αφού γίνονται οι σχετικές αναφορές στις δυσκολίες για την αποκατάσταση ζημιών στη Διώρυγα από το 2021, υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων από την ΑΕΔΙΚ (Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου ΑΕ) ότι και λόγω αυτών των ζητημάτων «ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, η διάρθρωση των υπηρεσιών και ο προγραμματισμός στελέχωσης της εταιρείας επηρεάζονται αντικειμενικά από τις τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας της Διώρυγας», με την όποια αναφορά στα προβλήματα να περιορίζεται σε προσλήψεις προσωπικού ορισμένου ή αορίστου χρόνου, «ανάλογα με τις ανάγκες».

    

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