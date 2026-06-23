ΚΡΗΤΗ

Τοξικοεξαρτημένος πέθανε μόλις δύο μέρες αφότου απορρίφθηκε το αίτημα πρόσβασης σε θεραπεία

Δύο μέρες μετά την απόρριψη του αιτήματός του για άμεση πρόσβαση σε θεραπευτική κοινότητα έχασε τη ζωή του 45χρονος τοξικοεξαρτημένος στην Κρήτη, σε ένα ακόμα τραγικό περιστατικό που φέρνει στην επιφάνεια τις συνέπειες των αντιδραστικών αλλαγών στην πρόληψη και θεραπεία από τις εξαρτήσεις.

Πρόκειται για εξέλιξη που αποτυπώνει ξανά το πού οδηγεί η αποψίλωση της στεγνής θεραπείας και το αντιδραστικό πλαίσιο λειτουργίας της, ειδικά μετά την ψήφιση του νόμου για την «ψυχιατρική μεταρρύθμιση» που ενοποιεί όλα τα προγράμματα στον ΕΟΠΑΕ, με τον υπερσυγκεντρωτικό του χαρακτήρα να δημιουργεί, αντί να λύνει προβλήματα.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι άλλωστε καταγγέλλουν ότι ενώ επί σειρά ετών οι θεραπευτικές ομάδες των τοπικών δομών είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις για επείγουσες εισαγωγές, πλέον η διαδικασία έχει γίνει συγκεντρωτική και γραφειοκρατική, με κρίσιμες αποφάσεις να λαμβάνονται από την κεντρική διοίκηση στην Αθήνα. Παράλληλα, έχουν τεθεί πρόσθετες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στις Θεραπευτικές Κοινότητες, όπως πολλαπλές ιατρικές εξετάσεις και απαιτήσεις προηγούμενης αποχής από τη χρήση, γεγονός που τελικά αποκλείει ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου και αναζητούν άμεση βοήθεια. Αυτές οι συνθήκες φαίνεται να οδήγησαν σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση εισαγωγής του 45χρονου ατόμου στην Κρήτη, με κόστος τελικά την ίδια του τη ζωή.

Σε ένα τέτοιο εφιαλτικό φόντο, αντί η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ να αναλάβει τις ευθύνες της, επιχειρεί να φορτώσει το φταίξιμο για τον τραγικό θάνατο του 45χρονου στους εργαζόμενους. Ετσι ενώ το προσωπικό αναζητούσε λύσεις, βρίσκοντας διαρκώς εμπόδια από τη Διοίκηση, η τελευταία το μόνο που βρήκε να κάνει, είναι να δηλώσει ότι ...προχωρά σε αυστηρή εποπτεία των μονάδων στην Κρήτη! Μια αυστηρή εποπτεία που θα συνίσταται στην απαίτηση καθημερινής αναφοράς για την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και για το περιεχόμενο κάθε θεραπευτικής διαδικασίας που πραγματοποιείται καθημερινά από τον κάθε εργαζόμενο, μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και απευθείας από τον πρόεδρο του ΔΣ του ΕΟΠΑΕ.

Είναι φανερό ότι πρόκειται για πρακτικές που δημιουργούν κλίμα εκφοβισμού στους εργαζόμενους και δεν συνδέονται με την ουσιαστική διερεύνηση των αιτιών του συγκεκριμένου περιστατικού, ούτε με την επιστημονική υποστήριξη του θεραπευτικού έργου. Αντιθέτως, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα αλλά και τη νομιμότητά τους.

Τα παραπάνω φέρνει στη Βουλή και το ΚΚΕ με Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε στον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη, απαιτώντας να διερευνηθούν οι ευθύνες της Διοίκησης του ΕΟΠΑΕ για τον θάνατο του 45χρονου, αλλά και να δοθεί άμεση λύση στα εμπόδια πρόσβασης στις Θεραπευτικές Κοινότητες.

Η Ερώτηση του Κόμματος σημειώνει ότι «η κυβέρνηση με τον Νόμο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης διέλυσε τα Θεραπευτικά Προγράμματα που λειτουργούσαν με αυτοτέλεια, ενιαία φιλοσοφία και ταυτότητα. Παρά τις έντονες διαφωνίες όλων των μαζικών και επιστημονικών φορέων στο πεδίο, προχώρησε στην ίδρυση του ΕΟΠΑΕ, που κατακερματίζει το θεραπευτικό συνεχές Συμβουλευτική - Θεραπεία - Κοινωνική Επανένταξη, υποβαθμίζει το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και ενισχύει προκλητικά τη μείωση της βλάβης σε βάρος της στεγνής θεραπείας. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι και το τραγικό περιστατικό θανάτου εξυπηρετούμενου στο Ηράκλειο της Κρήτης».

Το ΚΚΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα ώστε: Να πάψει κάθε προσπάθεια μετακύλισης της ευθύνης της Διοίκησης στους εργαζόμενους, καθώς και το κλίμα εκφοβισμού και εργασιακής παρενόχλησης που έχει επιβάλει ο πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ και να διερευνηθούν οι ευθύνες των αρμόδιων διευθυντών που εμπλέκονται στην καθυστέρηση της εισαγωγής στη Θεραπευτική Κοινότητα παρά την πρόταση των θεραπευτών, και του ίδιου του προέδρου για την καταχρηστική συμπεριφορά του απέναντι στους εργαζόμενους. Να αποκατασταθεί η αυτοτέλεια των θεραπευτικών προγραμμάτων σε κάθε περιοχή, που επέτρεπε τόσο τις άμεσες αποφάσεις και τη συνεργασία των μονάδων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή, όσο και τον σχεδιασμό με βάση τις τοπικές ανάγκες.

Εργαζόμενοι ΨΝΑ: Αύριο διαδηλώνουν στη 2η ΥΠΕ στην Αθήνα

Στο μη παρέκει έχει φτάσει η κατάσταση και στο πρώην ΨΝΑ Δαφνί μετά την εφαρμογή της αντιδραστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με ασθενείς να «πλοηγούνται» από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για μια κενή κλίνη, να παραμένουν ώρες ατελείωτες μαζί με τις οικογένειές τους στα επείγοντα και οι εργαζόμενοι με το φιλότιμό τους να παλεύουν να το κρατούν όρθιο. Την ίδια στιγμή κλινικές και νοσοκομεία, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα στενάζουν, ενώ ο ιδιωτικός τομέας, ΜΚΟ και ΑΜΚΕ ξεκοκαλίζουν κονδύλια της ΕΕ. Για όλα αυτά αύριο Τετάρτη, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ προχωρά σε κινητοποίηση στη 2η ΥΠΕ, στις 11.30 π.μ., απαιτώντας την ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων δομών Ψυχικής Υγείας, την ανάκληση του εγγράφου της 2ης ΥΠΕ για τις ΜΨΑ και συνάντηση με την υποδιοικήτρια της 2ης ΥΠΕ, αρμόδια για ζητήματα Ψυχικής Υγείας.