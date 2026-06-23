ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Σε διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού και πρωθυπουργού βρίσκονται οι Βρετανοί Εργατικοί μετά την αναμενόμενη παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από το πρωθυπουργικό αξίωμα και την ηγεσία του κόμματος χτες. Ωστόσο ο Στάρμερ, που ανακοίνωσε την απόφασή του τη Δευτέρα, παραμονές της 10ης επετείου από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για το Brexit, θα παραμείνει στη θέση του μέχρι την ανάδειξη του αντικαταστάτη του.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για την ηγεσία των Εργατικών ξεκινά στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν τις 16 Ιουλίου, οπότε ξεκινούν οι θερινές διακοπές της βουλής των Κοινοτήτων και της βουλής των Λόρδων.

Η παραίτηση του Στάρμερ έγινε λιγότερο από δύο χρόνια μετά την τότε πανηγυρική νίκη του στις εκλογές του Ιούλη του 2024. Παραδέχθηκε πως η πλειοψηφία των στελεχών των Εργατικών δεν επιθυμεί την παραμονή του στην κορυφή ηγεσίας κόμματος και εξουσίας, διαβεβαιώνοντας χτες το πρωί σε συνέντευξη Τύπου πως θα στηρίξει όποιον επιλεχθεί να τον αντικαταστήσει.

Στη συνέχεια έκανε έναν σύντομο απολογισμό της κυβέρνησής του από τον Ιούλιο του 2024 έως σήμερα, υποστηρίζοντας πως πέτυχε «ταχύτερη» καπιταλιστική ανάπτυξη σε σχέση με άλλες προηγμένες χώρες της Ευρώπης, ταχύτερη αύξηση των μισθών σε σχέση με την αύξηση του πληθωρισμού, μείωση του χρόνου αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και υποτιθέμενη «ενίσχυση» των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ενοικιαστών κατοικίας, με παράλληλη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών. Ισχυρίστηκε ακόμη πως με τις πολιτικές του έβγαλε από τη φτώχεια 500.000 παιδιά και πως συνέβαλε στη μείωση των μεταναστευτικών ροών από τη Μάχη.

Ανέφερε επίσης πως η κυβέρνησή του αποκατέστησε τη διεθνή εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου και ενίσχυσε τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση ειδικά σε εμπόριο και άμυνα.

Ως πιθανότερος διάδοχος του Κιρ Στάρμερ προβάλλει ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ Αντι Μπέρναμ, που εξελέγη με άνετη πλειοψηφία την περασμένη Πέμπτη στις εκλογές της περιφέρειας Μέικερφιλντ.