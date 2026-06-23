5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ «ΑΡΚΑΔΙΕΣ - ΖΑΤΟΥΝΑ»

Συνέδεσε τον ηρωικό Μάη του '36 στη Θεσσαλονίκη με τους αγώνες του λαού της Κούβας

Το περασμένο Σαββατοκύριακο τοδιοργάνωσε τοστο ορεινό χωριό όπου ο Μίκης εξορίστηκε από τη χούντα το 1968 - 1969.

Την πρώτη μέρα το φετινό Φεστιβάλ τίμησε τους δημιουργούς του «Επιτάφιου», Γιάννη Ρίτσο και Μίκη Θεοδωράκη, με αφιέρωμα μουσικής και λόγου, αλλά και σχετική συζήτηση για τον Μάη 1936 στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στον Μίκη και στη Λατινική Αμερική, στο «Canto General» του Πάμπλο Νερούδα και στη σχέση του με τον Τσε Γκεβάρα, τον Φιντέλ Κάστρο και τον Σαλβαδόρ Αλιέντε.

Στην έναρξη των εκδηλώσεων την πρώτη μέρα προβλήθηκε σε βίντεο χαιρετισμός του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, προς το Φεστιβάλ:

«Φέτος το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Μίκη Θεοδωράκη έρχεται να δώσει ένα φως αγωνιστικής ελπίδας σε έναν κόσμο που φλέγεται, συνδέοντας τον ηρωικό Μάη του '36 στην Θεσσαλονίκη με τους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερικής και το Νησί της Επανάστασης - την Κούβα.

Στοιχεία από τη μακρά και πλούσια Ιστορία της πάλης των λαών για ένα καλύτερο αύριο, ελεύθερο από την εκμετάλλευση, που δικαίως ενέπνευσαν τον μεγάλο Μίκη στο να δημιουργήσει έργα που βρίσκονται στα χείλη εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο.





Ο Μάης του '36 κατέδειξε την τεράστια δύναμη που αποκτά η εργατιά όταν ορθώνει ανάστημα, ως ηγετική δύναμη όλων των καταπιεσμένων.

Ο Μάης του '36 υπήρξε ο συνδετικός κρίκος κατά τον Μεσοπόλεμο ανάμεσα στην επαναστατική θύελλα που ξεσήκωσε η Οκτωβριανή Επανάσταση και στους μεγάλους αγώνες που αναπτύχθηκαν την επόμενη περίοδο, κατά την κρίσιμη δεκαετία του '40, την πάλη του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Υπήρξε ένα ορόσημο στη σύγκρουση ανάμεσα στους δύο αυτούς ανειρήνευτους κόσμους, που στέκονται διαχρονικά ο ένας απέναντι στον άλλον, τόσο σε καιρούς ειρήνης όσο και σε καιρούς πολέμου.

Από τη μια ο κόσμος του κεφαλαίου, του οποίου ο πατριωτισμός εξαντλείται στην αποκόμιση του μέγιστου κέρδους με κάθε κόστος σε βάρος του λαού. Και από την άλλη η πατρίδα των εργατών, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, όλου του εργαζόμενου λαού, που παλεύουν για μια ζωή που τους αξίζει: Δίχως φτώχεια, δίχως ανεργία, δίχως πολέμους και προσφυγιά.

Και αυτό, αν θέλετε, αποτελεί το ίδιο κόκκινο νήμα που συνδέει τους αγώνες του λαού μας με τους αγώνες όλων των λαών του κόσμου και, βεβαίως, των λαών της Λατινικής Αμερικής και φυσικά της Κούβας. Μιας χώρας μικρής, τοποθετημένης γεωγραφικά κυριολεκτικά στο "στόμα του λύκου", που αψήφησε κάθε προγνωστικό, ορθώνοντας ανάστημα και χαράσσοντας τον δικό της δρόμο. Μιας χώρας που έγινε σύμβολο αντίστασης αλλά και διεθνιστικής αλληλεγγύης, καθώς στήριξε και στηρίχθηκε από όλους τους αγωνιζόμενους λαούς του κόσμου, κρατώντας ψηλά τη σημαία του αγώνα κατά της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας ακόμα και όταν κάποιοι ευαγγελίζονταν το "τέλος της Ιστορίας".

Η Ιστορία όμως δεν τελείωσε. Συνεχίζεται με τους δικούς μας αγώνες, ωσότου "τα όνειρα πάρουν εκδίκηση".

Με τη μουσική του Μίκη, τα τραγούδια του αγώνα, έως τη νίκη για πάντα».

Για τον Μίκη του «Επιτάφιου» και της Λατινικής Αμερικής

Το «παρών» στις εκδηλώσεις έδωσαν και έκαναν χαιρετισμούς και παρεμβάσεις στελέχη πολιτικών κομμάτων, μέλη της διοίκησης του Μουσείου και εκλεγμένοι στην Τοπική Διοίκηση.

Ακολούθησε την πρώτη μέρα συζήτηση για τον Μάη του '36, στην οποία μεταξύ άλλων έκανε παρέμβαση ο Αναστάσης Γκίκας, μέλος του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ. Ανάμεσα σε άλλα μίλησε για την Τέχνη που όταν εμπνέεται από τους αγώνες του λαού καταφέρνει να γίνεται κοινωνός αλλά και καταλύτης συνάμα στην κίνηση της Ιστορίας. Και φώτισε πώς αυτή η λειτουργία της υπηρετείται από την ποίηση του Ρίτσου και τη μουσική του Μίκη, μιλώντας ταυτόχρονα για την ιστορική σημασία του Μάη του '36, το καπνεργατικό κίνημα και τη σύνδεσή του με το ΚΚΕ, τον ηρωισμό του λαού και την ωμή καταστολή.

Τραγούδια του Μίκη από τον «Επιτάφιο» και το «Canto General» έκλεισαν τις εκδηλώσεις της πρώτης μέρας, σε μια συναυλία με τη συμμετοχή της οικογένειας του Μίκη και φίλων καλλιτεχνών του Μίκη και του Μουσείου.

Την Κυριακή, δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ, μουσικό πρόγραμμα παρουσίασε η Δημοτική Χορωδία Μεγαλόπολης και ακολούθησαν χαιρετισμοί και παρεμβάσεις.

Εκ μέρους του ΚΚΕ απηύθυνε χαιρετισμό ο Θέμης Γκιώνης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ, τιμώντας τη μνήμη ενός από τους μεγαλύτερους επαναστάτες του 20ού αιώνα, του Κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο Ρους, που φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του και δέκα χρόνια από την απώλειά του. Η Κουβανική Επανάσταση απέδειξε ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος, είπε ο Θ. Γκιώνης και κάλεσε να ενισχύσουμε με όλους τους τρόπους την αλληλεγγύη μας στην Κούβα, στον λαό της που αρνιέται να παραδοθεί εδώ και σχεδόν 70 χρόνια, αναφέροντας και λόγια του Μίκη για την Κούβα και την πάλη του λαού της.

Προβλήθηκε επίσης σε βίντεο χαιρετισμός του διευθυντή του Μουσείου Φιντέλ Κάστρο, Rene Gonzalez Barrios, ενώ το «παρών» έδωσε και απηύθυνε χαιρετισμό στις εκδηλώσεις ο πρέσβης της Κούβας στην Ελλάδα, Αραμίς Φουέντε Ερνάντες.

Ακολούθησε συζήτηση για τον Μίκη Θεοδωράκη και τη σχέση του με την Κούβα και τη Λατινική Αμερική, όπου εκ μέρους του ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της ΚΕ και βουλευτής του Κόμματος, επεσήμανε την πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική σχέση του Μίκη με τη Λατινική Αμερική, που σημάδεψε το έργο του, καθώς εμπνεύστηκε από τη ζωή, τα πάθη και τους αγώνες των λαών της. Και κάλεσε να ενισχύσουμε με όλους τους τρόπους τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στην Κούβα, όπως και η ίδια κάνει τόσα χρόνια απέναντι σε άλλους λαούς.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ εγκαινιάστηκε στο Μουσείο της Ζάτουνας και θα λειτουργήσει για τρεις μήνες έκθεση φωτογραφίας για τα 100 χρόνια του Φιντέλ Κάστρο, σε συνεργασία με το Centro Fidel Castro Ruz και με την υποστήριξη του «Studio New Star Art Cinema».