Τρίτη 23 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αυτήν την Παρασκευή η εκδήλωση για τη Ρώσικη Πρωτοπορία

Μια ξεχωριστή εκδήλωση θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή 26 Ιούνη το Τμήμα Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Τομέας Καλλιτεχνών της ΚΟ Αττικής, με τίτλο «Ρώσικη Πρωτοπορία - Η έφοδος της Τέχνης στον ουρανό», στις 20.00 στο Θέατρο «Τζένη Καρέζη».

Θα μιλήσει η Ελένη Μηλιαρονικολάκη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση της ανακατασκευής της «Συμφωνίας των Σειρήνων» του Αρσένι Αβραάμοφ (1922). Η μουσική επιμέλεια είναι του Γιώργου Θεοφάνους και η σκηνοθεσία της Δανάης Κατσαμένη. Συμμετέχει δεκαμελής χορωδία και ομάδα κρουστών. Ηθοποιός επί σκηνής ο Αντώνης Γουγής.

Η συγκεκριμένη Συμφωνία παρουσιάστηκε προς τιμήν της 5ης επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης, στο Μπακού, και έναν χρόνο αργότερα, το 1923 στη Μόσχα, και αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της Ρώσικης Πρωτοπορίας στον τομέα της μουσικής. Ατμομηχανές, εκατοντάδες σειρήνες, πυροβολικό, όλοι αυτοί οι ήχοι μαζί με εργατικά και επαναστατικά τραγούδια από πολυπληθείς χορωδίες συνθέτουν τη «Συμφωνία των Σειρήνων». Ο Αβραάμοφ προσπάθησε με αυτό το «χαρούμενο χάος» των ήχων των όπλων, των μηχανών και των εργατών να «ζωντανέψει» την ηχώ της Επανάστασης.

Στο φουαγιέ του θεάτρου θα προβάλλονται αποσπάσματα από κινηματογραφικά έργα της εποχής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

    

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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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