ΒΟΛΙΒΙΑ

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση Πας

Στην ένταση της καταστολής καταφεύγει η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Ροντρίγκο Πας στη Βολιβία, στο όνομα της «διασφάλισης της σταθερότητας» στη χώρα και για να αντιμετωπίσει τις πολύμηνες κινητοποιήσεις που συνεχίζονται, κηρύσσοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης για όλη την επικράτεια. Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων την υποστήριξη της αστυνομίας και την ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων για την «απελευθέρωση» κεντρικών οδικών και άλλων κόμβων που για καιρό είχαν αποκλειστεί από οργανώσεις εργαζομένων, αγροτών, ιθαγενών και άλλων τμημάτων της κοινωνίας, στο πλαίσιο διαμαρτυριών για την καλπάζουσα ακρίβεια, τους πενιχρούς μισθούς, την εμπορευματοποίηση της Ενέργειας κ.λπ.

Τα έκτακτα μέτρα θα διαρκέσουν - σε πρώτη φάση τουλάχιστον - 90 μέρες και δρομολογήθηκαν στο όνομα της προστασίας της πρόσβασης του πληθυσμού σε τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα, όπου βέβαια το βασικότερο εμπόδιο είναι όλο και περισσότερο η πολιτική υπεράσπισης του μεγάλου κεφαλαίου.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή ανακοινώθηκε συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και της εργατικής Συνομοσπονδίας COB (Central Obrera Boliviana - COB), για το περιεχόμενο της οποίας όμως δεν έχει γίνει ενημέρωση. Ο πρόεδρος της COB, Μάριο Αργκόγιο, σε δηλώσεις του ανέφερε αόριστα ότι «φτάσαμε σε ένα σημείο που περίμενε η χώρα», προσθέτοντας πως «πρέπει να υπάρξει συμφιλίωση μεταξύ των κυβερνώντων και των κυβερνώμενων. Πρέπει να αρχίσουμε να εξομαλύνουμε τις διαφορές μας και να οικοδομήσουμε μια χώρα με συναίνεση, και με τη συμμετοχή των εργαζομένων στις διαρθρωτικές αποφάσεις». Ωστόσο, τη συμφωνία δεν εγκρίνουν μια σειρά ιθαγένικες και λαϊκές οργανώσεις. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Ρ. Πας δήλωσε ότι «μερικές φορές ο διάλογος είναι πιο δύσκολος (...) αλλά αν φτάσουμε σε ένα σημείο συνάντησης, ο διάλογος είναι ισχυρότερος από την πυγμή. Δεν επιβιώνουν οι πιο ισχυροί, επιβιώνουν αυτοί που ξέρουν να προσαρμόζονται».

Ο δε υπουργός Εσωτερικών, Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο, είπε ότι «αν πρέπει να μπούμε θα μπούμε», μιλώντας για την επαρχία - προπύργιο του Μοράλες, επαρχία Τσαπάρε. Θυμίζουμε ότι ο πρώην Πρόεδρος έχει καταφύγει στην περιοχή ενώ σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης και βιασμού, αλλά υποστηρικτές του τον φυγαδεύουν.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, την Κυριακή στρατιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν 4 στρατιωτικοί και 2 πολίτες συνετρίβη στην κεντρική επαρχία Κοτσαμπάμπα, χωρίς κανέναν επιζώντα. Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας, επρόκειτο για σκάφος τύπου Cessna Turbo που εκτελούσε πτήση «υποστήριξης πολιτικής δράσης». Απογειώθηκε το πρωί της Κυριακής από το διεθνές αεροδρόμιο «Ελ Αλτο», σε κάποια στιγμή έχασε τη σύνδεση με τον πύργο ελέγχου και τα συντρίμμια του βρέθηκαν περίπου 220 χλμ. ανατολικά της πρωτεύουσας Λα Πας.