ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Νέο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ

Τελειωμό δεν έχουν τα στρατιωτικά πλήγματα των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) στον Ειρηνικό, που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον Σεπτέμβρη με πρόσχημα την «αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών» και ενώ όλους αυτούς τους μήνες διακηρύσσουν με κάθε τρόπο την «ασφάλεια σε όλο το δυτικό ημισφαίριο» ως κρίσιμη προτεραιότητα για την «απώθηση κακόβουλων επιρροών από την περιφέρεια» (βλ. Κίνα, Ρωσία).

Από τη νέα επίθεση σκοτώθηκαν δύο άτομα ενώ έξι ακόμα επέζησαν. Σύμφωνα με την (πανομοιότυπη πλέον) ανακοίνωση που βγάζει η αρμόδια για την περιοχή διοίκηση των αμερικανικών ΕΔ (η SOUTHCOM), στόχος έγινε σκάφος που «μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες» και «κινούνταν σε μια από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκο-εμπορίου στην περιοχή της Καραϊβικής». Δεν διασαφηνίστηκε τι απέγιναν οι έξι επιζήσαντες, ενώ δεν δόθηκε και κανένα στοιχείο για αυτές τις συνεχιζόμενες εξωδικαστικές εκτελέσεις, που ήδη σε Καραϊβική και Ειρηνικό μετράνε 214 νεκρούς.