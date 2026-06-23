ΜΑΝΙΛΑ.- Τρία άτομα σκοτώθηκαν και άλλα πέντε τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σχολείο, στην πόλη Τακλομπάν των Φιλιππίνων. Ενας 14χρονος συνελήφθη και ένας 15χρονος παραδόθηκε αργότερα, ως ύποπτοι δράστες, ενώ τα κίνητρά τους φέρονται να συνδέονται με υπόθεση σχολικού εκφοβισμού.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Πέθανε χτες σε ηλικία 100 ετών ο Αλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, FED.

ΜΟΓΚΑΝΤΙΣΟΥ.- Νέες αεροπορικές επιδρομές (τρίτο γύρο από αρχές Ιούνη) πραγματοποίησαν στο τέλος της περασμένης βδομάδας αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα στη Σομαλία, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 67 τις επιθέσεις τους στην εν λόγω αφρικανική χώρα από τις αρχές του 2026.Δεν έγινε άμεσα γνωστό αν προκλήθηκαν θύματα από τις επιθέσεις, που έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο 2025 οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη Σομαλία 124 φορές, προκαλώντας θανάτους όχι μόνο τζιχαντιστών της οργάνωσης Αλ Σαμπάμπ αλλά και γυναικόπαιδων.