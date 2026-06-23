ΡΕΤΣΙΝΑΔΕΣ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Δίνουν αποφασιστική συνέχεια στον αγώνα και υπερασπίζονται το Εργατικό τους Κέντρο

Αποφασιστικά και με μεγάλη συσπείρωση στο Σωματείο τους οι ρετσινάδες και δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας οργανώνουν τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα για να ζουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια, υπερασπιζόμενοι παράλληλα το Εργατικό τους Κέντρο από την επίθεση της εργοδοσίας και της σαπίλας των εργατοπατέρων.

Πάνω από 350 ρετσινάδες και δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας έδωσαν μαζικά το «παρών» στη Γενική συνέλευση που κάλεσε το Σωματείο τους στην Αγία Αννα, όπου και πάρθηκε απόφαση για κήρυξη 24ωρης απεργίας την Τετάρτη 15 Ιούλη, με κινητοποίηση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Αθήνα.

Πρόκειται για τη δεύτερη κινητοποίηση στην Αθήνα, μετά τη δυναμική κάθοδο μαζί με τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ, κάτι που μαζί με τη μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση δείχνει την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τον αγώνα.

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες και τη συσπείρωσή τους στο Σωματείο.

Σημειώνει μάλιστα ότι εκτός από τα ζητήματα και τις διεκδικήσεις τους, στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας και η κήρυξη συνεδρίου για τις 5 Ιούλη.

Τονίζει ότι «σε αυτές τις συνθήκες και στον αγώνα που αναπτύσσουμε έχουμε ανάγκη ένα ανοιχτό Εργατικό Κέντρο, που θα ανήκει στους εργάτες, στα σωματεία και στους ίδιους τους εργαζόμενους, θα στηρίζει τους αγώνες και δεν θα μπαίνει κάτω από εργοδοτικούς, κυβερνητικούς ή άλλους μηχανισμούς. Οι ρητινεργάτες και οι δασεργάτες έχουμε κάθε λόγο να υπερασπιστούμε το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας ως στήριγμα των αγώνων μας. Μέσα από τη συμμετοχή μας, τη ζωντανή λειτουργία του Σωματείου και τον συντονισμό με τα υπόλοιπα σωματεία της Εύβοιας, δυναμώνουμε τη διεκδίκηση για τα δικά μας δίκαια αιτήματα και συνολικά για τις ανάγκες των εργαζομένων». Και προσθέτει:

«Η συμμετοχή πάνω από 350 συναδέλφων στη Γενική Συνέλευση, μαζί με τη συνέλευση στο Πήλι που προηγήθηκε, είναι η καλύτερη απάντηση στην εργοδοσία της Εύβοιας, στην κυβέρνηση και στους εργατοπατέρες της. Δείχνει ότι οι συνάδελφοι δεν συμβιβάζονται με την κοροϊδία. Ο δρόμος είναι η οργάνωση, η συμμετοχή, η κοινή δράση και η κλιμάκωση της πίεσης μέχρι να δοθούν λύσεις».

Οι ρετσινάδες και δασεργάτες που εργάζονται στο ειδικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση του δάσους διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, έκτακτη οικονομική ενίσχυση 1.700 ευρώ, ένταξη στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αναγνώριση της εργασίας τους ως βαριάς και ανθυγιεινής, κάλυψη καυσίμων και εξόδων μετακίνησης, επέκταση του προγράμματος και εξασφάλιση σταθερής δουλειάς, λύση στο συνταξιοδοτικό ζήτημα, ουσιαστική αξιοποίηση των ρητινεργατών και δασεργατών στην προστασία, πρόληψη και διαχείριση των δασών.

Επίσης διεκδικούν μέτρα για τη στήριξη των συναδέλφων τους που μετά την καταστροφική πυρκαγιά παραμένουν στο επάγγελμα, όπως αύξηση της επιδότησης ρητίνης στα 0,90 ευρώ το κιλό και επιπλέον αύξηση 30% στην επιδότηση, ως μορφή αναγνώρισης της επικινδυνότητας, της ανθυγιεινής εργασίας και των ιδιαίτερων συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μέσα στο δάσος.