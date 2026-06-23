ΚΥΜΑ ΚΑΥΣΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Τρεις νεκροί στη Γαλλία και χιλιάδες σχολεία κλειστά

Ο Μακρόν κάλεσε τους πολίτες να προσέχουν ο ένας τον άλλον!

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία, εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη, και σχεδόν 2.700 γαλλικά σχολεία επρόκειτο να κλείσουν ή να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους, καθώς οι αρχές στην Ευρώπη εξέδωσαν για χτες προειδοποιήσεις για κύμα καύσωνα, που εξαντλούνται σε «συστάσεις» και ατομική ευθύνη, αντί για ουσιαστικά μέτρα προστασίας σε ορισμένα από τα προηγμένα κράτη του καπιταλιστικού κόσμου.

Χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Εμ. Μακρόν κάλεσε τους πολίτες «να προσέχουν ο ένας τον άλλον» και ιδίως τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τους ευάλωτους ανθρώπους!

Αυτός είναι ο δεύτερος καύσωνας που βιώνει η Δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Οι θερμοκρασίες στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ξεπέρασαν χτες τους 40 βαθμούς Κελσίου και για 49 διοικητικές περιφέρειες είχε εκδοθεί για χτες κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα.

«Οδεύουμε προς αρκετές ημέρες πολύ, πολύ ζεστού καιρού. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν να πέφτουν οι θερμοκρασίες», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ.

Η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύτηκε στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε «κόκκινο συναγερμό» για τον καύσωνα στη Γαλλία, ενώ πολλές πόλεις ακύρωσαν τις συναυλίες που επρόκειτο να δοθούν χτες σε πλατείες, δρόμους και μπαρ, στο πλαίσιο της δημοφιλούς Γιορτής της Μουσικής.

Οι υπαίθριες συναθροίσεις φιλάθλων ματαιώθηκαν στην Ισπανία, η Βρετανία προειδοποιεί τους πολίτες για «τροπικές νύχτες».

Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη Χώρα των Βάσκων, με τον υδράργυρο στο Σαν Σεμπαστιάν να αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν το διπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου του γι' αυτή την εποχή του χρόνου.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Πορτογαλίας έθεσε τρία διαμερίσματα σε «πορτοκαλί συναγερμό», καθώς οι προβλέψεις μιλούν για θερμοκρασίες 42°C χτες και σήμερα.