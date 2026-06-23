ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αύριο απεργούμε για δουλειά με δικαιώματα! Οχι στη σύγχρονη σκλαβιά!

Eurokinissi

Τη μαχητική τους απεργιακή απάντηση ετοιμάζουν για αύριο Τετάρτη και οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό - Τουρισμό, διεκδικώντας τοπικές και Κλαδική Συλλογική Σύμβαση με αυξήσεις και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αορίστου χρόνου, μείωση του εργάσιμου χρόνου, μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Στην Αθήνα, το κλαδικό Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. έξω από τα γραφεία των Ξενοδόχων (Σταδίου 24).

Στη Θεσσαλονίκη το ΣΕΤΕΠΕ καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση για τον Επισιτισμό - Τουρισμό στις 10 π.μ. έξω από το «Electra Palace». Στα Γιάννενα στις 10 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Στην Κρήτη συγκεντρώσεις θα γίνουν στο Ηράκλειο (11 π.μ. στο αεροδρόμιο) και στα Χανιά (10 π.μ. στη ΔΥΠΑ). Στη Ζάκυνθο στις 10 π.μ. στο ξενοδοχείο «Caravel» (Τσιλιβί). Στην Κω στις 10.30 π.μ. στην Ενωση Ξενοδόχων.

Συνθήκες γαλέρας σε χώρους δουλειάς στην Αθήνα

Μάλιστα, σε ελέγχους που πραγματοποίησε το Συνδικάτο, μαζί με κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας σε ξενοδοχεία και μεγάλες επισιτιστικές επιχειρήσεις, διαπίστωσε σε όλο τους το ...μεγαλείο τις συνθήκες σύγχρονης σκλαβιάς κάτω από τις οποίες δουλεύουν οι χιλιάδες εργαζόμενοι του κλάδου.

Συγκεκριμένα, στα περισσότερα ξενοδοχεία οι εργοδότες επιβάλλουν τη δουλειά σε 2 και 3 πόστα, ειδικά στις καμαριέρες, που τις αναγκάζουν να κάνουν συνεχώς καθαριότητα σε κοινόχρηστους χώρους και να πηγαίνουν και στα πλυντήρια παράλληλα.

Τα ίδια και στη μεγάλη αλυσίδα εστίασης KFC. «Στην ουσία δεν υπάρχει καμία ειδικότητα, όλοι τα κάνουν όλα», σημειώνει το Συνδικάτο, αφού και στη συγκεκριμένη επιχείρηση ο μάγειρας δηλώνεται μπουφετζής, ο ταμίας κάνει τον μπουφετζή, ίσα ίσα για να βγαίνει η δουλειά σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τα κέρδη της εργοδοσίας, χωρίς να τηρούνται παράλληλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, χωρίς να δίνονται τα απαραίτητα ΜΑΠ, όπως επανειλημμένα έχει καταγγείλει το νεοσύστατο επιχειρησιακό σωματείο.

Ιδια και χειρότερη είναι η κατάσταση για τους μετανάστες, οι οποίοι πληρώνονται όσο αποφασίζει ο «δουλέμπορος». Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει το Συνδικάτο, οι συμβάσεις τους είναι γραμμένες στα Ελληνικά χωρίς να τους δίνονται αντίγραφα, ενώ πολλοί δουλεύουν 6ήμερα και 7ήμερα και πληρώνονται 5ήμερο, χωρίς να τους καταβάλλουν προσαυξήσεις που προβλέπονται για νυχτερινά, Κυριακές κ.λπ. «Κανένας από αυτούς δεν ξέρει ότι ο δουλέμπορος με τις εταιρείες έχουν βάλει ρήτρες μέχρι και 5.000 ευρώ για τον καθένα στην περίπτωση που πιάσει δουλειά στον έμμεσο εργοδότη. Η απόλυτη σύγχρονη σκλαβιά», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τώρα είναι η ώρα να πάρουμε απόφαση

Συνεχίζοντας το Συνδικάτο, απευθυνόμενο στους εργαζόμενους του κλάδου, σημειώνει πως «όλοι την "ζυγίζουμε" και σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Το πώς θα μας αντιμετωπίσει ο εργοδότης, αν θα μας απολύσει, αν θα μας ανανεώσει τη σύμβαση, γενικά αν θα έχουμε μεροκάματο». Απέναντι σε αυτόν τον προβληματισμό καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου να αντλήσουν συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα πείρα τους, πως χωρίς τη δράση του Κλαδικού Συνδικάτου αλλά και των επιχειρησιακών η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη.

Και συνεχίζει σημειώνοντας πως «το ερώτημα είναι τι είναι τελικά πιο αποτελεσματικό; Να συνεχίσουμε να δεχόμαστε όλη αυτή την κατάσταση που χειροτερεύει; Οσοι το κάνουμε τελικά κερδίζουμε ή χάνουμε;».

Για όλα τα παραπάνω το Συνδικάτο αναδεικνύει πως ό,τι έχει κερδηθεί έως τώρα έχει γίνει μόνο με αγώνες. Καλεί να δυναμώσει η πάλη απέναντι σε κυβέρνηση, επίδοξους νέους και παλιούς διεκδικητές. Να οργανωθεί ο αγώνας απέναντι στους μονοπωλιακούς ομίλους του κλάδου. «Ξέρουμε όμως επίσης ότι χωρίς εμάς δεν δουλεύει τίποτα, ότι εμείς είμαστε η κινητήρια δύναμη. Τα δικά μας όπλα είναι η ενότητα, η αλληλεγγύη ανάμεσά μας, η μαζική και αποφασιστική συμμετοχή στους αγώνες, στην απεργία», τονίζει κλείνοντας.

Πρωτοβουλίες από τα επιχειρησιακά για την επιτυχία της απεργίας

Στη «μάχη» της οργάνωσης της απεργίας βρίσκονται και τα επιχειρησιακά Σωματεία του κλάδου σε ξενοδοχεία και μεγάλες αλυσίδες επισιτισμού.

Το Σωματείο των εργαζομένων στο «Stanley» καλεί σήμερα σε συγκέντρωση γνωριμίας όλων των πρακτικάριων εργαζομένων 2.30 μ.μ. - 4.30 μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου (Κεραμέων 16, Μεταξουργείο). Παράλληλα, καταγγέλλει τη δουλειά σε 2 και 3 πόστα, αφού οι μόλις 3-4 εργαζόμενοι στη λάντζα το πρωί πλένουν τεράστιο όγκο σκευών και παράλληλα κόβουν πατάτες και κρεμμύδια, καλύπτοντας δύο ειδικότητες. Οι μάγειρες βγάζουν πρωινά, banquet (εκδηλώσεις), προετοιμασία, με αποτέλεσμα όταν κάποιος αρρωστήσει να κόβονται ρεπό. Οι καμαριέρες κάνουν καθημερινά φασίνες σε ανακαινιζόμενα δωμάτια, ενώ σε τμήματα οι εργαζόμενοι καλούνται να δουλέψουν 9-10 συνεχόμενες ημέρες για να βγουν οι άδειες, όπως τους λένε.

Ιδια είναι η κατάσταση και στο «InterContinental», με το επιχειρησιακό Σωματείο να τονίζει πως η εργοδοσία αρνείται να προσλάβει το αναγκαίο προσωπικό και καλύπτει τα κενά με ελαστικές μορφές εργασίας και μειωμένες βάρδιες. Ετσι ρόλο καθαριστών σε κοινόχρηστους ορόφους αναλαμβάνουν οι καμαριέρες και housemen (βοηθοί ορόφων), ενώ σερβιτόροι, λαντζέρηδες και μάγειρες μετακινούνται διαρκώς από πόστο σε πόστο. «Ολοι και όλες στην απεργία», τονίζει το Σωματείο και καλεί σε προσυγκέντρωση έξω από την είσοδο προσωπικού αύριο στις 7 π.μ.

«Απεργούμε» είναι το μήνυμα των εργαζομένων στα «Mc Donald's» και του επιχειρησιακού τους Σωματείου. Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν, η εργοδοσία στο άνοιγμα καινούργιου καταστήματος στο «Athens Mall» είχε το θράσος να καλέσει την πρέσβειρα των ΗΠΑ, «του κράτους συμμέτοχου στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, καθώς και στην κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή», σημειώνουν χαρακτηριστικά. Αναφερόμενο στις συνθήκες εργασίας το Σωματείο τονίζει πως «αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε σε πολλαπλά πόστα για 2 και 3 άτομα ο καθένας. Τρέχοντας από το grill στα τηγανητά, από τα τηγανητά στο τύλιγμα ή από τις πατάτες στα αναψυκτικά και μετά στο σερβίρισμα, παίρνοντας παραγγελίες παράλληλα με ένα ακουστικό». Παράλληλα, καταγγέλλουν έλλειψη κλιματισμού, τη στιγμή που η θερμοκρασία ανεβαίνει και οι εργαζόμενοι τρέχουν από το ένα πόστο στο άλλο.