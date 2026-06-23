Θερμό χειροκρότημα για την Λένα Πλάτωνος και την Μαρία Φαραντούρη

RIZOSPASTIS

Μια σπάνια μουσική σύμπραξη έλαβε χώρα την Παρασκευή το βράδυ στο, με δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής. Η πρωτοποριακή συνθέτριακαι η ερμηνεύτριασυναντήθηκαν με τρία σπουδαία έργα, όπου ο αρχαίος λόγος, η σύγχρονη μουσική δημιουργία και ο ηλεκτρονικός ήχος συνομίλησαν κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης.

Την παράσταση παρακολούθησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μετά το πέρας της μουσικής βραδιάς είχε θερμή συνομιλία με τις δύο μεγάλες κυρίες της μουσικής και άλλους συντελεστές της συναυλίας. Το «παρών» έδωσε και η Σεμίνα Διγενή, βουλευτής του ΚΚΕ.

Σε αυτή την ξεχωριστή συναυλία ακούστηκαν δυνατά τα «σπαράγματα» των ποιητριών του αρχαίου κόσμου, καθώς η μουσική της Λ. Πλάτωνος και η φωνή της Μ. Φαραντούρη έγιναν το «όχημα» που μετέφερε τις ποιήτριες δυναμικά στο παρόν και τους εξασφάλισε μια ζωή στο μέλλον. Παρουσιάστηκαν ακόμα «Οι Μοίρες» - ένα έργο που δημιουργήθηκε ειδικά για το φετινό Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Η συνθέτρια και ο Θάνος Τσακνάκης φέρνουν στο προσκήνιο τον Μύθο του Ηρός στην Πολιτεία και την ανασυνθέτουν ποιητικά σε αυτό το νέο έργο. Η σύνθεση είναι γραμμένη για τον ταλαντούχο διεθνή σολίστα του φλάουτου Στάθη Καραπάνο και την εμβληματική φωνή της Μαρίας Φαραντούρη, ενώ στο τελευταίο μέρος συμμετείχε ερμηνευτικά και η Αθηνά Ρούτση. Η συναυλία ολοκληρώθηκε με κομμάτια από το «Σαμποτάζ», που κυκλοφόρησε το 1981 και θεμελίωσε τον ηλεκτρονικό ήχο στην Ελλάδα, έως και το νεότερο τραγούδι της Λένας Πλάτωνος «Καινούργιοι Ανθρωποι», σε στίχους Ν. Μωραΐτη.