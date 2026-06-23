Τρίτη 23 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
7ος - 8ος ΟΜΙΛΟΣ
Ξέσπασμα της Ισπανίας και λεπτές ισορροπίες

Ανοιχτές παρέμειναν μετά τη 2η αγωνιστική οι ισορροπίες στον 7ο και στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ, όπου τα πάντα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική.

Μετά το στραβοπάτημά της στην πρεμιέρα, η Ισπανία ξέσπασε απέναντι στη Σαουδική Αραβία, την οποία νίκησε 4-0 (Γιαμάλ 10', Ογιαρθάμπαλ 21', 24', Ταμπακτί 49' αυτογκόλ). Στο άλλο ματς Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι έμειναν στο 2-2 (Αραούχο 44', Κανάμπιο 45'+6 - Πίνα 21', Βαρέλα 61'), με τις δύο ομάδες να διατηρούν ελπίδες πρόκρισης.

Εκπλήξεις και ανατροπές είχαμε στον 7ο όμιλο, με το φαβορί Βέλγιο να στραβοπατά ξανά, μένοντας στο 0-0 με το αξιόμαχο Ιράν. Στην κορυφή βρέθηκε η Αίγυπτος χάρη στη νίκη της επί της Νέας Ζηλανδίας με 3-1 (Ζίκο 58', Σαλάχ 60', Τρεζεγκέ 82' - Σέρμαν 15').

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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