Ανοιχτές παρέμειναν μετά τη 2η αγωνιστική οι ισορροπίες στον 7ο και στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ, όπου τα πάντα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική.
Μετά το στραβοπάτημά της στην πρεμιέρα, η Ισπανία ξέσπασε απέναντι στη Σαουδική Αραβία, την οποία νίκησε 4-0 (Γιαμάλ 10', Ογιαρθάμπαλ 21', 24', Ταμπακτί 49' αυτογκόλ). Στο άλλο ματς Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι έμειναν στο 2-2 (Αραούχο 44', Κανάμπιο 45'+6 - Πίνα 21', Βαρέλα 61'), με τις δύο ομάδες να διατηρούν ελπίδες πρόκρισης.
Εκπλήξεις και ανατροπές είχαμε στον 7ο όμιλο, με το φαβορί Βέλγιο να στραβοπατά ξανά, μένοντας στο 0-0 με το αξιόμαχο Ιράν. Στην κορυφή βρέθηκε η Αίγυπτος χάρη στη νίκη της επί της Νέας Ζηλανδίας με 3-1 (Ζίκο 58', Σαλάχ 60', Τρεζεγκέ 82' - Σέρμαν 15').