Τρίτη 23 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
4ος - 5ος ΟΜΙΛΟΣ
«Καθάρισαν» ΗΠΑ και Γερμανία

Την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Μουντιάλ εξασφάλισαν οι οικοδέσποινες ΗΠΑ και η Γερμανία, που διπλασίασαν τις νίκες τους σε 4ο και 5ο όμιλο αντίστοιχα.

Η Γερμανία χρειάστηκε ανατροπή απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού για να επικρατήσει 2-1 στις καθυστερήσεις (Ουντάβ 68', 90'+4 - Κεσί 30') και κάνοντας το 2 στα 2 σφράγισε την πρόκρισή της στα νοκ άουτ για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Στα αξιοσημείωτα η έκπληξη από το Κουρασάο, που πήρε τον πρώτο του βαθμό σε Μουντιάλ, φέρνοντας ισοπαλία 0-0 με το Εκουαδόρ.

Στον 4ο όμιλο οι ΗΠΑ, αν και σε χαμηλότερο τέμπο, λύγισαν την αντίσταση της Αυστραλίας νικώντας την 2-0 (Μπέρτζετς 11' αυτογκόλ, Φρίμαν 45'). Στο άλλο ματς η Παραγουάη έκανε την έκπληξη επικρατώντας 1-0 της Τουρκίας (Φόντα 2') και διατήρησε ελπίδες πρόκρισης, ενώ οι Τούρκοι αποκλείστηκαν.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Ελαμψαν» ο Μίλτος Τεντόγλου και η ελληνική αποστολή
 Συγχαρητήρια στις Μ. Ραφαηλίδου και Ν. Μπαλούμη
 Επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό
 Το σημερινό πρόγραμμα
 Ξέσπασμα της Ισπανίας και λεπτές ισορροπίες
 Οι βαθμολογίες
Στους «32» με οδηγό τον Μέσι η Αργεντινή
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ