4ος - 5ος ΟΜΙΛΟΣ

«Καθάρισαν» ΗΠΑ και Γερμανία

Την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Μουντιάλ εξασφάλισαν οι οικοδέσποινες ΗΠΑ και η Γερμανία, που διπλασίασαν τις νίκες τους σε 4ο και 5ο όμιλο αντίστοιχα.

Η Γερμανία χρειάστηκε ανατροπή απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού για να επικρατήσει 2-1 στις καθυστερήσεις (Ουντάβ 68', 90'+4 - Κεσί 30') και κάνοντας το 2 στα 2 σφράγισε την πρόκρισή της στα νοκ άουτ για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Στα αξιοσημείωτα η έκπληξη από το Κουρασάο, που πήρε τον πρώτο του βαθμό σε Μουντιάλ, φέρνοντας ισοπαλία 0-0 με το Εκουαδόρ.

Στον 4ο όμιλο οι ΗΠΑ, αν και σε χαμηλότερο τέμπο, λύγισαν την αντίσταση της Αυστραλίας νικώντας την 2-0 (Μπέρτζετς 11' αυτογκόλ, Φρίμαν 45'). Στο άλλο ματς η Παραγουάη έκανε την έκπληξη επικρατώντας 1-0 της Τουρκίας (Φόντα 2') και διατήρησε ελπίδες πρόκρισης, ενώ οι Τούρκοι αποκλείστηκαν.