Ψήφος αγωνιστική, διεκδικητική, μαχητική!

Στη διακήρυξη με την οποία απευθύνεται πλατιά στους εργαζόμενους του κλάδου σημειώνει σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς: «Η πολιτιστική κληρονομιά μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε αγοραίο προϊόν. Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία αντιμετωπίζονται ως πεδία κερδοφορίας για επενδυτές και ιδιώτες, μετατρέπονται σε σκηνικό για γαστρονομικές βραδιές, ιδιωτικές πανάκριβες ξεναγήσεις, ακόμα και γαμήλιες δεξιώσεις λίγων και εκλεκτών, προκαλώντας το κοινό αίσθημα.

Την ίδια στιγμή, η απρόσκοπτη πρόσβαση του μέσου εργαζόμενου, αλλά και του ξένου επισκέπτη, καθίσταται απαγορευτική εξαιτίας του υψηλού κόστους των εισιτηρίων, ενώ ακόμη και στοιχειώδεις υπηρεσίες επιβαρύνονται με αντίτιμο, όπως η χρήση τουαλέτας ή θυρίδων φύλαξης (lockers).

Οι εξαγγελίες της υπουργού Πολιτισμού περί σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας για τη διαχείριση των εσόδων από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καθώς και της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΥΠΠΟ, εντείνει περαιτέρω την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική αναζήτησης νέων πηγών χρηματοδότησης, ενίσχυσης της πολεμικής οικονομίας και των αυξημένων στρατιωτικών δαπανών με την εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Παράλληλα, η πολιτική που εφαρμόζει το ΥΠΠΟ, με στόχο την απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη χρηματοδότησης της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, επιβαρύνει οικονομικά τον λαό με ολοένα ακριβότερα αντίτιμα και εντείνει την εργασιακή ανασφάλεια των εργαζομένων του υπουργείου. Γι' αυτό εκχωρεί σε ιδιώτες και κοινωφελή ιδρύματα ακόμη και βασικές κρατικές υποχρεώσεις...».

Η ΔΑΣ αναφέρει επίσης ότι όλο το προηγούμενο διάστημα επιβεβαιώθηκε η δύναμη της αλληλεγγύης και του συλλογικού αγώνα.

«- Εναντιωθήκαμε στο νέο πειθαρχικό δίκαιο στο Δημόσιο, στην καταστολή, στον αυταρχισμό και την τρομοκρατία που επιχειρείται να επιβληθεί στους εργαζόμενους. Συμμετείχαμε και στηρίξαμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας. Παλέψαμε για μαζικές και μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

- Αντιταχθήκαμε στην πειθαρχική δίωξη του συναδέλφου μας Σ.Μ. και δικαιωθήκαμε με την αθώωσή του, αποδεικνύοντας ότι η συλλογική δράση μπορεί να ανατρέψει την τρομοκρατία και τις αυθαίρετες πρακτικές του ΥΠΠΟ.

- Στηρίξαμε επίσης τους συναδέλφους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο της ιεραρχίας του ΥΠΠΟ, ενάντια στις πιέσεις, απειλές και εκφοβισμό.

- Παράλληλα, αναδείξαμε την ανάγκη προστασίας του λόφου Παπούρα και αντιταχθήκαμε στην εγκατάσταση ραντάρ και κεραιών που συνδέονται με την περαιτέρω ενίσχυση των στρατιωτικών σχεδιασμών του ΝΑΤΟ. Επισημάναμε ότι η Κρήτη μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε βασικό πολεμικό ορμητήριο, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τον λαό και την περιοχή.

- Ολο το προηγούμενο διάστημα η ΔΑΣ βρέθηκε στους δρόμους μαζί με τον λαό, αγωνιζόμενη ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της χώρας μας και της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού στην Παλαιστίνη».

Στηλιτεύει και την πλειοψηφία του απερχόμενου ΔΣ, η οποία «απέτυχε να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες αυτής της κατάστασης, καλλιεργώντας πολλές φορές αυταπάτες ότι μια κυβερνητική εναλλαγή αρκεί για να αλλάξει τη ζωή και τη θέση των εργαζομένων. Επικρίνοντας ορθώς την τωρινή κυβέρνηση, αποπροσανατολίζουν από την πραγματική αιτία που είναι η πολιτική που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες ούτε να αναζητούμε "μεσσίες" που θα μας σώσουν από τα προβλήματά μας.

Η μόνη πραγματική διέξοδος βρίσκεται στη συλλογική οργάνωση, στον αγώνα και στην αντεπίθεση των ίδιων των εργαζομένων, ώστε να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε, να καλύψουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας, για αξιοπρεπείς μισθούς, δημόσια δωρεάν Παιδεία, Υγεία και πολιτισμό».