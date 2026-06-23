Τρίτη 23 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το σημερινό πρόγραμμα

00.00: Γαλλία - Ιράκ (ΕΡΤ2 Σπορ)

03.00: Νορβηγία - Σενεγάλη (ΕΡΤ1)

06.00: Ιορδανία - Αλγερία (ΕΡΤ2 Σπορ)

20.00: Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ2 Σπορ)

23.00: Αγγλία - Γκάνα (ΕΡΤ2 Σπορ)

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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