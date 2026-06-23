00.00: Γαλλία - Ιράκ (ΕΡΤ2 Σπορ)
03.00: Νορβηγία - Σενεγάλη (ΕΡΤ1)
06.00: Ιορδανία - Αλγερία (ΕΡΤ2 Σπορ)
20.00: Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ2 Σπορ)
23.00: Αγγλία - Γκάνα (ΕΡΤ2 Σπορ)
08:00Απεργία αύριο σε Κατασκευές, Τρόφιμα, Επισιτισμό - Τουρισμό και Περιφέρειες - Ξεσηκωμός για ΣΣΕ, Ασφάλιση και μέτρα Υγείας
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