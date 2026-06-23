ΣΤΙΒΟΣ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«Ελαμψαν» ο Μίλτος Τεντόγλου και η ελληνική αποστολή

Eurokinissi

Με επιτυχία στέφθηκε η παρουσία της ελληνικής αποστολής στο φετινό Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, που έγινε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η διοργάνωση έχει διευρυνθεί και πλέον συμμετέχουν 22 χώρες. Στο στάδιο του Βόλου η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κατακτώντας συνολικά 39 μετάλλια (11 χρυσά, 16 ασημένια και 12 χάλκινα).

Σε ατομικό επίπεδο, σε πρόσωπο της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης στο μήκος Μίλτος Τεντόγλου, που πήρε την πρωτιά στο αγώνισμα με σπουδαίο άλμα στα 8,36 μ., κατακτώντας τον 4ο τίτλο του στη διοργάνωση. Με την συγκεκριμένη επίδοση ο αθλητής του Γ. Πομάσκι έκανε νέο ρεκόρ αγώνων, σπάζοντας το παλιό των 8,18 μ. του Κ. Κουκοδήμου, που κρατούσε από το 1992.

Από ελληνικής πλευράς ξεχώρισε επίσης η Κατερίνα Στεφανίδη στο επί κοντώ, η οποία πήρε τον πρώτο τίτλο της στη διοργάνωση με 4,48 μ., που αποτελεί την καλύτερη φετινή της επίδοση. Αξιόλογη παρουσία είχε και η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού, παίρνοντας τη 2η θέση με βολή 57,88 μ., πίσω από την Τουρκάλα Εσρά Τουρκμέν που πρώτευσε με 61,1 μ.

Σπουδαίες εμφανίσεις πραγματοποίησαν ακόμα η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, που κράτησε τον τίτλο της στα 200 μ., πρωτεύοντας με 23.26, ο Παναγιώτης Λαγάνης, 2ος στα 100 μ. με 10.42, ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ, ο Χρήστος Φραντζεσκάκης που πρώτευσε στη σφυροβολία με 77,22 μ., η Σπυριδούλα Καρύδη, που ήρθε 1η στο τριπλούν με 14,09 μ., η Μαρία Ραφαηλίδου, που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στη σφαιροβολία με 16,24 μ., και η Νατάσα Μπαλούμη, η οποία στην πρώτη της συμμετοχή σε Βαλκανικό Πρωτάθλημα κατέλαβε τη 2η θέση στο έπταθλο.