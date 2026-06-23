Τρίτη 23 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
Κινητοποίηση για τη νέα θηλιά του «OpenBusiness»

Σε κινητοποίηση τη Δευτέρα 29 Ιούνη, στις 9 π.μ., στο υπουργείο Ανάπτυξης καλεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ - OpenBusiness) για χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σε υπόμνημά της προς τον υπουργό Ανάπτυξης, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι σε πολλές περιοχές της χώρας μικρές βιοτεχνίες και εργαστήρια, που λειτουργούν επί δεκαετίες στον ίδιο χώρο, αδυνατούν αντικειμενικά να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις χρήσης γης, εξαιτίας αλλαγών στον χωροταξικό σχεδιασμό, πολεοδομικών εκκρεμοτήτων και έλλειψης κατάλληλων βιοτεχνικών χώρων. Την ίδια ώρα, το κόστος μετεγκατάστασης και προσαρμογής νέων εγκαταστάσεων είναι απαγορευτικό για τη συντριπτική πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι το νέο πλαίσιο έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη ασφυκτικό περιβάλλον για τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις, που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το υψηλό ενεργειακό κόστος, την υπερφορολόγηση και τον αποκλεισμό από τους βασικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, την ώρα που οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι απολαμβάνουν πρόσβαση σε αναπτυξιακούς νόμους, επιδοτήσεις και επενδυτικά προγράμματα.

Παράλληλα, τονίζει ότι το κράτος επιχειρεί να φορτώσει στους μικρούς επαγγελματίες το κόστος επίλυσης χρόνιων προβλημάτων χωροθέτησης και αδειοδότησης, ενώ για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους διαμορφώνει ειδικούς μηχανισμούς στήριξης και χρηματοδότησης. Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι χωρίς ειδική μεταβατική ρύθμιση κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε αδιέξοδο επιχειρήσεις που αποτελούν επί χρόνια μέρος της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας, τονίζοντας την ανάγκη «να μην κλείσει κανένα ξυλουργείο, καμιά μικρή βιοτεχνία της γειτονιάς».

Μεταξύ άλλων, διεκδικεί παράταση των προθεσμιών ανάρτησης δικαιολογητικών στο ΟΠΣ-ΑΔΕ, αναστολή επιβολής κυρώσεων μέχρι να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα χρήσεων γης και χωροθέτησης, ειδική μεταβατική ρύθμιση για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και δημόσια, δωρεάν τεχνική υποστήριξη για τη συμμόρφωση των μικρών επιχειρήσεων με το νέο πλαίσιο.

    
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