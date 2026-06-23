Τρίτη 23 Ιούνη 2026
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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

Η επιστροφή του προπονητή των τίτλων Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό επισημοποιήθηκε χθες, με μια εντυπωσιακή τελετή παρουσίασής του που πραγματοποίησε η ΚΑΕ στο κλειστό του ΟΑΚΑ, παρουσία χιλιάδων φίλων του «τριφυλλιού». Ο Σέρβος τεχνικός επέστρεψε στους «πράσινους» μετά από 14 χρόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια και αντικαθιστώντας τον Τούρκο Εργκίν Αταμάν, με τον οποίο λύθηκε η συνεργασία.

Ο Ζοτς αποτελεί τον πιο επιτυχημένο προπονητή του μπασκετικού Παναθηναϊκού, αφού στη 13χρονη πρώτη θητεία του οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση 23 τίτλων και συγκεκριμένα 5 τροπαίων Euroleague, 11 πρωταθλημάτων και 7 Κυπέλλων Ελλάδας.

    

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