Τρίτη 23 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Εργατικό «ατύχημα» σε εργοτάξιο του ΑΔΜΗΕ

Εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε στο εργοτάξιο κατασκευής του νέου υποσταθμού του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), στη Φολέγανδρο, την Τετάρτη 17 Ιούνη. Σύμφωνα με το κλαδικό Σωματείο Ενέργειας Αττικής - Βοιωτίας - Εύβοιας - Κορινθίας «κατά την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών, εργαζόμενος της εταιρείας Ηλεκτροτεχνική, εργολάβου της ΤΕΡΝΑ, υπέστη ηλεκτροπληξία» και «παρουσίασε συμπτώματα δύσπνοιας και μουδιάσματος στα άνω άκρα και διακομίστηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Φολεγάνδρου, από όπου μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας για περαιτέρω παρακολούθηση».

Ακόμα το Σωματείο καταγγέλλει πως στο εργοτάξιο, παρόλο που δουλεύουν πάνω από 50 εργαζόμενοι, «δεν υπάρχει μόνιμη παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας, ούτε Γιατρού Εργασίας», ενώ την ίδια στιγμή στο νησί «υπάρχει μόνο ένα Περιφερειακό Ιατρείο, το οποίο μάλιστα δεν έχει μόνιμη παρουσία ιατρικού προσωπικού». Και αυτό το περιστατικό, σημειώνει, επιβεβαιώνει τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας που διαμορφώνονται καθημερινά στους χώρους δουλειάς εξαιτίας της εντατικοποίησης και των ελλείψεων σε μέτρα προστασίας.

Σχολιάζοντας μάλιστα ένα από τα επικοινωνιακά τρικ της εργοδοσίας, το σύνθημα «Διασυνδέουμε το Αύριο», επισημαίνει ότι «το "αύριο" που διαφημίζουν χτίζεται πάνω στα εργατικά ατυχήματα, στα ωράρια λάστιχο και στα ανύπαρκτα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Για να προλάβουν τα χρονοδιαγράμματα και να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους, μας ζητούν να παίζουμε τη ζωή μας κορόνα - γράμματα!». Και πιο κάτω τονίζει ότι «η πραγματική διασύνδεση με το αύριο προϋποθέτει ασφαλείς χώρους δουλειάς, ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας και εργαζόμενους που επιστρέφουν σώοι και υγιείς στα σπίτια τους».

Το Σωματείο απαιτεί: Την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος και την ενημέρωση των εργαζομένων για τα συμπεράσματα της έρευνας. Την άμεση λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας στο εργοτάξιο, με ευθύνη της εργοδοσίας. Τη μόνιμη παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας και την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων μέσων πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

    

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