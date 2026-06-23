Τρίτη 23 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ ΚΝΕ
Συγχαρητήρια στις Μ. Ραφαηλίδου και Ν. Μπαλούμη

Η Επιτροπή Αθλητισμού του ΚΣ της ΚΝΕ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στις αθλήτριες Μαρία Ραφαηλίδου και Νατάσα Μπαλούμη για τις επιτυχίες τους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, σε σφαιροβολία και έπταθλο αντίστοιχα.

Στο μήνυμα για την Μ. Ραφηλίδου σημειώνεται πως «η πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία της πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, πετυχαίνοντας καλύτερη βολή στα 16,24 μ. και επιβεβαιώνοντας το υψηλό αγωνιστικό της επίπεδο. Της ευχόμαστε υγεία και δύναμη για τη συνέχεια, με πολλές ακόμη επιτυχίες».

Και στο μήνυμα για την Ν. Μπαλούμη αναφέρεται: «Στην πρώτη της συμμετοχή στη διοργάνωση πέτυχε ατομικό ρεκόρ στο έπταθλο και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο. Της ευχόμαστε καλή συνέχεια, με υγεία, επιμονή και πολλές ακόμη επιτυχίες».

    

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