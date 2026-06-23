ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Από σήμερα ξανά στους δρόμους διεκδικώντας να ζουν από την παραγωγή τους

Παρά τον φόρτο των εργασιών στα χωράφια, συντονίζουν την αγωνιστική δράση σε όλη τη χώρα

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι, βγαίνοντας ξανά συντονισμένοι στους δρόμους σε μια σειρά περιοχές από σήμερα και τις επόμενες ημέρες, διεκδικώντας μέτρα για την επιβίωσή τους και αντιπαλεύοντας την πολιτική της κυβέρνησης και την ΚΑΠ της ΕΕ που τους οδηγεί στο ξεκλήρισμα.

Η αγωνιστική απόφαση για τις συντονισμένες κινητοποιήσεις πάρθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και ήδη οι Ομοσπονδίες και οι Αγροτικοί Σύλλογοι στην ύπαιθρο της χώρας αυτές τις μέρες, παρά τον φόρτο των αγροτικών εργασιών, έχουν μπει μπροστά για την υλοποίησή της οργανώνοντας τις κατά τόπους κινητοποιήσεις.

Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων περιλαμβάνει μηχανοκίνητες πορείες με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων, ενώ προγραμματίζονται και άλλες πολύμορφες αγωνιστικές δράσεις με τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους να εκφράζουν αγωνιστικά την οργή τους, αφού βλέπουν το εισόδημά τους ολοένα να στραγγαλίζεται.

Και αυτό γιατί το κόστος παραγωγής εξαιτίας της πολεμικής εμπλοκής της χώρας και της ακρίβειας παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν και όταν δίνονται, δίνονται με άδικες περικοπές εξαιτίας και της επέκτασης του συστήματος monitoring, που αποφασίστηκε στην ΕΕ και ενσωματώθηκε στην ΚΑΠ. Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης - που αποσπάστηκαν στον φετινό μεγάλο αγώνα στα μπλόκα - για αποζημιώσεις σε καλλιέργειες και στην κτηνοτροφία, για αφορολόγητο πετρέλαιο κ.ά. δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι βιοπαλαιστές ενώ βρίσκονται στη μέση των καλλιεργητικών εργασιών, να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα βασικά έξοδα.

Στα διαχρονικά τους προβλήματα προστίθεται η ανυπαρξία μέτρων προστασίας των καλλιεργειών τους από καιρικά φαινόμενα και της παραγωγής τους από ζωονόσους. Την ίδια ώρα, καταγγέλλουν τη βιομηχανία διώξεων που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, οι οποίοι πρωτοστάτησαν και συμμετείχαν στην οργάνωση της πάλης για όλα τα παραπάνω στα φετινά μεγαλειώδη μπλόκα, και όχι μόνο.

Οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις αποτελούν συνέχεια στη διεκδίκηση των αιτημάτων επιβίωσης που προβάλλουν αδιάκοπα οργανωμένα και συντονισμένα οι βιοπαλαιστές της υπαίθρου, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν: Η μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα. Οι εγγυημένες τιμές, που θα τους επιτρέπουν να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα τους αφήνουν εισόδημα επιβίωσης. Η άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, άμεσα μέτρα προστασίας για τις απώλειες.

Τα αγωνιστικά ραντεβού των αγροτοκτηνοτρόφων έχουν ως εξής:

Σήμερα, Τρίτη:

- Στη Μαγνησία, στις 8 μ.μ. η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού οργανώνει μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Βόλου.

- Στην Αχαΐα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καλεί στις 11.30 π.μ. σε συγκέντρωση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίων Νήσων στην Πάτρα.

- Στην Ηλεία η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων προχωρά στις 10.30 π.μ. σε κινητοποίηση στην Εφορία του Πύργου.

- Στην Αιτωλοακαρνανία, σε σύσκεψη στο Αγγελόκαστρο (κοινοτικό γραφείο), καλεί στις 9 μ.μ. η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού.

- Στα Γιάννενα, η Επιτροπή του Μπλόκου Καλπακίου καλεί σε κινητοποίηση, στις 10 π.μ., στο Φυτώριο της Λαψίστας.

Αύριο, Τετάρτη:

- Στη Λάρισα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι δίνουν αγωνιστικό ραντεβού στις 8.30 μ.μ. με τα τρακτέρ τους, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Το συλλαλητήριο αποφασίστηκε σε ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων με τη συμμετοχή δεκάδων αγροτών του νομού.

- Στην Καρδίτσα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων προχωρά στις 8.30 μ.μ. σε κινητοποίηση με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στο κέντρο της πόλης.

- Στη Μεσσηνία, η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων καλεί στις 10 π.μ. σε συγκέντρωση στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην Καλαμάτα (προσυγκέντρωση 10 π.μ. στον σταθμό της Μεσσήνης).

- Στην Κεφαλονιά, ο Αγροτικός Σύλλογος του νησιού καλεί στις 10.30 π.μ. σε συγκέντρωση στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι.

- Στα Γρεβενά, ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών καλεί στις 11 π.μ. σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Αντιπεριφέρεια Γρεβενών.

Προκλητικός αποκλεισμός της Φθιώτιδας από τις ενισχύσεις de minimis

Στο μεταξύ, τον απαράδεκτο και προκλητικό αποκλεισμό των παραγωγών μηδικής της Φθιώτιδας από τις ενισχύσεις de minimis, καταγγέλλει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας, απαιτώντας από την κυβέρνηση να πάρει πίσω την άδικη αυτή απόφαση.

Η Ομοσπονδία τονίζει μάλιστα ότι ο απαράδεκτος και προκλητικός αποκλεισμός έρχεται ενώ η περιοχή υπάγεται εδώ και έναν χρόνο στα περιοριστικά μέτρα λόγω της νόσου της ευλογιάς και «την ώρα που οι βιοπαλαιστές αγρότες της περιοχής μας έχουν υποστεί σοβαρές απώλειες και βρίσκονται αντιμέτωποι με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και την πολιτική που οδηγεί στο ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών».

«Η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλουν να δώσουν άμεσα απαντήσεις. Με ποια κριτήρια αποκλείστηκε η Φθιώτιδα; Γιατί οι παραγωγοί του νομού μας αποκλείονται από μια ενίσχυση την οποία δικαιούνται;», τονίζει η Ομοσπονδία και σημειώνει:

«Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν διαχωρισμοί και αδικίες ανάμεσα σε παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και έχουν υποστεί τις ίδιες συνέπειες. Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε αυτή την κατάφωρη αδικία», ενώ προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι οι αγρότες της Φθιώτιδας «δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Η αγανάκτηση και η οργή που έχει συσσωρευτεί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αδιαφορία και εμπαιγμό».

Γι' αυτό και η Ομοσπονδία απαιτεί την άμεση ένταξη της Φθιώτιδας στις ενισχύσεις de minimis για τη μηδική, χωρίς όρους, αποκλεισμούς και καθυστερήσεις, την πλήρη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όλων των πληγέντων παραγωγών, ουσιαστικά μέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και μείωση του κόστους παραγωγής.