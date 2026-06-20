Στον απεργιακό αγώνα και οι Μηχανικοί - Τεχνικοί

Οι Μηχανικοί - Τεχνικοί δίνουμε μαζί με τους Οικοδόμους και τις υπόλοιπες ειδικότητες τη μάχη προετοιμασίας της απεργίας της 24ης Ιούνη με κοινές παρεμβάσεις στα μεγάλα εργοτάξια.

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών εκτός απ' την Αττική με τα Παραρτήματά του σε Κρήτη -Θεσσαλία - Δυτική Ελλάδα και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας συντονιζόμαστε σε παράλληλες παρεμβάσεις - εξορμήσεις στις έδρες των 4 Κατασκευαστικών Ομίλων (ΤΕΡΝΑ -AKTOR-AVAX-ΜΕΤΚΑ) και εργοταξιακά τους γραφεία, στα γραφεία μεγάλων Μελετητικών - Τεχνικών Εταιρειών.

Η ελπίδα για συλλογικές κατακτήσεις ουσιαστικών αυξήσεων στους μισθούς, κατοχύρωσης ωραρίων και εργασιακών δικαιωμάτων βρίσκεται στη μαζικοποίηση του απεργιακού αγώνα με οργάνωση των Μηχανικών - Τεχνικών στο Σωματείο, με συγκρότηση Σωματειακών Επιτροπών στους μεγάλους χώρους δουλειάς, με την αποφασιστική ενίσχυση των εργοταξιακών Σωματείων, Οικοδόμων - Μηχανικών - Χειριστών - Ηλεκτρολόγων κ.λπ., στα μεγάλα εργοτάξια του Ελληνικού και της Γραμμής 4 του Μετρό.

Μόνο ο μαζικός απεργιακός μας αγώνας που σταματά τη «μηχανή» παραγωγής κερδών σε εργοτάξια και γραφεία μπορεί να σπάσει την αδιαλλαξία των εργοδοτών σε Κατασκευές, Μελέτες και Εταιρείες Παροχής Επιστημονικών Τεχνικών Υπηρεσιών.

Μέχρι σήμερα με εμπροσθοφυλακή τους 4 μεγάλους Ομίλους, η εργοδοσία (ΣΤΕΑΤ - ΣΑΤΕ - ΣΕΓΜ κ.λπ.) αρνείται να υπογράψει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που να καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία - πάνω απ' το 80% - των μισθωτών Μηχανικών - Τεχνικών που εργάζονται με μπλοκάκι.

Τα κέρδη τους χτυπούν ξανά τα ρεκόρ της Ολυμπιάδας του 2004, ενώ τα έργα που πρόκειται να εκτελέσουν παραμένουν σταθερά στα 17 δισ. ευρώ. Με τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις απογειώνουν την εκμετάλλευση. Εχουν τα χέρια τους λυμένα απ' το κράτος και όλες τις κυβερνήσεις να βαφτίζουν «συνεργάτες» με μπλοκάκι χιλιάδες μισθωτούς Μηχανικούς -Τεχνικούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία. Η μόνη επιλογή για να πιάσουν δουλειά είναι η υπογραφή μιας «Σύμβασης Ανεξάρτητων Υπηρεσιών», που προβλέπει έναν «κλειστό» μισθό χωρίς όριο στον εργάσιμο χρόνο, ο οποίος οδηγεί στη φθηνότερη τιμή εργατοώρας από όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες στα έργα.

Με το μπλοκάκι «επιτρέπεται» να δουλεύουμε 10 έως 13 ώρες, 5 ή 6 μέρες στα εργοτάξια χωρίς οι εργοδότες να πληρώνουν ούτε μια ώρα υπερωρία, τις εργοδοτικές εισφορές για την Ασφάλιση, αποζημίωση όταν μας απολύουν, χωρίς να χορηγούν τις νόμιμες - πληρωμένες άδειες ανάπαυσης ή ασθένειας. Ιδιαίτερα οι γυναίκες δεν πληρώνονται τις άδειες τοκετού και λοχείας. Μένουμε ακάλυπτοι στο εργατικό ατύχημα γιατί ο εργοδότης δεν υποχρεώνεται να το δηλώσει εκτός εάν είναι θανατηφόρο. Για το κράτος του κεφαλαίου οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι μόνο νεκροί γίνονται «ορατοί» στους «ελέγχους» της Επιθεώρησης Εργασίας στους χώρους δουλειάς.

Η εργοδοσία του κλάδου παραμένει το 2026 πρωταθλήτρια στα εργοδοτικά εγκλήματα - «ατυχήματα» με 12 οικοδόμους θυσία στα κερδοφόρα χρονοδιαγράμματα των έργων τους. Εργοδότες και κράτος επιχειρούν να φορτώσουν την εργοδοτική ευθύνη των εγκλημάτων στις πλάτες των μισθωτών Μηχανικών - Τεχνικών.

Ο κόσμος του κατασκευαστικού κεφαλαίου ήδη παίρνει ακριβό «αντίδωρο» απ' τη συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο, στα έργα πάνω στα ερείπια της Ουκρανίας, του Κάθετου Διάδρομου μεταφοράς αμερικάνικου LNG. Προσδοκά νέα κέρδη απ' το «εθνικό» μερίδιο στα 100 δισ. ευρώ της ΕΕ για «διττής χρήσης» (στρατιωτικής και πολιτικής) έργα υποδομών λιμανιών, αεροδρομίων, οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, γεφυρών και σηράγγων.

Στον αντίποδα ο κόσμος των εργαζομένων σήμερα ήδη ζούμε την «πολεμική ακρίβεια» που εξανεμίζει τον μισθό, τη φοροληστεία και τις περικοπές κοινωνικών δαπανών μέσω των «πολεμικών προϋπολογισμών» που δίνουν 7 δισ. ευρώ τον χρόνο για ΝΑΤΟικές πολεμικές δαπάνες. Αύριο θα ζητήσουν να θυσιάσουμε την ίδια τη ζωή μας για την υπεράσπιση των κερδών τους στην άβυσσο ενός γενικευμένου πολέμου.

Οι δυο κόσμοι δεν έχουμε κανένα κοινό συμφέρον, γι' αυτό και δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα απ' τη σημερινή κυβέρνηση ή όποια επόμενη των παλιών και νέων κομμάτων της «βολικής» αντιπολίτευσης που στήριξαν και στηρίζουν τα κέρδη των εργοδοτών και την πολεμική εμπλοκή.

Μόνο στον δρόμο του αγώνα καταφέραμε να ανακληθούν εκδικητικές απολύσεις όπως στην ΤΕΡΝΑ, να πετύχουμε νίκες ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία κατοχυρώνοντας δικαιώματα και πληρωμή δεδουλευμένων και αποζημιώσεων σε εργαζόμενους με μπλοκάκι. Ετσι καταφέραμε το 2008 να υπογράψουμε κλαδική ΣΣΕ στον ΟΜΕΔ, που περιλάμβανε την κάλυψη των εργαζομένων με μπλοκάκι για πρώτη φορά στη χώρα.

Στον κλάδο μας οι Οικοδόμοι με απεργιακούς αγώνες κατάκτησαν ΣΣΕ με αυξήσεις. Βαδίζοντας περισσότεροι μισθωτοί Μηχανικοί - Τεχνικοί, οργανωμένοι στο ΣΜΤ σε γραφεία και εργοτάξια, τον δρόμο του μαζικού απεργιακού αγώνα θα σπάσουμε την εργοδοτική αδιαλλαξία υπογράφοντας ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις και κάλυψη των εργαζομένων με μπλοκάκι μέχρι την οριστική κατάργησή του.

Μαζί με τα υπόλοιπα συνδικάτα κινούμαστε από σήμερα για την επιτυχία του πανελλαδικού σταθμού του συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ το Σεπτέμβρη. Διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, κατάργηση του αντεργατικού νομοθετικού οπλοστασίου που επιβάλλει «πολεμικές» εργασιακές σχέσεις, μέτρα ενάντια στην «πολεμική» ακρίβεια, κρατικές δαπάνες σε Υγεία, Παιδεία και όχι για την πολεμική προετοιμασία. Για να μη θυσιαστούμε ούτε να γίνουμε θύτες άλλων λαών στο πλευρό ΗΠΑ - Ισραήλ - ΝΑΤΟ, για να κλείσουν τώρα οι βάσεις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, βαδίζοντας μέχρι τέλους τον δρόμο της συνολικής ανατροπής αυτής της πολιτικής.

Ηλίας ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ

Πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών