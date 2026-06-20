Κατασκευές: Η απεργία σταθμός κλιμάκωσης για τα ένσημα, την υγεία και ασφάλεια, τη ΣΣΕ

RIZOSPASTIS

Την Τετάρτη 24 Ιούνη κατεβαίνουν και οι οικοδόμοι, με απόφαση της Ομοσπονδίας τους, σε 24ωρη πανελλαδική απεργία. Στο πλάι τους στέκονται οι ηλεκτρολόγοι με απόφαση του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων Αττικής και οι μισθωτοί τεχνικοί με απόφαση του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων είναι η απαίτηση να πάψει η μεγάλη κλοπή των ενσήμων, αλλά και να αναγνωριστούν και να διανεμηθούν τα υπέρ αγνώστων ένσημα. Επίσης, σε έναν κλάδο που μετρά ήδη 12 νεκρούς από την αρχή της χρονιάς, ζωτικής σημασίας είναι οι διεκδικήσεις για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κήρυξη της κλαδικής ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες του κλάδου, κάτι που αρνείται να κάνει η κυβέρνηση, δίνοντας το ελεύθερο στους κατασκευαστικούς ομίλους να ξεσαλώνουν στους χώρους δουλειάς. Επίσης την υπογραφή ΣΣΕ διεκδικούν τόσο το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων όσο και το Σωματείο Τεχνικών.

Για την απεργία στις κατασκευές μιλά στον «Ριζοσπάστη» ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, αναδεικνύοντας τον συνεκτικό ιστό που δένει τις διεκδικήσεις τους, την προετοιμασία για την επόμενη μεγάλη μάχη του κλάδου, τη διεκδίκηση νέας ΣΣΕ, όπως και τα καθήκοντα που θέτουν οι σημερινές συνθήκες.

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- Η γραμμή πάλης και το πλαίσιο αιτημάτων της Πανελλαδικής Πανοικοδομικής Απεργίας απαντάει ολοκληρωμένα, από τη σκοπιά των αναγκών και των συμφερόντων των οικοδόμων, στα οξυμένα προβλήματα που βιώνουν και παράγουν μεγάλες αρνητικές συνέπειες στο σήμερα και στο αύριο της ζωής των εργαζομένων.

Αντικειμενικά δεν γίνεται κανένα από τα αιτήματα να ιδωθεί αποκομμένο από τα άλλα.

Οταν «σηκώνεις» το ζήτημα των μέτρων προστασίας, βρίσκεις από πίσω και το ζήτημα του εργάσιμου χρόνου, πολλά εργοδοτικά εγκλήματα γίνονται λόγω εντατικοποίησης της εργασίας και μετά από πολλές ώρες δουλειάς, όταν έχει συσσωρευτεί η κούραση.

«Σηκώνεις» το ζήτημα του εργάσιμου χρόνου και βρίσκεις από πίσω τους πετσοκομμένους μισθούς και τα κλεμμένα ένσημα που εξαναγκάζουν τους εργαζόμενους να κυνηγάνε την υπερωρία, τη δουλειά στις αργίες, ακόμα και τη δεύτερη δουλειά, για να συμπληρώσουν στο εισόδημα, αλλά και τα ένσημα που απαιτούνται για να μπορέσουν κάποια στιγμή να βγουν στη σύνταξη. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι τα αιτήματα συνδέονται στενά το ένα με το άλλο και με αυτή την έννοια αποτελούν ένα ενιαίο διεκδικητικό πλαίσιο.

Παραπέρα, αυτό ακριβώς το ενιαίο διεκδικητικό πλαίσιο βοηθάει να ενοποιείται η αντίληψη των εργαζομένων του κλάδου και να συνειδητοποιούν τις αιτίες που γεννούν τα προβλήματα και τα οξύνουν παραπέρα, τα εμπόδια για την επίλυσή τους, τις προϋποθέσεις και τους όρους για να έχουμε πραγματικά, ουσιαστικά αποτελέσματα, που θα δίνουν ανάσες ανακούφισης στη ζωή μας και θα τροφοδοτούν την παραπέρα ενίσχυση του αγώνα, την κλιμάκωση.

Για παράδειγμα, η κλοπή των ενσήμων των οικοδόμων σε ποσοστό 50% δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Διαχρονικά, οι κυβερνήσεις, με την αντεργατική πολιτική και τους αντεργατικούς νόμους, διευκολύνουν τη μεγαλοεργοδοσία να κατακρεουργεί την Ασφάλιση των οικοδόμων και μάλιστα αυτό επιχειρείται να παρουσιαστεί ως κανονικότητα.

Σε απάντηση Επίκαιρης Ερώτησης του ΚΚΕ στη Βουλή για την εισφοροδιαφυγή, την εισφοροκλοπή και τα στοιχεία του ΕΦΚΑ που την επιβεβαιώνουν, η αρμόδια υφυπουργός, όπως ακριβώς και προηγούμενοι υπουργοί και υφυπουργοί, απάντησε επί της ουσίας ότι η κλοπή των ενσήμων παραμένει στο ίδιο ποσοστό (50%), δεν έγιναν χειρότερα τα πράγματα και αυτό αποτελεί «επιτυχία» της κυβέρνησης. Δηλαδή μας λένε, σας κλέβουν αλλά θα μπορούσε να είναι και χειρότερα!

Η ξεδιάντροπη απάντηση της κυβέρνησης είναι το ζωντανό παράδειγμα για χιλιάδες οικοδόμους, που βιώνουν το πρόβλημα, για τις αιτίες, τους υπεύθυνους και για αυτούς που κερδίζουν από αυτήν την κατάσταση. Οι εργάτες χάνουν και η μεγαλοεργοδοσία κερδίζει.

Αντίστοιχα κατανοείται και το ζήτημα του χρόνου εργασίας ή της μείωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλάει για προστασία των οικοδόμων στους χώρους δουλειάς. Δεν μπορεί οι εργοδότες να ευαγγελίζονται ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και να υποχρεώνουν τους εργαζόμενους σε δουλειά ήλιο με ήλιο, γεγονός που πολλαπλασιάζει τους κινδύνους για θανατηφόρα ατυχήματα, πολλαπλασιάζει τους σακατεμένους, αποτελεί άμεση φθορά της υγείας των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές να δουλεύουν ασταμάτητα. Εχουν ανάγκη για ξεκούραση, για αναπλήρωση των δυνάμεών τους. Εχουν ανάγκη να ζήσουν, να περάσουν χρόνο με τις οικογένειές τους, να ψυχαγωγηθούν.

Για να συμβεί αυτό, πρέπει να έχουν σταθερό ωράριο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, να έχουν μεροκάματο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, να έχουν προστασία της υγείας τους και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να έχουν την ασφάλιση που πληρώνουν με τον ιδρώτα τους, να μπορούν να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα, για να προστατευτούν από τους βλαπτικούς παράγοντες της οικοδομής.

Για να γίνουν αυτά, πρέπει να πληρώσουν το κεφάλαιο και η εργοδοσία. Αυτό δεν θα το κάνουν οικειοθελώς. Πρέπει οι εργαζόμενοι να το επιβάλουν με τον αγώνα τους, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, που υπάρχουν οι δυνατότητες οι εργαζόμενοι να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Εμπόδιο είναι η πολιτική του κέρδους και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.

Ο αγώνας για νέα ΣΣΕ θα είναι ακόμα πιο σκληρός

- Στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας επισημαίνετε ότι η απεργία αποτελεί ταυτόχρονα εφαλτήριο κλιμάκωσης του αγώνα για τη διεκδίκηση της υπογραφής νέας ΣΣΕ τον Φλεβάρη του 2027. Μήπως είναι νωρίς να μπαίνει από τώρα το θέμα αυτό;

- Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας για την υπογραφή νέας ΣΣΕ - η σημερινή λήγει τον Φεβρουάριο του 2027 - θα είναι ακόμη πιο σκληρός, γιατί οι συνθήκες που θα δοθεί η μάχη προϊδεάζουν για τη στάση κυβέρνησης και μεγαλοεργοδοσίας.

Σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας, πολεμικής προετοιμασίας και άμεσης εμπλοκής στους πολέμους, ήδη στρώνεται το έδαφος για να υπάρχει προσαρμογή των εργαζομένων στη γραμμή που απαιτούν εργοδοσία, κυβέρνηση και δυνάμεις του συστήματος.

Η κοινωνική συμφωνία για τις ΣΣΕ της κυβέρνησης, της εργοδοσίας και της ηγεσίας της ΓΣΕΕ - η νέα αντεργατική τρόικα - είναι ένα επιπρόσθετο μεγάλο εμπόδιο στον αγώνα των συνδικάτων για υπογραφή ΣΣΕ, με επίκεντρο τις ανάγκες των εργαζομένων.

Οι αναφορές κατασκευαστικών εταιρειών του κλάδου για τις επιπτώσεις των πολέμων στον κλάδο των Κατασκευών, που δυσχεραίνουν την εκτέλεση μεγάλων δημόσιων έργων με τους υπάρχοντες προϋπολογισμούς, θέτοντας ζήτημα αναθεώρησής τους προς τα πάνω, φανερώνουν ότι στις διαπραγματεύσεις για τη νέα ΣΣΕ η μεγαλοεργοδοσία του κλάδου θα επικαλείται «στενότητα» για να συμπιέσει προς τα κάτω τον πήχη των διεκδικήσεων.

Αντίδοτο σε αυτήν την κατάσταση είναι η έγκαιρη προετοιμασία συνολικά του κλάδου για σκληρό αγώνα. Αυτό κάνουμε ενόψει της 24ωρης απεργίας, αυτό θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι.

Αυτό θα είναι το μεγάλο ζήτημα, μαζί με την Ασφάλιση που θα ενεργοποιήσει και θα κινητοποιήσει για μαζική συμμετοχή στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Ηδη με αφορμή την 24ωρη απεργία προχωράει ο σχεδιασμός της εξασφάλισης μαζικής συμμετοχής των οικοδόμων για τις 5 Σεπτέμβρη, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι μια τόσο μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση, με κλάδους και συνδικάτα, που αγωνίζονται διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα, θα τροφοδοτήσει με νέες δυνατότητες τον μεγάλο αγώνα που σχεδιάζουμε για την υπογραφή της νέας ΣΣΕ.

Αγώνας που στοχεύει στην ανατροπή της εκμετάλλευσης

-Γιατί λέτε ότι «για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσουν» οι μεγαλοεργοδότες και οι κυβερνήσεις τους;

- Λέμε επίσης ότι για να δρομολογηθούν οριστικές λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων, τα οποία έχουν συγκεκριμένες αιτίες και υπευθύνους, χρειάζεται ο αγώνας μας να στοχεύει στην ανατροπή της βαρβαρότητας, της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.

Στη βάση αυτή, κάθε νίκη και νικηφόρο αποτέλεσμα των αγώνων που υποχρεώνει το κεφάλαιο να «πληρώσει» για την ικανοποίηση ενός αιτήματος, μιας διεκδίκησης, τροφοδοτεί με νέα δυναμική τον αγώνα για να ανατραπεί συνολικά η αιτία που γεννάει τα προβλήματα των εργαζομένων, δηλαδή η καπιταλιστική εκμετάλλευση, η πολιτική που εξυπηρετεί τα κέρδη των λίγων εις βάρος των αναγκών των εργαζομένων, που συνθλίβονται στις μυλόπετρες της εκμετάλλευσης.

Ο κάθε αγώνας μας, οι μικρές και μεγάλες νίκες επιβεβαιώνουν ότι έχουμε τη δύναμη όχι μόνο να επιβάλουμε το δίκιο μας, αλλά και να οργανωθεί η κοινωνία και η οικονομία με επίκεντρο την ικανοποίηση των αναγκών. Οι εργάτες να κουμαντάρουν τον πλούτο που παράγουν. Αυτό είναι η ρεαλιστική και συμφέρουσα επιλογή για τους εργαζόμενους.

- Αναφέρεστε στην πολεμική οικονομία και ότι η συνθήκη αυτή σας βάζει μπροστά στην ανάγκη αναβάθμισης της πάλης σας. Τι σημαίνει αυτό;

- Εκ των πραγμάτων απαιτείται αναβάθμιση γιατί οξύνονται τα προβλήματα, μεγαλώνουν οι κίνδυνοι και, όπως αναφέραμε, κυβέρνηση και εργοδοσία εντείνουν την παρέμβασή τους, απαιτούν από τους εργάτες «τα κεφάλια μέσα», το κάνουν με όλους τους τρόπους, ώστε το εργατικό κίνημα, οι αγώνες των εργαζομένων να προσαρμοστούν στα «θέλω» και τις επιδιώξεις του συστήματος των κερδών, της εκμετάλλευσης και του πολέμου τους.

Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα, ούτε τις ίδιες ανάγκες με τη μεγαλοεργοδοσία και τις δυνάμεις που τη στηρίζουν. Εχουμε συμφέροντα αντίθετα που συγκρούονται.

Επιπλέον, η ανάγκη της αναβάθμισης της πάλης πηγάζει από τη μεγάλη πείρα που πλέον υπάρχει στους εργαζόμενους και υποδεικνύει ότι ο καταλύτης για θετικές εξελίξεις και αποτελέσματα βρίσκεται στον ταξικό αγώνα και όχι στην προσμονή ότι οι λύσεις που διεκδικούμε θα δοθούν στη λογική «να φύγει η κυβέρνηση και να έρθει η επόμενη που θα λύσει τα προβλήματα». Πολύ περισσότερο από μεσσίες και δυνάμεις που όλες μαζί έχουν ψηφίσει και γιγαντώσει το αντεργατικό οπλοστάσιο και τώρα το παίζουν ανήξεροι.

Τις λύσεις θα τις επιβάλλουμε με τον αγώνα μας, βγάζοντας «κόκκινη κάρτα» σε όλους αυτούς που είναι απέναντί μας και σήμερα με το βλέμμα τους στις επερχόμενες εκλογές, που επιχειρούν εκ νέου να «ψαρέψουν σε θολά νερά».