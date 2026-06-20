Εμάς η λέξη μάς χρειάζεται για τη ζωή. Δεν αναγνωρίζουμε την ανώφελη Τέχνη...

Ισως αυτή η φράση του ποιητή της Επανάστασης, Βλαδίμηρου Μαγιακόφσκι, μπορεί έστω και λίγο να αντηχήσει τις κοσμοϊστορικές αλλαγές που συντελούνται στην Τέχνη στη Ρωσία από τα προεπαναστατικά χρόνια και κορυφώνονται τα πρώτα χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση.

Οι συνταρακτικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις - η είσοδος του καπιταλισμού στο ανώτατό του στάδιο, τον ιμπεριαλισμό, η ραγδαία ανάπτυξη των πόλεων, οι μεγάλες τεχνολογικές και επιστημονικές ανακαλύψεις, ο πόλεμος, η Επανάσταση του 1905 - όπως είναι φυσικό επηρεάζουν τους καλλιτέχνες όλων των ειδών.

Μέσα από τα νέα καλλιτεχνικά ρεύματα που αναπτύσσονται (π.χ. κυβοφουτουρισμός, σουπρεματισμός, κονστρουκτιβισμός) και τα οποία συνθέτουν τη Ρώσικη Πρωτοπορία οι καλλιτέχνες αναζητούν τον νέο ρόλο της Τέχνης, επιδιώκοντας να ξεπεράσουν τη στατική, νατουραλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας και να συλλάβουν τη βαθύτερη ουσία της.

Παρά τις επιμέρους, συχνά σφοδρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των βασικών ρευμάτων, όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα: Στην απόρριψη του καλλιτεχνικού παρελθόντος και στην αναζήτηση καινούργιων μορφών και μέσων έκφρασης στα διάφορα είδη της Τέχνης. Η Τέχνη δεν αντιμετωπίζεται ως απλή αναπαράσταση του κόσμου, αλλά ως μέσο δημιουργίας μιας νέας πραγματικότητας.

Οι πειραματικές φόρμες, οι τολμηρές χρωματικές παλέτες, η αφαίρεση, οι δυναμικές μορφές, οι κατακερματισμένες συνθέσεις της Πρωτοπορίας, η απελευθέρωση της Τέχνης από την αναπαράσταση του ορατού κόσμου, ενσαρκώνουν την ενέργεια και την αβεβαιότητα ενός κόσμου που βρίσκεται στα πρόθυρα ριζικής αλλαγής. Ωθώντας στα όρια την Τέχνη όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τότε, το κίνημα θέτει τις βάσεις για μια συνειδητή, πιο αποφασιστική επαναστατικοποίησή της, που θα έρθει με την επικράτηση της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης.

Δική μου η Επανάσταση!

Η Επανάσταση αγκαλιάζεται θερμά από τους καλλιτέχνες της Πρωτοπορίας. Είναι οι μόνοι από τους Ρώσους διανοούμενους που τη θεωρούν δικιά τους, μιας και βλέπουν στις διακηρύξεις της μεγάλες ομοιότητες με τα καλλιτεχνικά τους πιστεύω: Τη ρήξη με το σαθρό παρελθόν και την πραγμάτωση του νέου ανθρώπου.

Ρίχνονται με κάθε τρόπο στην υπηρεσία της! Γίνονται η φωνή της! Και αυτή με τη σειρά της δίνει τεράστια ώθηση στην Τέχνη, απελευθερώνοντάς την από τις κερδοσκοπικές και εμπορικές εξαρτήσεις που είχε στον καπιταλισμό.«Από σήμερα, μαζί με την κατάλυση του τσαρικού καθεστώτος, καταργείται η ύπαρξη της Τέχνης στις αποθήκες και στα ντοκ του ανθρώπινου πνεύματος... Οι πίνακες να απλωθούν από σπίτι σε σπίτι, πάνω από τους δρόμους και τις πλατείες, σαν ουράνια τόξα από πολύτιμους λίθους, για να χαροποιούν και να εξευγενίζουν το βλέμμα του διαβάτη... Ολη η Τέχνη στον λαό!», γράφει ο Μαγιακόφσκι περιγράφοντας το κλίμα των ημερών.

Οι καλλιτέχνες ζουν σε μια ατμόσφαιρα έντασης και δημιουργικού πυρετού, έχοντας στη διάθεσή τους από τη σοσιαλιστική εξουσία όλα τα υπάρχοντα μέσα καλλιτεχνικής παραγωγής, σε συνθήκες μάλιστα πάρα πολύ δύσκολες, καθώς και προβολής ιδίως των έργων που συντελούν στη διαμόρφωση της συνείδησης του νέου ανθρώπου. Αυτή η ευτυχής δημιουργική συνάντηση των καλλιτεχνών της Πρωτοπορίας με την Επανάσταση προκάλεσε μια πρωτοφανή δυναμική στην Τέχνη και μια αστείρευτη έμπνευση στους καλλιτέχνες.

Δένουν την Τέχνη με τη ζωή. Επιδιώκουν μέσα από τα έργα τους να διαμορφώσουν μια νέα αισθητική, να πλάσουν τους οικοδόμους της νέας κοινωνίας.

«Εκανα κάπου 3.000 αφίσες και κάπου 6.000 κείμενα. Αυτοί δεν είναι μόνο στίχοι. Αυτές οι εικόνες δεν είναι για χαρακτικές διακοσμήσεις. Είναι τα πρακτικά μιας δυσκολότατης τριετίας επαναστατικής πάλης, δοσμένα με τις πινελιές των χρωμάτων και την ηχηρότητα των συνθημάτων. Είναι το δικό μου μερτικό σε μια τεράστια προπαγανδιστική δουλειά. Δουλεύαμε χωρίς να αποβλέπουμε στην Ιστορία και στη δόξα», θα γράψει ο Μαγιακόφσκι για τη συνεισφορά του στα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου.

Η Τέχνη δεν πρέπει να διακοσμεί, πρέπει να οργανώνει τη ζωή

γράφει ο σκηνοθέτης και θεωρητικός του κινηματογράφουστο προσωπικό του ημερολόγιο, για τη συμμετοχή τουΤα τρένα, διακοσμημένα με φωτεινά χρώματα και επαναστατικές επιγραφές, διέθεταν προβολέα, οθόνη, βιβλιοπωλείο. Στους σταθμούς που έκαναν μοιράζονταν χιλιάδες επαναστατικά φυλλάδια και λογοτεχνικά βιβλία, οργανώνονταν προβολές και διαλέξεις.

Οι καλλιτέχνες πασχίζουν να μεταφέρουν στη λογοτεχνία, στα εικαστικά, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στη φωτογραφία, παντού, τις καινούργιες ιδέες, τα καινούργια συναισθήματα, τις καινούργιες λέξεις της νέας εποχής.

Κύριο ρεύμα μετά την Επανάσταση αναδεικνύεται ο κονστρουκτιβισμός, ο οποίος δίνει έμφαση στη χρηστικότητα της Τέχνης και στη σύνδεσή της με τη βιομηχανία, την αρχιτεκτονική, τη γραφιστική που τότε γεννιόταν ως εφαρμογή, την προπαγάνδα.

Οι κονστρουκτιβιστές επιδιώκουν να εκφράσουν την κομμουνιστική ιδεολογία μέσα από τη μορφή των κατασκευών τους: Τον ρυθμό, την οργάνωση, την υφή και το ύφος τους. Χρησιμοποιούν χάλυβα, γυαλί και καινοτόμες τεχνικές για να τονίσουν τη συνένωση της δημιουργικότητας με την παραγωγή.

Χαρακτηριστικό έργο της περιόδου είναι ο Πύργος του Τάτλιν, που προοριζόταν να γίνει το Μνημείο της Γ' Διεθνούς. Εμεινε στο στάδιο της μακέτας, μιας και ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί με τα μέσα της εποχής. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο αναπαριστά τη σπειροειδή εξέλιξη της κοινωνίας. Ο Μαγιακόφσκι το είχε χαρακτηρίσει το πρώτο Οκτωβριανό αντικείμενο, ενώ ο Ερενμπουργκ είχε δηλώσει: «Είχα την εντύπωση πως έριξα μια ματιά από μια χαραμάδα και είδα τον 21ο αιώνα».

Επίσης, πολλοί δημιουργοί, όπως ο Αϊζενστάιν στον κινηματογράφο και ο Μέγερχολντ στο θέατρο, αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνικές που επηρεάζουν βαθιά τις παραστατικές τέχνες έως τις μέρες μας. Γενικότερα η Ρώσικη Πρωτοπορία ασκεί τεράστια επιρροή στη σύγχρονη Τέχνη, στην αρχιτεκτονική, στη γραφιστική, στο βιομηχανικό σχέδιο.

'Μεις με τη δόξα θα λογαριαστούμε αλλιώς...

Οπως είναι φυσικό, και στη Ρώσικη Πρωτοπορία, όπως και σε κάθε καλλιτεχνικό κίνημα, εμφανίστηκαν ερωτήματα, δυσκολίες και αντιφάσεις.

Πολλοί από τους πρωτεργάτες της οδηγήθηκαν σε θεωρητικά και καλλιτεχνικά αδιέξοδα. Χαρακτηριστικά, οι κονστρουκτιβιστές απ' όλη την πολυμορφία της νέας κοινωνικής ζωής ξεχώριζαν ως βασικό στοιχείο τη μηχανοποιημένη παραγωγή ως πηγή δύναμης και ορθολογικής οργάνωσης που θα απελευθερώσει τον άνθρωπο από τον μόχθο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούσαν να δουν τον κυρίαρχο ρόλο των νέων σοσιαλιστικών κοινωνικών σχέσεων και ειδικότερα των σχέσεων παραγωγής.

Από την άλλη, η σοβιετική εξουσία δεν κατάφερε να βοηθήσει αποτελεσματικά τους καλλιτέχνες να ξεπεράσουν αυτά τα αδιέξοδα και να εμβαθύνουν στα ουσιαστικά καλλιτεχνικά ζητήματα που ανέκυπταν. Επίσης, παρά την προσπάθεια που έκαναν οι καλλιτέχνες για να συνδεθούν με τους φυσικούς τους αποδέκτες, το κοινό, συχνά η Τέχνη τους παρέμενε δυσπρόσιτη για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, που ήταν αναλφάβητα κ.λπ.

Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με αντιλήψεις που έβλεπαν τη σοσιαλιστική Τέχνη ως συνέχεια του παρελθόντος και όχι και ως ρήξη με αυτό, οδήγησε στην απόρριψη της Ρώσικης Πρωτοπορίας, ως μιας Τέχνης ακατανόητης και παρακμιακής.

Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι ο σοσιαλισμός, η νέα κοινωνία που οικοδομούνταν, αποτέλεσε τον όρο και την προϋπόθεση για μια εκρηκτική ανάπτυξη της Τέχνης, εξασφαλίζοντας πρωτόγνωρες δυνατότητες δημιουργίας και διάδοσής της. Είναι η περίοδος που οι καλλιτέχνες πραγματοποίησαν τη δική τους έφοδο στον ουρανό, δημιουργώντας έργα που παραμένουν «αγέραστα», εμπνέοντας τους σημερινούς καλλιτέχνες και παρακινώντας και το σημερινό κοινό να ψάξει και να βρει «το απροσδόκητο της ζωής»...

Α. Π.