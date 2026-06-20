Στο «πόδι» τα Συνδικάτα για την πανελλαδική απεργία στις 24 Ιούνη

Με περιοδείες και συσκέψεις το Συνδικάτο Επισιτισμού ν. Χανίων και οι εκλεγμένοι με την «Ταξική Ενότητα» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων του νομού «οργώνουν» τους χώρους δουλειάς, προγραμματίζοντας την πανελλαδική απεργία στον κλάδο στις 24 Ιούνη.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του κλάδου τη Δευτέρα 17 Ιούνη στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, με επίκεντρο την οργάνωση της πάλης ώστε το σύνθημα «Ο κόσμος των κερδών τους συγκρούεται με τον κόσμο των αναγκών μας» να φτάσει σε κάθε χώρο δουλειάς.

«Εχουμε ένα όπλο στα χέρια μας και αυτό λέγεται απεργία»

Μιλώντας στη σύσκεψη η Εβίνα Κάππου, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού ν. Χανίων, αναφέρθηκε στις συνθήκες στις οποίες δίνεται η μάχη της απεργίας, δηλαδή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την όξυνσή του, με τον ρόλο της βάσης της Σούδας να είναι ενεργός, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά εμπλοκή της χώρας.

Καταλόγισε ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις που ευλογούν τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, με τους εργαζόμενους να πληρώνουν το μάρμαρο, ιδιαίτερα σε έναν κλάδο τόσο εκτεθειμένο σε διεθνείς κλυδωνισμούς. Τονίζοντας τον ρόλο της Κρήτης ως «κόμβου», επεσήμανε πως γι' αυτό κόπτονται να τελειώσουν το έργο του ΒΟΑΚ, ώστε να μπορούν να πηγαινοέρχονται εμπορεύματα και να κερδίζουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι.

«Οταν θέλουν να ανοίξουν έναν δρόμο στο Μαράθι για να πηγαίνουν οι ΝΑΤΟικοί να κάνουν διακοπές, μια χαρά προχωράνε τα έργα», σχολίασε, δείχνοντας πόσο εχθρικό είναι το αστικό κράτος για τον λαό, καθώς για την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών δεν δίνουν ούτε ευρώ.

«Εχουμε ένα όπλο στα χέρια μας και αυτό λέγεται απεργία», συνέχισε, και κάλεσε τους εργαζόμενους να να μην πατήσουν την μπανανόφλουδα των διαφόρων «νέων» κυβερνητικών σωτήρων. «Θα τους πειράξει αν τη μέρα της απεργίας μετρήσουν χαμένους τζίρους», τόνισε. Και κάλεσε να δυναμώσει η πάλη και απαίτηση για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με πραγματικές αυξήσεις, μείωση του εργάσιμου χρόνου, μέτρα υγείας και ασφάλειας, καταγγέλλοντας τη στάση του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που έχει βάλει την υπογραφή του για να υλοποιήσει τα «θέλω» των εργοδοτών.

«Sorry... Strike!»

Αναφερόμενος στα εργοδοτικά εγκλήματα μέσα στους χώρους δουλειάς στον κλάδο και όχι μόνο, ο Σήφης Αποστολάκης, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Χανίων ο οποίος συσπειρώνεται στο ΠΑΜΕ, σημείωσε πως αυτά δεν έχουν τέλος, με αιτία την ακραία εντατικοποίηση, και πως μόνο σε 10 μέρες έχουν συμβεί 10 εργατικά «ατυχήματα», ενώ η υγεία των εργαζομένων συνθλίβεται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι περίπου 20 λιποθυμίες σε ξενοδοχείο - «καμάρι» του νόμου, που ανήκει σε έναν από τους επιχειρηματικούς «κολοσσούς», όπως και οι συνεχείς παραιτήσεις των εργαζομένων.

Η Μαρία, καμαριέρα σε ξενοδοχείο, παίρνοντας τον λόγο έφερε πείρα ότι στο ξενοδοχείο όπου δουλεύει θα απεργήσουν δύο καμαριέρες στη βάρδια. «Το είπαμε και στους πελάτες, "sorry, strike" ("συγγνώμη αλλά εμείς απεργούμε"), και όχι μόνο δεν δυσανασχέτησαν, ίσα - ίσα ήταν μαζί μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Λάμπρος, διανομέας, ανέφερε ότι οι συνάδελφοί του σκοτώνονται καθημερινά, ενώ η εξάντληση βαράει «κόκκινο». «Παλεύουμε με ένα θηρίο που το νοιάζει μόνο το κέρδος», τόνισε, και μίλησε για το κλίμα φόβου που προσπαθούν οι εργοδότες να περάσουν μέσα στους χώρους δουλειάς. Πρόσθεσε ότι οι διανομείς παίρνουν δύναμη από τους μεγάλους αγώνες που έχουν αναπτυχθεί στον κλάδο, όπως σε «Wolt» και «e-food», και ότι μέσα απ' αυτούς απέσπασαν κατακτήσεις που δεν ήταν καθόλου δεδομένες.

«Μπήκα με σκυφτό το κεφάλι και βγήκα με γροθιά υψωμένη»

Παρέμβαση στο ξενοδοχείο «Ikos» πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης μέλη του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Χανίων, καταγγέλλοντας το πλήθος των εργατικών «ατυχημάτων», με αφορμή τον θάνατο στελέχους της επιχείρησης πριν λίγες μέρες στον χώρο δουλειάς, αλλά και τα δεκάδες περιστατικά λιποθυμιών λόγω της εντατικοποίησης και της εξαντλητικής δουλειάς.

Οχι μόνο επιβεβαιώθηκε η προσπάθεια της εργοδοσίας να τα «κουκουλώσει», αλλά και καταγγέλθηκαν στα μέλη του Σωματείου οι απαράδεκτες συνθήκες εργασίας υπό τις οποίες δουλεύουν οι εργαζόμενοι.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία στη διοίκηση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, συνδικαλιστές των ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, ούτε που έχουν εμφανιστεί στο συγκεκριμένο αλλά και στα υπόλοιπα ξενοδοχεία της περιοχής ώστε να συνομιλήσουν με εργαζόμενους. Γι' αυτό και η λέξη «σωματείο», ειδικά σε νέους ηλικιακά, φάνταζε άγνωστη. Ομως η παρουσία των συνδικαλιστών που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, που περιόδευσαν και την προηγούμενη μέρα εκεί ενημερώνοντας για την απεργία μόλις πληροφορήθηκαν για τις συνθήκες δουλειάς και οργάνωσαν κινητοποίηση, έδωσε κουράγιο και δύναμη. Οπως χαρακτηριστικά είπε εργαζόμενος, «μπήκα με σκυφτό το κεφάλι και βγήκα με γροθιά υψωμένη».