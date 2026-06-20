Αποκούμπι και ελπίδα η οργάνωση στο σωματείο

«Σανίδα σωτηρίας» και αποκούμπι για τους εργαζομένους είναι η οργάνωσή τους. Εκεί βρίσκεται η ελπίδα για αυτούς. Το μεγαλύτερο και πιο δραστήριο σωματείο του νησιού είναι το Συνδικάτο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Επισιτισμού - Τουρισμού Κέρκυρας, που συσπειρώνει ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων στον κλάδο, από τους περίπου 6.000 που δουλεύουν στην Κέρκυρα. Στις τελευταίες του αρχαιρεσίες κατέγραψε πάνω από 1.000 ψηφίσαντες και μαζί με τα επιχειρησιακά σωματεία που έχουν ιδρυθεί σε μια σειρά ξενοδοχεία, οργανώνει τον αγώνα των εργαζομένων για Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση στον Επισιτισμό - Τουρισμό, κόντρα στη συμβιβασμένη πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, της ΠΟΕΕΤ που προσπαθεί να βάλει εμπόδια.

Το ζήτημα της σύμβασης είναι κεντρικό αίτημα που μπαίνει και μπροστά στην πανελλαδική απεργία του κλάδου στις 24 Ιούνη. Είναι η 1η φορά μετά από 5 χρόνια που πραγματοποιείται πανελλαδική απεργία στον Τουρισμό μέσα στην αιχμή της τουριστικής σεζόν. Για την προετοιμασία της το Συνδικάτο κάνει τη νύχτα μέρα οργώνοντας τους χώρους δουλειάς, διακινώντας το 12σέλιδο περιοδικό του σωματείου, «Το πηδάλιο» που κυκλοφορεί ξανά για πρώτη φορά μετά την πανδημία και έχει πλούσια ύλη για τις Συλλογικές Συμβάσεις, τα δικαιώματα των εργαζομένων και την αντιμετώπιση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Φέτος εξάλλου είναι χρονιά που θα υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση στον κλάδο, συνεπώς η απεργία είναι σπουδαίο όπλο στα χέρια των ξενοδοχοϋπαλλήλων προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με τους όρους που έχουν ανάγκη οι ίδιοι και όχι με τους όρους που βολεύει τα αφεντικά και τη συμβιβασμένη ηγεσία της Ομοσπονδίας. Οπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο πρόεδρος του σωματείου και του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας, Σταμάτης Πελάης, σε πρόσφατη περιοδεία σε ξενοδοχείο, «οι εργοδότες έχουν τις δικές τους ενώσεις, και οι εργαζόμενοι έχουν τα δικά τους σωματεία - δεν είμαστε το ίδιο. Οι εργοδότες μας κάνουν διακοπές σε κότερα και εμείς βαράμε κουπί».

Η δράση του σωματείου τα χρόνια της πανδημίας κέρδισε την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των εργαζομένων, αφού ήταν αυτό που μπήκε μπροστά για να μη χαθεί το επίδομα ανεργίας με το οποίο ζουν τον χειμώνα όσοι δουλεύουν σεζόν. «Οσες κατακτήσεις είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, μικρές και μεγάλες, τις καταφέραμε οργανωμένοι συλλογικά, μέσα από τη δράση του σωματείου μας», τονίζει ο πρόεδρός του. Γι' αυτό και είναι ανάγκη να οργανωθούν σε αυτό και όσοι ακόμα το σκέφτονται. Το σωματείο έχει προγραμματίσει συνάντηση με την Ενωση Ξενοδόχων στις 23 Ιούνη για να συζητήσουν την υπογραφή τοπικής κλαδικής σύμβασης και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση στις 24 Ιούνη 11 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Διεκδικεί πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, 6μηνο επίδομα ανεργίας στο 80% του μισθού και αφορολόγητο, κατάργηση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, μέτρα υγείας και ασφάλειας και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.