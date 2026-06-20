Το τουριστικό «θαύμα» στην Κέρκυρα

Τζίρο σχεδόν 1 δισ. ευρώ (998 εκατ.) κατέγραψαν οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Κέρκυρα το 2025 σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε το Επιμελητήριο Κέρκυρας, με την αύξηση να φτάνει στο 26% σε σχέση με το 2022. Η τουριστική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει άλλωστε σημαντικό κομμάτι της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας στο νησί που υποδέχεται ταξιδιώτες από 38 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι σύμφωνα με την ίδια έρευνα δηλώνουν σε ποσοστό 94,8% πολύ ή απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συνολική εμπειρία. Δικαίως λοιπόν κυβέρνηση και μεγαλοεπιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου πανηγυρίζουν για τη δυναμική και την καθοριστική συμβολή του νησιού στα κέρδη του κλάδου.

Η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός στην Κέρκυρα είναι ο πυρήνας γύρω από τον οποίο κινείται όλη η οικονομία του νησιού. Αλήθεια είναι επίσης ότι ο αριθμός των επισκεπτών από 700.000 το 2011 αυξήθηκε στα 4.000.000 το 2025 - 4.500.000 αν λάβει κανείς υπόψη και τα κρουαζιερόπλοια - ενώ ο αριθμός των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού έμεινε ίδιος: 6.000 εργαζόμενοι έβγαζαν τη δουλειά το 2011, 6.000 την βγάζουν και σήμερα. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως αυτό που χαρακτηρίζεται ως «θαύμα» από κυβερνήσεις, αστικά κόμματα, επιχειρηματικούς ομίλους και ΜΜΕ έχει χτιστεί πάνω στην εξαντλητική δουλειά των εργαζομένων, οι οποίοι βιώνουν την εντατικοποίηση από πρώτο χέρι εδώ και μια 15ετία, βλέποντας το πραγματικό εισόδημά τους να συρρικνώνεται, αφού οι ονομαστικοί μισθοί μένουν κολλημένοι στα επίπεδα του 2011 ενώ οι ανάγκες μεγαλώνουν.

Τα μεγάλα ξενοδοχεία της περιοχής, που βρίσκονται στα χέρια μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων, είναι αυτά που συγκεντρώνουν τόσο την τουριστική δραστηριότητα όσο και το μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζομένων. Εκεί συναντά κανείς ντόπιους, μόνιμους κατοίκους του νησιού, νέους εργαζόμενους, φοιτητές που έρχονται για σεζόν από τον Απρίλη έως τον Οκτώβρη, ακόμα και μαθητές, αλλά και πολλούς μετανάστες. Ενα μεγάλο τμήμα του εργατικού δυναμικού, σχεδόν το 1/3, αποτελείται από τους λεγόμενους «μετακλητούς». Πρόκειται για μετανάστες που έρχονται να δουλέψουν στην Ελλάδα είτε μέσω διακρατικών συμφωνιών, με τις διάφορες πρεσβείες να παίζουν ρόλο διαμεσολαβητή, είτε μέσω λοιπών μεσαζόντων. Η εργοδοσία επιχειρεί να καλλιεργήσει κλίμα αντιπαράθεσης ανάμεσα στους Ελληνες και μετανάστες, στοχεύοντας αφενός να βάλει εμπόδια στους εργαζόμενους να συσπειρωθούν στα σωματεία τους και αφετέρου θέλοντας να συμπιέσει την τιμή της εργατικής δύναμης προς τα κάτω.

Οι δύο κόσμοι που συγκρούονται σε κάθε χώρο δουλειάς

Πολλοί είναι οι νέοι ηλικιακά εργαζόμενοι, που έρχονται να δουλέψουν σεζόν, κυρίως από περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Κάποιοι από αυτούς έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε σχολές τουριστικών επαγγελμάτων ή κάνουν την πρακτική τους. Είναι εργαζόμενοι με μικρή έως ανύπαρκτη συνδικαλιστική πείρα, στους οποίους η εργοδοσία φροντίζει να παρεμβαίνει συστηματικά τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και στις διάφορες «ημέρες καριέρας» που διοργανώνονται τακτικά, καλλιεργώντας την αντίληψη ότι με «σκληρή δουλειά» και τα ...κεφάλια μέσα, θα έρθει με τον καιρό και η επαγγελματική τους ανέλιξη στον κλάδο, ως στελέχη στα ξενοδοχεία (διευθυντές, HR κ.λπ.). Η δε Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΙΕΚ Κέρκυρας Τουριστικών Επαγγελμάτων) που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, βρίσκεται σε μια διαρκή κατάσταση υπολειτουργίας και βασίζεται στις δωρεές των ομίλων του τουρισμού, που φυσικά την αντιμετωπίζουν ως δεξαμενή για την άντληση φτηνού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού.

Στις μεγάλες τουριστικές μονάδες της Κέρκυρας μπορεί να διακρίνει κανείς κυριολεκτικά δύο κόσμους. Από τη μία, τα υπερπολυτελή λόμπι των ξενοδοχείων, τα εστιατόρια, τα χλιδάτα δωμάτια με τις ανέσεις και τις πισίνες. Πράγματι εντυπωσιακά μεν, απλησίαστα δε για τη μεγάλη πλειοψηφία, καθώς η τιμή μιας διανυκτέρευσης μπορεί να φτάσει έως και το ύψος του μέσου μισθού στην Ελλάδα.

Αν «ξύσει» κανείς την μπογιά όμως και περάσει μια βόλτα από τους χώρους του προσωπικού, θα δει και την πραγματικότητα: Εστιατόρια προσωπικού χωρίς παράθυρα, με παλιό εξοπλισμό, γυμνά καλώδια στους διαδρόμους, αποδυτήρια δίπλα στους κάδους με τα σκουπίδια του ξενοδοχείου, καταλύματα για το προσωπικό - όπου υπάρχουν - ακατάλληλα κ.λπ.

Η «βιομηχανία» του τουρισμού παίρνει τη μορφή ξενοδοχείων που θυμίζουν εργοστάσια όπου παράγεται το σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Και βέβαια όπως σε κάθε εργοστάσιο, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας πάνε περίπατο, αφού αποτελούν κόστος για το κεφάλαιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ξενοδοχείο στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας, όπου λίγες μέρες πριν, στη διάρκεια της νύχτας ξέσπασε φωτιά στο υπόγειο, στον χώρο των πλυντηρίων. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στον χώρο και εκτός από σεντόνια και πετσέτες που κάηκαν, δεν θρηνήσαμε και θύματα.

Μία ακόμα, κερδοφόρα για τις επιχειρήσεις, δραστηριότητα που γνωρίζει άνθιση τα τελευταία χρόνια, είναι το κομμάτι της κρουαζιέρας. Τα τεράστια σε διαστάσεις κρουαζιερόπλοια που κατακλύζουν το νησί τους θερινούς μήνες απαιτούν και χώρους για να ελλιμενίζονται, τις γνωστές μαρίνες. Τέτοιες μαρίνες ξεπηδούν παντού τα τελευταία χρόνια, με τον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας να ετοιμάζει καινούρια στον όρμο της Γαρίτσας, μες στην πόλη επί της ουσίας, όπου προβλέπεται να αράζουν 100 σκάφη.

Σε ένα νησί με περίπου 120.000 μόνιμους κατοίκους και περί τους 500.000 επισκέπτες ημερησίως κατά τους θερινούς μήνες, είναι διάχυτη η ανησυχία για την κατάσταση των υποδομών και το κατά πόσο μπορούν να αντέξουν 4.500.000 τουρίστες τον χρόνο. Από το επικίνδυνο οδικό δίκτυο, το οποίο δέχεται έντονη πίεση από τον μεγάλο όγκο βροχής (ο υψηλότερος στην Ελλάδα) που προκαλεί κατολισθήσεις, τα προβλήματα στην ποιότητα του νερού και τις συνεχείς διακοπές στο δίκτυο, τη διαχείριση των απορριμμάτων έως και την τραγική υποστελέχωση του νοσοκομείου, που αναγκάζει τους κατοίκους να ταξιδεύουν μέχρι τα Γιάννενα και την Αθήνα.

Βασίλης ΒΑΣΣΗΣ