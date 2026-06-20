Εισιτήρια - φωτιά, 15ωρα για τους ναυτεργάτες και γερασμένα πλοία στην ακτοπλοΐα

Ταξίδια - «οδύσσειες» και μάλιστα πανάκριβα, ναυτεργάτες στην «πρέσα», με τεράστιους κινδύνους για την ασφάλεια στη θάλασσα: Αυτή είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνουν τα εφοπλιστικά κέρδη στην ακτοπλοΐα, η οποία αποτελεί ένα ακόμα «αγκωνάρι» του «τουριστικού θαύματος».

Είναι χαρακτηριστικό ότι για μια λαϊκή οικογένεια το πήγαινε - έλα σε νησί κοστίζει από μισό μέχρι σχεδόν έναν ολόκληρο μισθό. Την ίδια στιγμή, στα βαπόρια τα πληρώματα δουλεύουν 12, 13 και 15 ώρες, πολλές φορές κάτω και από τις ελάχιστες οργανικές συνθέσεις, σε έναν στόλο όπου σχεδόν 3 στα 10 πλοία είναι ηλικίας 40 ετών και πάνω.

Το «άλλο μισό» της παραπάνω αθλιότητας είναι το γεγονός ότι ακτοπλοϊκοί εφοπλιστικοί όμιλοι εισπράττουν πάνω από 1 δισ. ευρώ από τα εισιτήρια, εκατοντάδες εκατομμύρια «ζεστό» κρατικό χρήμα για τις «άγονες γραμμές» και νέα πακέτα για καύσιμα και «πράσινη» ανανέωση του στόλου τους.

Αυτή είναι η πραγματικότητα της «απελευθερωμένης» ακτοπλοΐας, που άνοιξε ο Κανονισμός 3577/92 της ΕΕ και υπηρέτησαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ: Οι ανάγκες των νησιωτών, των επιβατών και των ναυτεργατών στο έλεος του κέρδους, όπως αποκαλύπτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Ενας μισθός μένει στο πήγαινε - έλα!





Eurokinissi

Μια μικρή ανάσα σε κάποιο νησί παραμένει απλησίαστη για τη λαϊκή οικογένεια, πριν προστεθεί έστω και ένα ευρώ για διαμονή, φαγητό και μετακινήσεις.

Για τέσσερις επιβάτες στην οικονομική θέση, ένα ΙΧ και επιστροφή, το ταξίδι από τον Πειραιά στη Σύρο κοστίζει 487 ευρώ, από τα οποία 278 για τους επιβάτες και 209 για το αυτοκίνητο. Για την Ικαρία ο λογαριασμός φτάνει τα 581 ευρώ και για τη Λέσβο τα 640 ευρώ, από περίπου 557 ευρώ το 2025, αυξημένος κατά σχεδόν 15% μέσα σε έναν χρόνο.

Στη Ρόδο το κόστος εκτοξεύεται στα 979 ευρώ. Ενας ολόκληρος μισθός εξανεμίζεται μόνο για την επιβίβαση και την επιστροφή, πριν η οικογένεια πατήσει το πόδι της στο νησί.

Πληρώματα κάτω και από τα ελάχιστα, δουλειά μέχρι και 15 ώρες

Οι οργανικές συνθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες για ασφαλή ταξίδια. Ακόμα δε κι αυτές παραβιάζονται, με πλοία να δρομολογούνται με προσωπικό λιγότερο και από το ελάχιστο προβλεπόμενο.

Ιδιαίτερα το καλοκαίρι στα ταχύπλοα και στα συμβατικά επιβατηγά καταγράφονται 12ωρα, 13ωρα και 15ωρα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η δουλειά ξεπερνά τις 86 ώρες τη βδομάδα. Καπετάνιοι και πληρώματα κάνουν «ακροβατικά» στα λιμάνια για να μη χαθεί ούτε λεπτό. Και αυτά αν όλα πάνε «ρολόι», χωρίς καθυστερήσεις, βλάβες ή δυσκολίες από τον καιρό.





RIZOSPASTIS

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «Power Jet» της «Seajets», που στις 20 Σεπτέμβρη 2025 εκτέλεσε δρομολόγιο από τις 6 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, με το πλήρωμα να δουλεύει 14 συνεχόμενες ώρες ενώ ο Κανονισμός Ταχυπλόων προβλέπει έως 10 ώρες ημερήσιας απασχόλησης.

Φέτος στο «Champion Jet 2», που υποχρεούται να διαθέτει δύο πληρώματα, σύμφωνα με τα σωματεία το δεύτερο απασχολείται με μεροκάματο και συμβάσεις λίγων ημερών, κατά παράβαση της Συλλογικής Σύμβασης. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν κάνει 17 καταγγελίες σχετικές με τις οργανικές συνθέσεις μέσα σε 12 μήνες, ενώ χρειάστηκε παρέμβασή τους ακόμα και για να πληρωθούν υπερωρίες στα «Champion Jet 2» και «Champion Jet 3».

Το έδαφος έχει στρώσει ο νόμος 4150/2013, που επιτρέπει τον χειμώνα μείωση κατά 60% του προσωπικού των γενικών υπηρεσιών.

«Βροχή» κρατικού χρήματος στους ακτοπλοϊκούς ομίλους

Το νέο πλαίσιο για τις «άγονες γραμμές» εξασφαλίζει 668 εκατ. ευρώ για την τετραετία Νοέμβρης 2025 - Οκτώβρης 2029, ανεβάζοντας την ετήσια χρηματοδότηση από 148 εκατ. σε 167 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τα 138 εκατ. που καταγράφονταν το 2023 η αύξηση φτάνει το 21%, ενώ οι συμβάσεις από ετήσιες γίνονται τετραετείς, εξασφαλίζοντας σταθερή ροή κρατικού χρήματος στους ομίλους.

Αποκαλυπτική είναι η γραμμή Σύρος - Πάρος - Νάξος - Φολέγανδρος - Σίκινος - Ιος - Θηρασιά - Θήρα - Ανάφη. Για δύο δρομολόγια τη βδομάδα προβλέπονται συνολικά 2,92 εκατ. ευρώ μέχρι τον Οκτώβρη. Το μίσθωμα κάθε δρομολογίου εκτινάχθηκε από 24.018 ευρώ το 2025 σε 36.516 ευρώ φέτος, αυξημένο κατά 52%. Μόνο για τέσσερις γραμμές των Κυκλάδων προβλέπονται πάνω από 5,3 εκατ. ευρώ σε 9 μήνες, χώρια τα εισιτήρια.

Προστέθηκαν άλλα 56 εκατ. ευρώ κρατικής ενίσχυσης με επίκληση τα καύσιμα, ενώ για το «πρασίνισμα» του στόλου ανακοινώθηκαν 300 εκατ. ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης και έως 700 εκατ. ευρώ δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι όμιλοι λοιπόν πληρώνονται από τον επιβάτη, επιδοτούνται από τη φορολογία του λαού και χρηματοδοτούνται ξανά για την ανανέωση του ιδιωτικού τους στόλου.

8 σοβαρά ατυχήματα και γερασμένα πλοία

Οι μειωμένες συνθέσεις και τα εξαντλητικά δρομολόγια δεν αφορούν μόνο τις συνθήκες δουλειάς των ναυτεργατών. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πρόσκρουσης ή ανάγκης εγκατάλειψης του πλοίου σημαίνουν λιγότερα χέρια για την πυρόσβεση, τη διάσωση και την καθοδήγηση εκατοντάδων επιβατών.

Σύμφωνα με τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», την περίοδο 2025 - 2026 σημειώθηκαν 8 σοβαρά ναυτεργατικά ατυχήματα, από τα οποία 2 θανατηφόρα: 5 τραυματισμοί σε πλοία της «Seajets», 1 στις «Minoan Lines» και τα 2 θανατηφόρα σε πλοία που συνδέονται με την «Attica Group».

Τον Απρίλη του 2025 σκοτώθηκε 47χρονη επίκουρος στο «Claudia», όταν παρασύρθηκε από φορτηγό κατά τη φορτοεκφόρτωση. Τον Σεπτέμβρη σκοτώθηκε 20χρονος καθαριστής μηχανής στο «Blue Star Chios».

Τον Αύγουστο του 2025 το «Παναγία Παραβουνιώτισσα» προσάραξε με 105 επιβάτες και 9 μέλη πληρώματος. Το πλοίο πήρε κλίση και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με βάρκες ιδιωτών. Τον ίδιο μήνα, με ανέμους 8 και 9 μποφόρ το «Tera Jet 2» υπέστη ζημιά στον καταπέλτη και δεν μπόρεσε να προσεγγίσει την Ηρακλειά.

Την ίδια ώρα η μέση ηλικία του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου αγγίζει τα 30 χρόνια, ενώ 45 από τα 153 πλοία - σχεδόν 3 στα 10 - είναι ηλικίας 40 ετών και πάνω. Τα σωματεία καταγγέλλουν ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις γερασμένων και υποσυντήρητων πλοίων τους στόλους της «SAOS Ferries», τα συμβατικά της «Seajets», πλοία της «Attica Group» που προέρχονται από την ΑΝΕΚ και τη «Levante Ferries».

Κ. Ηλ.