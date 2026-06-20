«Βασίλειο» της δουλειάς - λάστιχο και των μισθών πείνας

Μικρότερα μεροκάματα από αυτά που έπαιρναν το 2011, μεγάλα ποσοστά προσωρινής αλλά και μερικής απασχόλησης είναι ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στους κλάδους Τουρισμού - Επισιτισμού.

Διαβάζοντας τα στοιχεία του ΕΦΚΑ για τα έτη 2011 και 2025, εύκολα διαπιστώνει κανείς τον μεγάλο αριθμό εργαζομένων που περνάνε μέσα στο ίδιο έτος από την εργασία στην ανεργία και το αντίστροφο. Το ίδιο προφανή είναι και τα μεγάλα ποσοστά μερικής απασχόλησης. Από την άλλη, τα στοιχεία για τα μεροκάματα ακόμα και με την πρώτη ματιά δείχνουν ότι σήμερα οι εργαζόμενοι σε Τουρισμό - Επισιτισμό παίρνουν λιγότερα σε σχέση με 15 χρόνια πριν!

Δουλειά με ημερομηνία λήξης

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούνται κατά τους μήνες Γενάρη και Ιούνη, προκύπτουν τα εξής:

- Τον Γενάρη του 2011 απασχολούνται μόλις το 50,24% του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνταν τον Ιούνη του ίδιου έτους.

- Αντίστοιχα, τον Γενάρη του 2025 απασχολούνται μόλις το 52%.

Ενδεικτικά, παρόμοια είναι τα ποσοστά για τα έτη 2019 (53,2%) και 2022 (53,33%).

Σε απόλυτα μεγέθη:

- Τον Γενάρη του 2011 καταγράφονται περίπου 121 χιλιάδες εργαζόμενοι και τον Ιούνη του ίδιου έτους περίπου 240 χιλιάδες.





και τον Ιούνη είναι σχεδόν 590 χιλιάδες.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού δεν έχει μόνιμη δουλειά, όπως και ότι το δυναμικό έχει υπερδιπλασιαστεί.

Στα χρόνια αυτά, και με την κερδοφορία του κλάδου να σημειώνει ρεκόρ, χαρακτηριστικά είναι και τα εξής στοιχεία του ΕΦΚΑ:

Τον Ιούνη του 2011 το ποσοστό εργαζομένων με μερική απασχόληση σε Τουρισμό - Επισιτισμό ήταν 28%, για να κυμανθεί τα επόμενα χρόνια περίπου από 46% έως 48% και να φτάσει σχεδόν το 35% το 2025.

Δηλαδή πάνω από ένας στους τρεις εργαζόμενους φαίνεται να δουλεύει στον συγκεκριμένο κλάδο ως μερικά απασχολούμενος.

Μείωση του πραγματικού μεροκάματου κατά 16% σε 14 χρόνια!

Σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, το μέσο μεροκάματο (για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης) σε ονομαστικές τιμές τον Ιούνη του 2011 ήταν 51 ευρώ και τον Ιούνη του 2025 ήταν μόλις 52 ευρώ! Δηλαδή ακόμα και σε ονομαστικές τιμές πρόκειται για αύξηση μόλις ενός ευρώ ύστερα από 14 χρόνια! Λαμβάνοντας όμως υπόψη τον πληθωρισμό, η πραγματικότητα δείχνει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αύξηση, αλλά αντίθετα έχει σημειωθεί μεγάλη μείωση.

Ετσι, σε πραγματικές τιμές το μεροκάματο τον Ιούνη του 2011 είναι περίπου 51 ευρώ, ενώ τον Ιούνη του 2015 είναι 43 ευρώ. Μείωση 16% ή 8 ευρώ ύστερα από 14 χρόνια δουλειάς!

Η παραπάνω εικόνα συμβαδίζει απόλυτα με τις άθλιες συνθήκες εργασίας, τα ωράρια και τις μέρες εργασίας, τις μορφές απασχόλησης κ.ά.

Χαρακτηριστική είναι άλλωστε η ΣΣΕ που υπογράφτηκε για τον Επισιτισμό από την εργοδοτική πλειοψηφία της Ομοσπονδίας Επισιτισμού - Τουρισμού (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ) με τις ευλογίες της ΓΣΕΕ και της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της άθλιας «Κοινωνικής Συμφωνίας» Παναγόπουλου - Κεραμέως.

Συγκεκριμένα, με τη Σύμβαση αυτή ορίζεται «μισθός εισαγωγής» στα όρια του κατώτατου μισθού. Μάλιστα, αν υπολογίσουμε τον πραγματικό μισθό για το έτος 2026, τότε προκύπτει ότι τα 940 - 950 ευρώ μεικτά (ονομαστικά για μπουφετζήδες, λαντζέρηδες και μπάρμαν) που υπογράφηκαν μεταφράζονται σε πραγματικές τιμές σε 759 - 764 ευρώ μεικτά! Η εξέλιξη αποτυπώνεται στον πίνακα, επιβεβαιώνοντας ότι όσο «σκαρφαλώνουν» τα κέρδη (βλ. δίπλα σελίδα) τόσο συμπιέζονται τα μεροκάματα.

10ωρα και 7 στα 7

Η επικρατούσα μορφή απασχόλησης, όπως είναι αναμενόμενο, είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με την ημερήσια 10ωρη εργασία και τις 7 μέρες τη βδομάδα να αποτελούν «κανονικότητα» για τους περισσότερους εργαζόμενους που δουλεύουν σεζόν στα ξενοδοχεία. Στην καλύτερη των περιπτώσεων παίρνουν 3 με 4 ρεπό τον μήνα, ενώ στον Επισιτισμό η λέξη «ρεπό» είναι απαγορευμένη...

Και, βέβαια, συνεχίζεται το φαινόμενο οι εργαζόμενοι που «μεταναστεύουν» σε άλλες περιοχές της χώρας για τη σεζόν να αναγκάζονται να διαβιούν σε άθλιες συνθήκες διαμονής, σε πολύ μικρούς και ανθυγιεινούς χώρους, πολλές φορές ακόμα και 5-6 μαζί.

Σύγχρονο δουλεμπόριο

Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει επεκταθεί η γάγγραινα των δουλεμπορικών γραφείων, δηλαδή εργολαβικές εταιρείες που παρέχουν προσωπικό σε ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις στον κλάδο. Το προσωπικό τους είναι μετανάστες, πρόσφυγες ή και μετακλητοί, δηλαδή εργαζόμενοι από άλλες χώρες οι οποίοι έρχονται να δουλέψουν με διακρατικές συμφωνίες. Καταγγελίες δείχνουν ότι η αντιμετώπιση των εργαζομένων σαν «ομιλούντα εργαλεία» - ακριβώς όπως οι δούλοι - έχει αποκτήσει νέα, ακόμα πιο άθλια χαρακτηριστικά. Οι καταγγελίες αυτές αναφέρονται σε συμβόλαια μεταξύ των εργολαβικών εταιρειών και των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το προσωπικό αυτό, ότι σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση προσλάβει απευθείας κάποιον εργολαβικό εργαζόμενο, τότε αυτή θα δώσει αποζημίωση στον εργολάβο μερικές χιλιάδες ευρώ. Κυριολεκτικά ένα δουλεμπορικό πανηγύρι, όπου οι εργαζόμενοι είναι αντικείμενα αγοραπωλησίας, με άλλους να αποφασίζουν γι' αυτόν ή αυτήν το πού και με ποιον τρόπο θα δουλέψει. Δεν έχει καν το δικαίωμα να διαλέξει πού θα πουλήσει την εργατική του δύναμη.

Χ. Μ.