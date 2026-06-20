ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Αναβολή συνομιλιών στην Ελβετία πριν καν αρχίσουν

Οι νέες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή, που δείχνει και το πόσο εύθραυστος και προσωρινός είναι ο όποιος συμβιβασμός

2026 The Associated Press. All

Αβέβαιη και ρευστή παραμένει η κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, παρά την εξ αποστάσεως υπογραφή τουπου υποτίθεται πως, ώστε να ανοίξει τον δρόμο σε νέες, πιο σύνθετες και πιο δύσκολες διαπραγματεύσεις σε σχέση με

Οι αξεπέραστες δυσκολίες των ιμπεριαλιστών ΗΠΑ και Ισραήλ να πετύχουν τον στρατηγικό στόχο ελέγχου των Στενών του Ορμούζ (με την ελπίδα πως θα πιέσουν ενεργειακά τον ισχυρό ανταγωνιστή Κίνα, σημαντικό εισαγωγέα του ιρανικού πετρελαίου) και η αποτυχία τους να υποτάξουν το Ιράν ισοπεδώνοντας τις ένοπλες δυνάμεις και τις βασικές υποδομές στην Ενέργεια αποδεικνύουν πως όσο παραμένουν «ανεπίλυτες» οι αιτίες της σύγκρουσης, τόσο αυτές θα «φουντώνουν» με την παραμικρή αφορμή.

Παρά τις δηλώσεις και τα ξεσπάσματα του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ κατά του Ισραήλ και του πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου, τα συμφέροντα της αμερικανο-ισραηλινής λυκοσυμμαχίας για μία νέα Μέση Ανατολή και ξαναμοίρασμα των δρόμων εμπορίου, μεταφοράς Ενέργειας και των αγορών παραμένουν αλληλένδετα.

Σε αυτό το σκηνικό εντεινόμενων εκβιασμών, πιέσεων και ατέλειωτων παζαριών δεν λείπουν τα μπρος - πίσω στις διαπραγματεύσεις.

Είναι χαρακτηριστικό πως το νέο μακελειό του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες της Παρασκευής προκάλεσε αναβολή των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, πριν καν αυτές ξεκινήσουν, αλλά και πιθανές επιπλοκές στα Στενά του Ορμούζ, που είχαν ανοίξει «πλήρως» μεσοβδόμαδα.

Αρμόδιες ιρανικές αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής ζήτησαν από τους καπετάνιους των πλοίων που θέλουν να περάσουν, να υποβάλλουν «αίτημα διέλευσης 48 ώρες νωρίτερα» για να αποφύγουν καθυστερήσεις κατά την είσοδο ή έξοδο, καθώς στην περιοχή επικρατεί το αδιαχώρητο από τα εκατοντάδες τάνκερ που θέλουν να βγουν ή να μπουν στα Στενά του Ορμούζ...

Λίγο νωρίτερα, το Ισραήλ ενθαρρυμένο από την πολύπλευρη στήριξη που απολαμβάνει από τον Οκτώβρη του 2023 από τις ΗΠΑ και τους ισχυρούς συμμάχους του, ΕΕ, ΝΑΤΟ και ορισμένες χώρες του Κόλπου (π.χ. ΗΑΕ), προχώρησε στην εξαπόλυση των γενοκτονικών επιθέσεων κατά των Παλαιστινίων και κατά του λαού του Λιβάνου στις νότιες και ανατολικές περιοχές.

Οι σφοδρές αντιδράσεις του Ιράν προς την αμερικανική πλευρά οδήγησαν έως το απόγευμα της Παρασκευής στην ανακοίνωση ακόμη μίας εύθραυστης «εκεχειρίας» μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, που βέβαια αμέσως το Ισραήλ την παραβίασε.

Η αναβολή της διαπραγμάτευσης αποφασίστηκε από το Ιράν, που έκρινε πως παραβιάζεται «με το καλημέρα» το μνημόνιο, καθώς δεν ισχύει στην πράξη η διάταξη για καθολική παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι Ιρανοί αποφάσισαν έτσι να μη στείλουν την αντιπροσωπεία διαπραγματευτών στην Ελβετία λόγω της άρνησης του Ισραήλ και της απροθυμίας (;) των ΗΠΑ να το αναγκάσουν να συμμορφωθεί με όσα ορίζει το αμερικανο-ιρανικό μνημόνιο.

Η εξέλιξη προκάλεσε την αλυσιδωτή αντίδραση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς να αναβάλει το ταξίδι του.

Νέες σφαγές του Ισραήλ με την ανοχή των συμμάχων

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ισραηλινός στρατός με εντολή του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνέχισε τις σφαγές και την καταστροφή εκτενών περιοχών του Νότιου και Ανατολικού Λιβάνου προκαλώντας σε λίγες ώρες πάνω από 47 νεκρούς και 97 τραυματίες, ενώ συναντά σημαντικές δυσκολίες από τα ένοπλα τμήματα της Χεζμπολάχ που δεν επιτρέπουν στους εισβολείς να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της στρατηγικής περιοχής Ναμπατίεχ.

Την ίδια μέρα και εν μέσω των φονικών επιδρομών, ο ισραηλινός στρατός υπέστη νέο πλήγμα από τη Χεζμπολάχ, μαχητές της οποίας εξαπέλυσαν επίθεση με drone οπτικής ίνας σε τρία άρματα μάχης Merkava, προκαλώντας τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών και τον σοβαρό τραυματισμό 5 άλλων.

Το πλήγμα προκάλεσε την οργή του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, που πρότεινε να «καεί όλος ο Λίβανος». Σε ένα νέο κρεσέντο αντίδρασης που θα ζήλευε διοικητής της Γκεστάπο των Γερμανών ναζί επί Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ι. Μπ. Γκβιρ ζήτησε «για κάθε δάκρυ που θα χύνει μία Ισραηλινή μητέρα, να κλαίνε γοερά 1.000 Λιβανέζες μητέρες».

Το ίδιο διάστημα η ενδοτική κυβέρνηση του Λιβανέζου Προέδρου Ζοζέφ Αούν ρίχνει νερό στον μύλο επιθέσεων του Ισραήλ, επιμένοντας πως τα μέτωπα συγκρούσεων στη χώρα του και αυτά του Ιράν «δεν συνδέονται» και πως μόνο το λιβανικό κράτος μπορεί να διαπραγματευτεί για λογαριασμό της χώρας. Ο Πρόεδρος Αούν υποστηρίζει παράλληλα εν μέσω πολέμου τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ θεωρώντας το θέμα «αιτία των συγκρούσεων», μολονότι δεν κάνει απολύτως τίποτα για να σταματήσει τη συνεχή σφαγή του λιβανέζικου λαού που θρηνεί από τις 2Μάρτη τον θάνατο περίπου 4.000 ανθρώπων, τον τραυματισμό άνω των 11.500, τον εκτοπισμό 1,2 εκατ. αμάχων και υλικές ζημιές και καταστροφές υποδομών αξίας 20 έως 25 δισ. δολαρίων. Παρ' όλα αυτά, την Παρασκευή, μπροστά στο νέο μακελειό του Ισραήλ στον Λίβανο τα καταδίκασε «έντονα»...

Στο μεταξύ, ο Νετανιάχου όχι μόνο συνέχισε τις σφαγές στον Λίβανο, αλλά και ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να το κουνήσει από πουθενά! Ούτε από τη Γάζα, ούτε από τον Λίβανο, ούτε από τη Συρία. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τους ενδοκυβερνητικούς τριγμούς και τους ηγέτες της αντιπολίτευσης που τον κατηγορούν (ενόψει των εκλογών τον Οκτώβρη) για ανικανότητα στην κεφαλαιοποίηση όσων «πέτυχε» ο ισραηλινός στρατός, αγνόησε αυτήν τη βδομάδα, σχεδόν επιδεικτικά, τις όποιες παραινέσεις και επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου. Αυτές γίνονται υποτίθεται σε δύο κατευθύνσεις: Αφενός προκειμένου το Ισραήλ να συμμορφωθεί με το αμερικανο-ιρανικό μνημόνιο για παύση των εχθροπραξιών (ώστε να δώσει χώρο σε σκληρότερα παζάρια, υπό την παράλληλη εκτόξευση απειλών επίθεσης) και αφετέρου να περιορίσει τη δράση του στον Λίβανο καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πλέκοντας το εγκώμιο ξανά του τζιχαντιστή Προέδρου της Συρίας, Αχμεντ αλ Σαράα, πρότεινε ο τελευταίος να αναλάβει «τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ» σαν «ικανότερος» από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, που «θέλει να καταστρέφει τα πάντα» στο διάβα του βομβαρδίζοντας μέχρι ισοπεδώσεως...

Η νέα κλιμάκωση συγκρούσεων στον Λίβανο και η πρόκληση αβεβαιότητας στις παραπέρα διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν δεν αποτελούν «αιφνιδιασμό». Εδώ και χρόνια στην πράξη έχει αποδειχθεί πως τα παζάρια με τους Αμερικανούς ιμπεριαλιστές δεν οδηγούν σε συμφωνίες αλλά σε παράταση χρόνου για την προετοιμασία μεγαλύτερων επιθέσεων ή άσκησης νέων, ισχυρότερων εκβιαστικών πιέσεων μεταξύ άλλων και για «διάλογο» με το πιστόλι στον κρόταφο.

Η άρνηση του Ιράν να συμβιβαστεί ώστε να ικανοποιήσει όλες τις ταπεινωτικές απαιτήσεις των ΗΠΑ για τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος, δραστικό περιορισμό του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος και των σχέσεων υποστήριξης ένοπλων σιιτικών κινημάτων που απαρτίζουν κατά την Τεχεράνη τον «άξονα αντίστασης» (κατά του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των συμμάχων τους), σε συνδυασμό με τις επιτυχίες των Ιρανών Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στα μέτωπα σύγκρουσης και την επιδέξια διατήρηση ελέγχου των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ, οδήγησε, περίπου 3,5 μήνες από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φλεβάρη, στο μνημόνιο κατανόησης. Το μνημόνιο υπογράφηκε αυτήν τη βδομάδα με την επισήμανση αμφοτέρων πλευρών (και των διαπραγματευτών σε Κατάρ και Πακιστάν) πως δεν πρόκειται για «τελική συμφωνία», καθώς αυτή παραμένει θέμα περαιτέρω, πιο δύσκολης και πιο πολυσύνθετης διαπραγμάτευσης, διάρκειας 60 ημερών, με δυνατότητα επέκτασης.

Τι προβλέπει το μνημόνιο

Το μνημόνιο 14 όρων αποτελεί στην πραγματικότητα έναν «οδικό χάρτη» αποκλιμάκωσης και διαμόρφωσης του πλαισίου του επόμενου γύρου διαπραγμάτευσης, εξασφαλίζοντας κάποιες οικονομικές ανάσες στην Τεχεράνη και υποσχέσεις για «οφέλη» άμεσα εξαρτημένες από την υλοποίηση «δεσμεύσεων».

Το Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικά όπλα και αποδέχεται περαιτέρω διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό/αναδιάρθρωση του πυρηνικού του προγράμματος.

Τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν ξανά πλήρως για εμπορική ναυτιλία, με στόχο επιστροφή της κίνησης στα προ κρίσης επίπεδα. Οι ΗΠΑ, από την άλλη, «δεσμεύονται» σε άρση ναυτικού αποκλεισμού (που ανακοινώθηκε επίσημα στις 18/6) και στη σταδιακή απόσυρση δυνάμεων από την άμεση θαλάσσια/χερσαία περίμετρο του Ιράν, ενώ το Ιράν υποχρεούται να σταματήσει επιθέσεις και παρενοχλήσεις σε πλοία.

Ρητά αναφέρεται δέσμευση τερματισμού των εχθροπραξιών από ΗΠΑ, Ιράν και συμμάχους τους σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, με προοπτική ευρύτερης σταθεροποίησης.

Προβλέπεται σταδιακή χαλάρωση επιλεγμένων κυρώσεων, διευκόλυνση πώλησης ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών και, σε ορισμένες εκδοχές, αποδέσμευση μέρους ιρανικών περιουσιακών στοιχείων εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει απαλλαγές για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και παραγώγων τους, και όλων των συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών, ασφαλιστικών, μεταφορών και των συναφών.

Προβλέπεται επίσης ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο με κεφάλαια ύψους 300 δισ. δολαρίων (που συγκεντρώνονται κυρίως από χώρες της Μέσης Ανατολής, όχι από τις ΗΠΑ) ενώ η πλήρης οικονομική ελάφρυνση του Ιράν συνδέεται με την τήρηση όλων των δεσμεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα και την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

Σημαντικός (στα χαρτιά...) είναι και ο δεύτερος όρος του μνημονίου που αναφέρει πως ΗΠΑ και Ιράν δεσμεύονται να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα η μία της άλλης απέχοντας από παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις η μία της άλλης.

Οι ΗΠΑ δεσμεύονται ως μέρος της τελικής συμφωνίας να άρουν όλα τα είδη κυρώσεων κατά του Ιράν.

Οι δύο χώρες συμφωνούν ότι θα συσταθεί μηχανισμός εφαρμογής για την επίβλεψη της επιτυχούς εφαρμογής και της μελλοντικής δέσμευσης σε σχέση με την Τελική Συμφωνία και πως αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Δ. ΟΡΦ.